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الأقصى يشتعل.. نفير عام ومواجهات عنيفة بعد اقتحام جماعي للمستوطنين (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
اقتحام الأقصى watanserb.com
اعتقال عدد من الشبان بعد اقتحام المستوطنيين للمسجد الأقصى وسط تصدٍ شرس لهم

وطن – أظهرت مقاطع متداولة مواصلة عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، الأحد، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال وسط اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وفي استفزاز لمشاعر المسلمين دنست أعدادا كبيرة من المستوطنين وتحت حماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، في أول ايام “عيد الفصح اليهودي” المزعوم.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الفلسطينيين في باب حطة بالقدس واعتقلت عددا منهم، كما اعتلى جنود الاحتلال سطح المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

وخرجت نداءات استغاثة من داخل الأقصى عبر مكبرات الصوت ودعوات لحمايته بعد أن اقتحمه مستوطنون وقوات الاحتلال.

وبعدها اقتحم الاحتلال غرفة الصوتيات بالأقصى بعد المناشدات التي أطلقها المعتكفون وصادر مكبرات الصوت.

النفير العام

وانطلقت دعوات بين الفلسطينيين للنفير العام وشد الرحال إلى الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 9 فلسطينيين، للاشتباه في قيامهم بإلقاء الحجارة على حافلات للمستوطنين.

فيما أعلن المتحدث باسم مركز إسعاف القدس، عن إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات عند باب الأسباط، موضحا أن بينهم 3 إصابات خطيرة.

كما كشف عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المطاطي في الرأس والصدر بمواجهات قرب باب الأسباط.

هذا وأفاد مدير المسجد الأقصى في تصريحات له بأن الاحتلال أغلق معظم أبواب البلدة القديمة في القدس منذ الفجر وفتح 3 أبواب فقط.

استنكارات لاقتحام الأقصى

من جانبه قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى في تصريحات لـ”الجزيرة” إن الاحتلال يمارس الإرهاب بالأقصى ويقمع المصلين. مشددا على أنه لا تنازل عن فلسطين ولا عن القصى مهما كلف ذلك من ثمن.

وهاجم “عكرمة” سياسة أمريكا تجاه فلسطين مؤكدا أنه لا توجد أي فروقات بين سياسات الإدارات الأمريكية المختلفة. موضحا:”من الخطأ والفشل التعويل على تغيير في السياسات الأمريكية”

وقال الشيخ عكرمة أيضا إن الاحتلال يمارس الإرهاب في الأقصى ويقمع المصلين ويمنع حرية العبادة. مشددا على أنه “لا بد من حراك سياسي ودبلوماسي عربي وإسلامي للضغط على الاحتلال ووقف تجاوزاته.”

محافظ مدينة القدس هو الآخر شدد على أن ما يجري في القدس إرهاب تمارسه إسرائيل بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وتابع أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مؤوليته وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات له:”قضية شعبنا لن تسقط بالتقادم ونستغرب الهرولة نحو التطبيع، كما نستغرب صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.”

واتهم محافظ القدس في تصريحاته المجتمع الدولي بأنه “غير منصف ويقف عاجزا أمام انتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.”

حركة الجهاد الإسلامي أصدرت هي الأخرى بيانا بشأن تلك الأحداث، وشددت على أن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى تدفع نحو المواجهة الشاملة.

وتابع البيان أن “تجدد الاعتداءات على المسجد الأقصى يكشف نية الاحتلال التضليل لتمرير مخططاته الإرهابية.”

هذا وأعلن “الهلال الأحمر الفلسطيني” عن 17 إصابة خلال المواجهات المندلعة في محيط المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية الموجودة في الخارج لا تزال ممنوعة من دخول ساحات المسجد.

حركة حماس 

من جانبها حملت حركة المقاومة “حماس” الاحتلال تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى.

وشددت “حماس” في بيان صادر عنها على أن استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين وعلى قدسية الزمان والمكان سيرتد على الاحتلال ومستوطنيه.

وأضافت الحركة: “شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال الخبيثة بكل السبل ومهما كلف الثمن.”

هذا وقالت الخارجية الفلسطينية، إن البيانات الدولية والأمريكية الشكلية شجعت الاحتلال على تكرار جريمته ضد المسجد الأقصى والمصلين.

وأضافت الخارجية في بيان لها أن التصعيد الإسرائيلي المبيت استخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية.

كما طالب البيان الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها والتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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