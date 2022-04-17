زوجة فيكتور ميدفيدشوك صديق بوتين ترتدي الحجاب وتستغيث بمحمد بن سلمان (فيديو)

وطن – ظهرت “أوكسانا مارتشينكو” زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، المؤيد لروسيا والصديق المقرب لفلاديمير بوتين، في فيديو جديد وهي تناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساعدة زوجها المعتقل لدى زيلينسكي.

زوجة صديق بوتين تستغيث بابن سلمان

وقبل أيام ظهرت “أوكسانا” في فيديو مماثل وكانت ترتدي الحجاب أيضا، تستغيث بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة زوجها الذي كان بوتين يخطط لوضعه مكان زيلينسكي في حال نجاح الإطاحة به.

مقطع ينتشر عالمياً لـ زوجة رئيس المعارضة في أوكرانيا وهي تناشد ⁧الأمير ⁧#محمد_بن_سلمان⁩ بحكم قوته ونفوذه للتدخل والوساطة لدى بريطانيا للإفراج عن زوجها في أوكرانيا #ترجمة_لبيب pic.twitter.com/fsHgdMAYbA — لبيب (@Labeebhubb) April 16, 2022

وقالت زوجة “ميدفيدشوك” في المقطع الذي لاقى رواجا واسعا بين السعوديين على تويتر: “أناشد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود مساعدة زوجي”.

وتابعت: “يا صاحب السمو الملكي، امرأة في حب عميق وقلقة على مستقبل زوجها ترجو مساعدتك”.

والثلاثاء 12 أبريل، أعلنت المخابرات الأوكرانية عن اعتقالها لزعيم المعارضة وصديق بوتين المقرب فيكتور ميدفيدشوك.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آنذاك صورة له وهو مكبل اليدين في مقر المخابرات.

من هو فيكتور ميدفيدشوك؟

ويشار إلى أن المعارض الأوكراني هو زعيم حزب “منهاج المعارضة” الأوكراني المؤيد لروسيا.

فيكتور ميدفيدشوك الذي يعتبر قريبًا جدًا من الكرملين، هرب من الإقامة الجبرية في الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشتبه بأن المعارض الأوكراني قام بارتكاب سلسلة من الجرائم ضد الأمن القومي.

وكانت روسيا تفكر في وضع رجل موثوق به في كييف مكانه، لكي يكون “رئيس دمية” في يد بوتين، وكان “فيكتور ميدفيدشو” واحدًا من أوائل المرشحين لهذا الأمر.

وبحسب مجلة “فوربس” تقد ثروة ”ميدفيدشوك” تقدر بحوالي 620 مليون دولار ويحتل المرتبة الـ 12 بين أثرياء أوكرانيا.

وتم فرض عقوبات أمريكية على فيكتور ميدفيدشوك عام 2014 “لتهديده أمن وسيادة الأراضي الأوكرانية وتقويض الديمقراطية بها.

(المصدر: تويتر – وطن)