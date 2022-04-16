الرئيسيةالهدهدما خفي في "هدنة مسقط" و "مشاورات الرياض" بخصوص اليمن
الهدهد

ما خفي في “هدنة مسقط” و “مشاورات الرياض” بخصوص اليمن

السعودية ستحاول "بالسلام" دخول صنعاء

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هدنة اليمن watanserb.com
أعلن بداية أبريل/نيسان عن قبول أطراف النزاع في اليمن مقترح لعقد هـدنة لمدة شهرين

وطن – قدم الأكاديمي اليمني الدكتور محمد بن سعيد تحليلا حول ما أسماه “ما خفي في هدنة مسقط ومشاورات الرياض”، مؤكدا على أن “هدنة مسقط” المعلنة ناتجة عن مشاورات الرياض.

وقال “سعيد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن الهدنة عبارة عن استراحة أو فاصل ومن سيستغله سيكسب، بحسب قوله.

واعتبر الاكاديمي اليمني أن ما يدور تحت مظلة “هدنة مسقط” هو أن “أمريكا نجحت في سد ثغرة أزمة الوقود التي كانت ستفضحها أمام العالم بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على النفط الروسي وأدى إلى أزمة عالمية”.

وقال  إن ما فشلت في السعودية في الحرب ستحاول ان تعمله بالسلام وهو دخول صنعاء.

وطالب “سعيد” جماعة أنصار الله بأن يدرسوا الامر بعناية وأن يقوما بفرض الشروط التي ستحمي اقتصاد بنك صنعاء وإلا فأن الاقتصاد سيصبح بأيدي السعودية كما حدث في لبنان.

واعتبر أن “الهدنة إلى الآن المستفيد منها السعودية وأمريكا”، مطالبا حكومة صنعاء التمعن والحذر ومراجعة التاريخ جيدآ.

وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، قد أعلن بداية أبريل/نيسان قبول أطراف النزاع في اليمن مقترح لعقد هـدنة لمدة شهرين. و”يمكن تجديد الهـدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين”، حسب غروندبرغ.

اقرأ أيضاً: هـدنة اليمن .. سلطنة عمان تُنقذ السعودية من صواريخ الحوثي وهذا ما جرى في مسقط

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
حياتنا

عريس يمني يقضي ليلته الأولى في السجن بعد سماع صراخ زوجته في الفندق!

الهدهد

الرئيس اليمني “هادي” يطلب المغادرة لواشنطن أو لندن ومفاجأة حول أموال نائبه علي محسن الأحمر

الهدهد

نجل الرئيس اليمني المخلوع “هادي” يرثي حالهم ويستذكر القهر الذي لحق بأبناء “صالح”!

الهدهد

محمد الحوثي يفضح وكالة “رويترز” بعد نشرها خبرا كاذبا عن سلطنة عمان لتعود وتعتذر

الهدهد

نقل الرئيس اليمني لمستشفى الملك فهد بالرياض وأنباء عن تعرضه لجلطة دماغية (شاهد)

الهدهد

شبوة: مسلح من “العوالق” يقتل ضابطاً إماراتياً شتمه بألفاظ نابية بـ30 رصاصة

الهدهد

الجزائر تصدر بياناً بشأن تنازل هادي عن رئاسة اليمن .. مع أم ضد ما حدث؟!

الهدهد

سلطنة عمان تعلن موقفها من تشكل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في السعودية

الهدهد

مفاجأة .. هكذا اتخذ الرئيس “هادي” قرار تشكيل المجلس الرئاسي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

أيمن زيدان في كربلاء .. واللعنات على الصحابة و بني أمية ترافق جولته! (فيديو)

“جريمة البقاع” تهز لبنان ونانسي وإليسا أول المصدومين.. لحظة قتل سيدة لكلب بطريقة وحشية أمام أطفالها! (فيديو)

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة في قمة الدوري الإسباني

اتهام “العاصوف 3” بالإساءة للكويتيين وإغلاق مكتب mbc مطلب شعبي!

مدير أعمال فاندام يُفجر مفاجأة جديدة حول حذف صور النجم العالمي مع رامز جلال وقصة لقاء السيسي!

عريس يمني يقضي ليلته الأولى في السجن بعد سماع صراخ زوجته في الفندق!

أحداث الأقصى .. ما حقيقة التقارير عن اتفاق تهدئة بوساطة مصرية!؟

بعد ما حدث في الأقصى .. انتقادات حادّة تطال عبدالله الثاني ومحمد السادس .. ما السبب!؟

رامز جلال ومايان السيد .. تحرش متعمد بالضيوف النساء وألفاظ وإيحاءات جنسية (فيديو)

بينما الأقصى يُدنّس .. سفارة الإمارات للإسرائيليين: “عطلة مليئة بالسلام والمحبة” وردود

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا