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زوجة فيكتور ميدفيدشوك صديق بوتين ترتدي الحجاب وتستغيث بمحمد بن سلمان (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
زوجة فيكتور ميدفيدشوك تناشد ابن سلمان watanserb.com
زوجة فيكتور ميدفيدشوك تناشد ابن سلمان مساعدة زوجها المعتقل لدى أوكرانيا

وطن – ظهرت “أوكسانا مارتشينكو” زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، المؤيد لروسيا والصديق المقرب لفلاديمير بوتين، في فيديو جديد وهي تناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساعدة زوجها المعتقل لدى زيلينسكي.

زوجة صديق بوتين تستغيث بابن سلمان

وقبل أيام ظهرت “أوكسانا” في فيديو مماثل وكانت ترتدي الحجاب أيضا، تستغيث بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة زوجها الذي كان بوتين يخطط لوضعه مكان زيلينسكي في حال نجاح الإطاحة به.

وقالت زوجة “ميدفيدشوك” في المقطع الذي لاقى رواجا واسعا بين السعوديين على تويتر: “أناشد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود مساعدة زوجي”.

وتابعت: “يا صاحب السمو الملكي، امرأة في حب عميق وقلقة على مستقبل زوجها ترجو مساعدتك”.

والثلاثاء 12 أبريل، أعلنت المخابرات الأوكرانية عن اعتقالها لزعيم المعارضة وصديق بوتين المقرب فيكتور ميدفيدشوك.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آنذاك صورة له وهو مكبل اليدين في مقر المخابرات.

من هو فيكتور ميدفيدشوك؟

ويشار إلى أن المعارض الأوكراني هو زعيم حزب “منهاج المعارضة” الأوكراني المؤيد لروسيا.

فيكتور ميدفيدشوك الذي يعتبر قريبًا جدًا من الكرملين، هرب من الإقامة الجبرية في الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشتبه بأن المعارض الأوكراني قام بارتكاب سلسلة من الجرائم ضد الأمن القومي.

وكانت روسيا تفكر في وضع رجل موثوق به في كييف مكانه، لكي يكون “رئيس دمية” في يد بوتين، وكان “فيكتور ميدفيدشو” واحدًا من أوائل المرشحين لهذا الأمر.

وبحسب مجلة “فوربس” تقد ثروة ”ميدفيدشوك” تقدر بحوالي 620 مليون دولار ويحتل المرتبة الـ 12 بين أثرياء أوكرانيا.

وتم فرض عقوبات أمريكية على فيكتور ميدفيدشوك عام 2014 “لتهديده أمن وسيادة الأراضي الأوكرانية وتقويض الديمقراطية بها.

(المصدر: تويتر – وطن)

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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