الرئيسيةحياتنا"الجنس مقابل النقاط" ليست الفضيحة الوحيدة.. وزير التعليم المغربي يعفي رئيسة جامعة...
حياتنا

“الجنس مقابل النقاط” ليست الفضيحة الوحيدة.. وزير التعليم المغربي يعفي رئيسة جامعة الحسن الأول من مهامها بسبب ما اكتشفه!

من الفضائح الأخرى ملف “النقط مقابل المال” الذي لا يزال قيد التحقيق

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شهدت الجامعة سلسلة فضائح قيد التحقيق

وطن– أعفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في المغرب، عبداللطيف الميراوي، رئيسة جامعة الحسن الأول، في مدينة سطات وسط البلاد، من مهامها.

بانتظار القرار الرسمي

ونقلت صحيفة “هسبريس” المحلية، عن مصادر مطلعة، قولها إن الميراوي، هاتف رئيسة الجامعة، خديجة الصافي، وأعفاها بمكالمة بينهما من مهامها.

وأشارت المصادر إلى أن الصافي، تنتظر القرار الرسمي أن يصلها في الأيام القادمة عبر السلم الإداري. وذلك وفق المساطر التشريعية الإدارية المعمول بها.

ورجحت ذات المصادر، أن يكون سبب إعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول في سطات من مهامها إلى الفضائح المختلفة التي توالت بالجامعة. والتي كان أبرزها ملف الجنس مقابل النقط .

قد يهمك أيضاً:

ملفات فاضحة

وهو الملف الذي هز البلاد، وتعرضت فيها طالبات جامعيات لعملية ابتزاز جنسي من قبل بعض الأساتذة.

هذا وقد تم متابعة خمسة أساتذة فيه، منهم من يقضي عقوبة السجن، ومنهم من يتابع في حالة سراح مقابل كفالات مالية، في انتظار مجريات جلسات الاستئناف.

ومن الفضائح الأخرى في ذات الجامعة، ملف “النقط مقابل المال” الذي لا يزال موضوع تحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والسلطات القضائية بسطات.

ويتابع في متابعة الملف السابق، شخصان في حالة اعتقال احتياطي، هما موظف وطالب.

قد يهمك أيضاً:

البحوث الجامعية مقابل المال

ويوجد ملف ثالث أيضاً في ذات الجامعة، وهو “البحوث الجامعية مقابل المال”، الذي ما زال هو الآخر مفتوحا على جميع الاحتمالات بحسب ذات المصادر.

وكانت المحكمة الابتدائية بسطات قد قضت الشهر الماضي بحبس أستاذين جامعين وتبرئة 2 آخرين في قضية “الجنس مقابل النقاط”.

وفي التفاصيل فقد حكم بحبس الأستاذ “محمد. خ” سنة ونصف السنة حبسا نافذا وتغريمه 7 آلاف درهم (حوالي 770 دولارا)

كما أدانت المحكمة أيضا الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم (حوالي 510 دولارات).

وأمرت كذلك “عبد الرحمان. م” بدفع تعويضات لشاكيتين بالحق المدني بقيمة 60 ألف درهم (حوالي 6 آلاف دولار) لكل منهما.

وبرأت الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص” من التهم المنسوبة إليهما.

اقرأ أيضاً:

المصدرهسبريس
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

واقعة غريبة تتسبب باستبدال لاعب بعد نزوله بدقائق في الدوري الإيطالي (فيديو)

موقع أمريكي: لماذا يجب أن يُزعج توقيف طبيب لبناني كل زائر للإمارات؟!

ماغواير يثير السخرية بعد إصابة زميله بوغبا بنزيف في الرأس (شاهد)

6 خطوات لتطوير ضبط النفس بدلاً من التصرف بتهور .. تعرف عليها

نبتون .. تعرف على قدرات الصاروخ الأوكراني الذي أغرق الطراد الروسي موسكفا (صور)

رئيس أركان الجيش الجزائري يتوعد الخونة.. بعث برسالة غير مباشرة لمحمد السادس

السعودية ومصر نموذجا.. إيكونوميست: دول عربية تمص دماء فقرائها لصالح الأثرياء

جدول ترتيب الدوري الألماني 2022 بعد اكتساح بوروسيا دورتموند فريق فولفسبورغ

قتل الطفلة العراقية زينب يهز البلاد.. هشم والدها رأسها أثناء نومها وأخرج عينها من مكانها! (شاهد)

هاتريك رونالدو يهدد عرش صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا