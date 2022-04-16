محمود الحسنات .. فيسبوك يحارب خطبة “هل القنابل الغازية تفطر الصائمين في الأقصى؟” للداعية الشهير

وطن – “هل القنابل المسيلة للدموع تفطر الصائمين في رمضان”، كان عنوان التساؤل الذي طرحه الداعية الفلسطيني محمود الحسنات في خطبته يوم الجمعة الماضية.

وقال “الحسنات” في خطبته أن المسلمين في صباح (الجمعة) في المسجد الأقصى ترمى عليهم القنابل المسيلة للدموع، ويتساءل المسلمون هناك: هل تفطر هذه القنابل الصائمين في المسجد الأقصى؟. هل تبطل صيامهم؟”.

كما أضاف: “لا والله لا تبطل صيامهم. ولكنها تبطل نخوة وكرامة العرب”.

في حين أردف أن القائد صلاح الدين الأيوبي بجيشه عاد ليحرر المسجد الأقصى، وقال لمحتليه آنذاك والله لن تعودوا إليه ما دمنا رجالاً.

وخاطب حسنات محرر الأقصى: “يا صلاح الدين عادوا صباح اليوم وضربوا النساء. عادوا ودنسوا منبر الطهر . عادوا وضربوا كبار السن ولا عين رأت ولا أذن سمعت”.

كما تابع أن العرب والغرب وقفوا بإنسانيتهم الكاذبة تضامناً مع أوكرانيا فيما النساء المسلمات يضربن في باحات المسجد الأقصى.

وإثر نشر الخطبة على مواقع التواصل الاجتماعي قام موقع فيسبوك بحذفها.

ونشر الحسنات على حسابه في تويتر تدوينة قال فيها إن “الفيس بوك قام بحذف خطبتي عن القدس ثلاثة مرات بعد تخطي كل مقطع لمليون مشاهدة بسبب مخالفة معايير مجتمعه كما يدعي ، هذه العبارة التي تنطبق فقط على الدول المستضعفة أما أمام روسيا لا يستطيعون فعل أي شيء !!”

الفيس بوك قام بحذف خطبتي عن القدس ثلاثة مرات بعد تخطي كل مقطع لمليون مشاهدة بسبب مخالفة معايير مجتمعه كما يدعي ، هذه العبارة التي تنطبق فقط على الدول المستضعفة أما أمام روسيا لا يستطيعون فعل أي شيء !! — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) April 16, 2022

تفاعل مع خطبة الحسنات

ولاقت الخطبة والمنشور تفاعلاً من رواد تويتر حيث خاطب “ابراهم شقورة” الشيخ الحسنات قائلاً إن “الأمر لم يقف عند فيسبوك. الان الملاحقة أيضا من منصة كلوب هاوس بإغلاق حسابات الفلسطينين ممن يحاول نقل مظلوميته”.

واستدرك: “مع الحرب الروسية الأوكرانية بانت وظهرت ازدواجية المعايير لدى من يملك تلك المنصات”.

شيخ محمود الامر لم يقف عند فيسبوك الان الملاحقة ايضا من منصة كلوب هاوس باغلاق حسابات الفلسطينين ممن يحاول نقل مظلوميته. مع الحرب الروسية الاوكرانية بانت وظهرت ازدواجية المعايير لدى من يملك تلك المنصات. — Eng. Ibrahim Shaqura (@ibshaqura) April 16, 2022

بينما عقب وسيم الحافظ أن “كل الملل تحارب الاقصى وأهل الأقصى”. وأضاف أن “للأقصى رب يحميه”.

كل الملل تحارب الاقصى وأهل الأقصى ..

للأقصى رب يحميه — w.h.sy (@WaseemAlhafez) April 16, 2022

ولم يبد مغرد آخر استغرابه مما قامت به فيسبوك من حذف لخطبة الشيخ الحسنات فمركز فيسبوك الإقليمي في المغرب الدار البيضاء، ويعمل فيه مغاربة ينفذون سياسة صهيونية. -حسب قوله-

مركز فيسبوك الإقليمي في المغرب الدار البيضاء ويعمل فيه مغاربة ينفذون سياسة صهيونية — أحمد بكر (@ahmed_bakraoui) April 16, 2022

في حين علق محمد بشير: “للاسف شيخ محمود فالقدس ليست كييف. لو أنها عاصمة أوروبية لأصبحت منشوراتك مطابقة للمعايير المجتمعية والإنسانية”.

للاسف شيخ محمود فالقدس ليست كييف !

لو انها عاصمة اوروبية لاصبحت منشوراتك مطابقة للمعايير المجتمعية والانسانية — Dr-Mohammed Bashir (@DrMohamedBashir) April 16, 2022

وعقب الشيخ الحسنات: “إن كانت اوكرانيا تستحق دقيقة صمت ! فإن فلسطين تستحق أن يخرس العالم لأجلها إلى الأبد..!!”

إن كانت اوكرانيا تستحق دقيقة صمت !

فإن فلسطين تستحق أن يخرس العالم لأجلها إلى الأبد..!! — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) April 15, 2022

كما طالب مغرد بالدخول على متجر بلاي والبحث عن الفيس وتقييمه: “على الكل ان كنتم تحبون الله و رسوله و دفاعاً عن الإسلام والمسلمين أدخلوا على متجر بلي و ابحثوا عن الفيس ثم قيموا التطبيق بطريقتكم”.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الكل ان كنتم تحبون الله و رسوله و دفاعاً عن الإسلام والمسلمين أدخلوا على متجر بلي و ابحثوا عن الفيس ثم قيموا التطبيق بطرقتكم . — Omar A.Ali (@OmarAA65978651) April 16, 2022

من هو الداعية محمود الحسنات؟

الشيخ محمود الحسنات، مواليد قطاع غزة 1989، داعية وخطيب جمعة مقيم في تركيا، ويدير مدير عام الأكاديمية الدولية لإعداد الدعاة والخطباء.

حاصل على لقب خطيب الفقراء والمركز الأول للخطابة في فلسطين. سفير النوايا الحسنة ويعتبر من مشاهير اليوتيوب في الوطن العربي، إذ يتابعه أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون المتابع على قناته الرسمية في يوتيوب.

وتنتشر على مواقع التواصل المختلفة، مقتطفات مؤثرة من خطب ودروس الشيخ الحسنات، تلقى تفاعلاً واسعاً من مستخدمي تلك المواقع .

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