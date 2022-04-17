اختطاف أحد أفراد طاقم مسلسل “بطلوع الروح” من قبل مجهولين.. والجيش اللبناني يتدخل!

وطن– تعرض أحد أفراد طاقم مسلسل “بطلوع الروح”، للخطف أثناء تصوير المسلسل في مدينة بعلبك في لبنان.

الجيش اللبناني يتدخل

وكتب محمد فارس، شقيق الممثل محمود فارس. عبر حسابه على “فيسبوك”: “تعرض فريق عمل مسلسل بطلوع الروح لعملية خطف في أثناء تصوير المسلسل، والجيش اللبناني تدخل لإنقاذهم”.

نقلا عن الصديق محمد فارس.. أخو الفنان محمود فارس

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تعرض فريق مسلسل #بطلوع_الروح لعملية خطف في لبنان 🇱🇧 أثناء تصوير المسلسل والجيش اللبناني يتدخل لإنقاذهم. pic.twitter.com/Xq0sreOxfW — أحمد سعيد طنطاوي (@ahmedtantawi) April 16, 2022

وكشفت بطلة العمل الفنانة المصرية إلهام شاهين، تفاصيل الحادث، وقالت: “بالفعل تعرض أحد طاقم عمل مسلسل بطلوع الروح للخطف أثناء التصوير، وهو محاسب شركة الصباح للإنتاج”.

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وتابعت إلهام شاهين في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: “علم أحد أفراد العصابة بأن المحاسب معه حقيبة من المال، وهذا ما حدث ولم يتعرض أي بطل من المسلسل للخطف”.

نعيش المسلسل

وعقب مؤلف المسلسل، محمد هشام عبيه، على خبر خطف محاسب شركة صباح إخوان، وقال: “الخبر صحيح وأشعر أننا نعيش المسلسل وليس مجرد تمثيل”.

هذا وقد أصدرت شركة صباح إخوان للإنتاج بيانًا رسميًا، تكشف به ملابسات الحادثة.

وأكدت الشركة في بيانها، اهتمامها بسلامة جميع أفراد العمل.

حقيقة اختطاف أحمد السعدني

كما نوهت الشركة إلى أن ما تداوله ناشطون حول مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض الفنان المصري أحمد صلاح السعدني للخطف ليس له أساس من الصحة. مؤكدة أن من تعرض للخطف هو محاسب الشركة وهما الآن يتابعون القضية مع الجهات الأمنية.

ومنذ عرض البرومو والبوستر الخاص بمسلسل “بطلوع الروح”، أثار العمل ضجة واسعة.

حيث يتناول العمل قضية الإرهاب ومعتقدات المتطرفين ودولة الخلافة.

كما سلط المسلسل الضوء في أول حلقة على مذبحة الأرمن والعثمانيين، الذين صورهم العمل محتلين ويحاولون تغيير الحقائق عند احتلال أي دولة.

“اتجاه إجباري”

ويشار إلى أن المسلسل كان يحمل في البداية اسم “اتجاه إجباري” والعمل مكون من 15 حلقة فقط.

ويتم عرضه على شاشة “mbc” ضمن السباق الرمضاني الدرامي 2022.

والبطولة في المسلسل لمنة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد داوود، وأحمد السعدني.

وهم من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري. في ثالث تعاون بينها وبين الفنانة منة شلبي.

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