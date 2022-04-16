الرئيسيةحياتنامدير أعمال فاندام يُفجر مفاجأة جديدة حول حذف صور النجم العالمي مع...
حياتنا

مدير أعمال فاندام يُفجر مفاجأة جديدة حول حذف صور النجم العالمي مع رامز جلال وقصة لقاء السيسي!

لم يصدر بيان رسمي من الأطراف المعنية

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مدير أعمال فاندام يُفجر مفاجأة جديدة حول حذف صور النجم العالمي مع رامز جلال وقصة لقاء السيسي! watanserb.com
فاندام ورامز جلال

وطن– لا تزال أصداء قيام النجم العالمي فاندام، بحذف كل صوره مع الفنان المصري رامز جلال، تشغل الجمهور الذي يبحث عن الحقيقة، خاصة في ظل عدم صدور بيان رسمي من الأطراف المعنية حتى الآن.

شخص فاشل وحاقد

وعلى الرغم من أن مدير أعمال فاندام، وليد التلباني، أعلن في وقت سابق، أنه لا يستطيع الإدلاء بأي تصريحات الآن، إلا أنه لمح إلى السبب.

ففي تصريح له لصحيفة “النهار” اللبنانية، قال وليد التلباني: “هناك تعليمات بعدم الحديث عن هذا الأمر، ولكن هناك شخص فاشل وحاقد لا يحب النجاح، وراء ذلك”.

وزاد التلباني: “حسبي الله ونعم الوكيل في أعداء النجاح، وسوف يلقى المتسبب في ذلك عقابه، ونحاول حل الأزمة”.

قد يهمك أيضاً:

مقابلة السيسي

وأكد: “ما حدث بسبب شخص لا يريد لفاندام النجاح في مصر والشرق الأوسط، والموضوع فيه مؤامرة”.

كما كشف التلباني أن فاندام طلب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. مردفاً: “هناك موضوع آخر تم حذفه من صفحة فاندام، لم يلاحظه أحد، وهو طلبه مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتسبب فيه أيضاً الشخص نفسه الذي لا يقيم في مصر، ويريد أن يسبب الأذى له، وهذا الأمر أفصح عنه لأول مرة”.

وأضاف مدير أعمال النجم العالمي: “فاندام ميغا ستار، وله اسم كبير حول العالم، وأثّر في حياتي وأنقذني منذ طفولتي، وأنا حزين بسبب ما حدث. خاصة بعد أن تبيّن حب الناس الكبير له في الشرق الأوسط، بسبب أخلاقياته العالية وتواضعه”.

وختم التلباني تصريحاته بالقول: هو سعيد جداً بنجاح برنامج رامز موفي ستار، خاصة بعد تحقيق حلقاته الأولى أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر العالم، ويحرص دائماً على متابعة ردود فعل الجمهور”.

هل يكون الموسم الأخير لرامز؟

وكانت تقارير انتشرت مؤخرا تفيد بأن إدارة قنوات “إم بي سي” قررت فسخ تعاقدها مع رامز جلال. وأن يكون “رامز موفي ستار” هو الموسم الأخير له، بعد فشل برنامجه وعدم تغطية تكاليفه.

لكن بعض المصادر نفت هذه التقارير مؤكدة أنها مجرد شائعات وأن العمل حقق نسبة مشاهدة عالية.

ويقدم “رامز موفي ستار” هذا العام من داخل المملكة العربية السعودية، برعاية هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ.

وتقوم فكرة البرنامج على استقطاب نجوم الفن والرياضة، بحجة مشاركة فاندام بطولة فيلم أكشن ليقعوا بعد ذلك في شراك رامز جلال وأفخاخه.

اقرأ أيضاً:

المصدرالنهار
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“جريمة البقاع” تهز لبنان ونانسي وإليسا أول المصدومين.. لحظة قتل سيدة لكلب بطريقة وحشية أمام أطفالها! (فيديو)

ما خفي في “هدنة مسقط” و “مشاورات الرياض” بخصوص اليمن

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة في قمة الدوري الإسباني

اتهام “العاصوف 3” بالإساءة للكويتيين وإغلاق مكتب mbc مطلب شعبي!

عريس يمني يقضي ليلته الأولى في السجن بعد سماع صراخ زوجته في الفندق!

أحداث الأقصى .. ما حقيقة التقارير عن اتفاق تهدئة بوساطة مصرية!؟

بعد ما حدث في الأقصى .. انتقادات حادّة تطال عبدالله الثاني ومحمد السادس .. ما السبب!؟

رامز جلال ومايان السيد .. تحرش متعمد بالضيوف النساء وألفاظ وإيحاءات جنسية (فيديو)

بينما الأقصى يُدنّس .. سفارة الإمارات للإسرائيليين: “عطلة مليئة بالسلام والمحبة” وردود

مقربون من محمد بن سلمان يشيطنون المرابطين في الأقصى! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا