مدير أعمال فاندام يُفجر مفاجأة جديدة حول حذف صور النجم العالمي مع رامز جلال وقصة لقاء السيسي!

وطن– لا تزال أصداء قيام النجم العالمي فاندام، بحذف كل صوره مع الفنان المصري رامز جلال، تشغل الجمهور الذي يبحث عن الحقيقة، خاصة في ظل عدم صدور بيان رسمي من الأطراف المعنية حتى الآن.

شخص فاشل وحاقد

وعلى الرغم من أن مدير أعمال فاندام، وليد التلباني، أعلن في وقت سابق، أنه لا يستطيع الإدلاء بأي تصريحات الآن، إلا أنه لمح إلى السبب.

ففي تصريح له لصحيفة “النهار” اللبنانية، قال وليد التلباني: “هناك تعليمات بعدم الحديث عن هذا الأمر، ولكن هناك شخص فاشل وحاقد لا يحب النجاح، وراء ذلك”.

وزاد التلباني: “حسبي الله ونعم الوكيل في أعداء النجاح، وسوف يلقى المتسبب في ذلك عقابه، ونحاول حل الأزمة”.

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مقابلة السيسي

وأكد: “ما حدث بسبب شخص لا يريد لفاندام النجاح في مصر والشرق الأوسط، والموضوع فيه مؤامرة”.

كما كشف التلباني أن فاندام طلب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. مردفاً: “هناك موضوع آخر تم حذفه من صفحة فاندام، لم يلاحظه أحد، وهو طلبه مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتسبب فيه أيضاً الشخص نفسه الذي لا يقيم في مصر، ويريد أن يسبب الأذى له، وهذا الأمر أفصح عنه لأول مرة”.

وأضاف مدير أعمال النجم العالمي: “فاندام ميغا ستار، وله اسم كبير حول العالم، وأثّر في حياتي وأنقذني منذ طفولتي، وأنا حزين بسبب ما حدث. خاصة بعد أن تبيّن حب الناس الكبير له في الشرق الأوسط، بسبب أخلاقياته العالية وتواضعه”.

وختم التلباني تصريحاته بالقول: هو سعيد جداً بنجاح برنامج رامز موفي ستار، خاصة بعد تحقيق حلقاته الأولى أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر العالم، ويحرص دائماً على متابعة ردود فعل الجمهور”.

هل يكون الموسم الأخير لرامز؟

وكانت تقارير انتشرت مؤخرا تفيد بأن إدارة قنوات “إم بي سي” قررت فسخ تعاقدها مع رامز جلال. وأن يكون “رامز موفي ستار” هو الموسم الأخير له، بعد فشل برنامجه وعدم تغطية تكاليفه.

لكن بعض المصادر نفت هذه التقارير مؤكدة أنها مجرد شائعات وأن العمل حقق نسبة مشاهدة عالية.

ويقدم “رامز موفي ستار” هذا العام من داخل المملكة العربية السعودية، برعاية هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ.

وتقوم فكرة البرنامج على استقطاب نجوم الفن والرياضة، بحجة مشاركة فاندام بطولة فيلم أكشن ليقعوا بعد ذلك في شراك رامز جلال وأفخاخه.

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