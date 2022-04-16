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هذه عقوبة من يسخر من ياسر جلال لتمثيله دور “السيسي” في “الاختيار3”!

بعد القبض على المحامي نبيل أبو شيخة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ياسر جلال يجسد شخصية السيسي في الاختيار3 watanserb.com
ياسر جلال يجسد شخصية السيسي في الاختيار3

وطن – أكد ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الامن المصرية اعتقلت محامٍ يدعى نبيل أبو شيخة، بسبب انتقاده وسخريته من الفنان ياسر جلال الذي يؤدي شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مسلسل “الاختيار3”.

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أنها “رصدت قرار نيابة أمن الدولة في ١٢ ابريل ٢٠٢٢ بحبس المحامى نبيل أبو شيخة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا. بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وأوضحت الجبهة في بيانها، أن “ذلك على خلفية نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تسخر من دور الممثل ياسر جلال فى مسلسل الاختيار الذي يقوم بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

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وأوضح البيان بأنه تم إلقاء القبض على “أبوشيخة” نبيل بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢٢ من منزله في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الانسان مجلس نقابة المحامين الحالي بالتدخل الفوري لدى السلطات لإطلاق سراح زميلهم نبيل أبو شيخة.

كما ناشدت جموع المحامين بالمطالبة بإخلاء سبيل زميلهم. ووقف اعتقاله التعسفي على خلفية تعبيره الحر عن رأيه.

القبض على المحامي نبيل أبو شيخة

أخبار القبض على المحامي نبيل أبو شيخة تحولت لمادة ساخرة على موقع التدوين المصغر. حيث أبدوا تعاطفهم مع المحامي، مستنكرين الحالة التي وصل لها النظام.

من جانبه، علق الكاتب المصري “سليم عزوز” على الواقعة قائلا: ” القبض على المحامي نبيل أبو شيخة بتهمة نشر منشورات ساخرة ضد الممثل ياسر جلال!. كلنا الرئيس ياسر جلال!”.

كما سخر المغرد “محمد صالح” من الخبر قائلا: “ده كده ياسر جلال ياخد مؤبد بتهمة السخرية من المسخ”.

بينما قال حساب “DR_JOSEPH” تعليقا على ما هو متداول: “أنا حاسس أني السيسي بعد رمضان هيعمل مؤتمر ل ياسر جلال. ويقوم يديله التحية أنه أنقذ مصر”.

وفي نفس السياق، نشر عدد من الناشطين مجموعة من “البوستات” التي سبق ونشرها المحامي نبيل أبو شيخة قبل أن يتم حذفها لاحقا كما رصدت “وطن”.

وفي أحد المنشورات أظهر أحد الضباط وهوي يحقق من سيدة بتهمة ان زوجها يقوم بتغيير القناة كلما شاهد الممثل ياسر جلال.

وفي منشور آخر، طالب “أبوشيخة” بالصبر على ياسر جلال لغاية الحلقة 27 من المسلسل. وإذا لم تنزل الأسعار فإن الميدان موجود، في إشارة لميدان التحرير.

اعتراف باعتقال المحامي “أبوشيخة” 

وكالعادة، اعترف مصدر أمني مصري بصحة اعتقال المحامي نبيل أبو شيخة، إلا انه نفي أن يكون الاعتقال مرتبطا بما نشره على صفحته على “فيسبوك”.

كما قال المصدر الأمني الذي تحدث لموقع “القاهرة24” المقرب من السلطات إن المحامي نبيل أبو شيخة صدر بحقه قرار من جهات التحقيق بحبسه 15 يوماً. وذلك على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا تعود إلى عام 2021 وليس 2022، أي قبل الجزء الثالث من مسلسل الاختيار3 بعام كامل. وما تم تداوله حول هذا الأمر غير حقيقي بالمرّة.

في حين أكد أن جهات التحقيق أصدرت بالفعل قراراً بحبس أبو شيخة 15 يوماً على ذمة القضية.

وتم إيداعه بسجن شبين القناطر “شمال مصر”. وذكر أن إلقاء القبض عليه تزامن مع نشره عدداً من التدوينات على موقع فيسبوك، انتقد خلالها أداء ياسر جلال في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار3.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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