الأقصى يشتعل.. نفير عام ومواجهات عنيفة بعد اقتحام جماعي للمستوطنين (فيديو)

وطن – أظهرت مقاطع متداولة مواصلة عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، الأحد، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال وسط اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وفي استفزاز لمشاعر المسلمين دنست أعدادا كبيرة من المستوطنين وتحت حماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، في أول ايام “عيد الفصح اليهودي” المزعوم.

متطرفون يهود يقتحمون ساحات #المسجد_الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.. والهلال الأحمر الفلسطيني يعلن جرح 10 شبان#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/P7t4zGIpvo — ا لـحـدث (@AlHadath) April 17, 2022

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الفلسطينيين في باب حطة بالقدس واعتقلت عددا منهم، كما اعتلى جنود الاحتلال سطح المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

وخرجت نداءات استغاثة من داخل الأقصى عبر مكبرات الصوت ودعوات لحمايته بعد أن اقتحمه مستوطنون وقوات الاحتلال.

وبعدها اقتحم الاحتلال غرفة الصوتيات بالأقصى بعد المناشدات التي أطلقها المعتكفون وصادر مكبرات الصوت.

تغطية صحفية : "مجموعة جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك وسط حماية قوات الاحتلال" pic.twitter.com/961oAzfZix — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

النفير العام

وانطلقت دعوات بين الفلسطينيين للنفير العام وشد الرحال إلى الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 9 فلسطينيين، للاشتباه في قيامهم بإلقاء الحجارة على حافلات للمستوطنين.

تغطية صحفية : "صرخات المعتكفين والمرابطين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك وسط حصارهم من قبل قوات الاحتلال" pic.twitter.com/uOCxYz5ZRK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

فيما أعلن المتحدث باسم مركز إسعاف القدس، عن إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات عند باب الأسباط، موضحا أن بينهم 3 إصابات خطيرة.

كما كشف عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المطاطي في الرأس والصدر بمواجهات قرب باب الأسباط.

هذا وأفاد مدير المسجد الأقصى في تصريحات له بأن الاحتلال أغلق معظم أبواب البلدة القديمة في القدس منذ الفجر وفتح 3 أبواب فقط.

تغطية صحفية : "من آثار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة" pic.twitter.com/4vZFuLYJUG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

استنكارات لاقتحام الأقصى

من جانبه قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى في تصريحات لـ”الجزيرة” إن الاحتلال يمارس الإرهاب بالأقصى ويقمع المصلين. مشددا على أنه لا تنازل عن فلسطين ولا عن القصى مهما كلف ذلك من ثمن.

قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك وهاجمت المصلين العزل وأخرجتهم من ساحات الأقصى لإدخال قطعان المستوطنين.

حسبنا الله ونعم الوكيل #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/9jrRLh8l5i — د.الشيخ عكرمة صبري (@DrEkrimasabri) April 17, 2022

وهاجم “عكرمة” سياسة أمريكا تجاه فلسطين مؤكدا أنه لا توجد أي فروقات بين سياسات الإدارات الأمريكية المختلفة. موضحا:”من الخطأ والفشل التعويل على تغيير في السياسات الأمريكية”

وقال الشيخ عكرمة أيضا إن الاحتلال يمارس الإرهاب في الأقصى ويقمع المصلين ويمنع حرية العبادة. مشددا على أنه “لا بد من حراك سياسي ودبلوماسي عربي وإسلامي للضغط على الاحتلال ووقف تجاوزاته.”

تغطية صحفية : "قوات الاحتلال تخرج مجموعة من الشبان من المسجد الأقصى المبارك وسط تسهيل لاقتحام المستوطنين لباحاته" pic.twitter.com/aRVwQPGKh2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

محافظ مدينة القدس هو الآخر شدد على أن ما يجري في القدس إرهاب تمارسه إسرائيل بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وتابع أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مؤوليته وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات له:”قضية شعبنا لن تسقط بالتقادم ونستغرب الهرولة نحو التطبيع، كما نستغرب صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.”

تغطية صحفية : "مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني يروي تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال للأقصى منذ صباح اليوم قبل أن تمنعه قوات الاحتلال من إتمام حديثه" pic.twitter.com/IVcIeoqdXs — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

واتهم محافظ القدس في تصريحاته المجتمع الدولي بأنه “غير منصف ويقف عاجزا أمام انتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.”

حركة الجهاد الإسلامي أصدرت هي الأخرى بيانا بشأن تلك الأحداث، وشددت على أن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة على المسجد الأقصى تدفع نحو المواجهة الشاملة.

وتابع البيان أن “تجدد الاعتداءات على المسجد الأقصى يكشف نية الاحتلال التضليل لتمرير مخططاته الإرهابية.”

تغطية صحفية : "لحظة نقل أحد المصابين الذين اعتدت عليهم قوات الاحتلال من المسجد الأقصى المبارك" pic.twitter.com/R9tMjZEUjw — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

هذا وأعلن “الهلال الأحمر الفلسطيني” عن 17 إصابة خلال المواجهات المندلعة في محيط المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية الموجودة في الخارج لا تزال ممنوعة من دخول ساحات المسجد.

حركة حماس

من جانبها حملت حركة المقاومة “حماس” الاحتلال تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى.

تغطية صحفية: "المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى وسط تكبيرات المرابطات" pic.twitter.com/yRFwNFy7MB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

وشددت “حماس” في بيان صادر عنها على أن استمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين وعلى قدسية الزمان والمكان سيرتد على الاحتلال ومستوطنيه.

متابعة صحفية: "شجاعة طفل مقدسي أمام جنود الاحتلال في المسجد الأقصى صباح اليوم" pic.twitter.com/ntH5jXSxWX — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

وأضافت الحركة: “شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال الخبيثة بكل السبل ومهما كلف الثمن.”

هذا وقالت الخارجية الفلسطينية، إن البيانات الدولية والأمريكية الشكلية شجعت الاحتلال على تكرار جريمته ضد المسجد الأقصى والمصلين.

وأضافت الخارجية في بيان لها أن التصعيد الإسرائيلي المبيت استخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية.

كما طالب البيان الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها والتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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