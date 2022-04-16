ما خفي في “هدنة مسقط” و “مشاورات الرياض” بخصوص اليمن

وطن – قدم الأكاديمي اليمني الدكتور محمد بن سعيد تحليلا حول ما أسماه “ما خفي في هدنة مسقط ومشاورات الرياض”، مؤكدا على أن “هدنة مسقط” المعلنة ناتجة عن مشاورات الرياض.

وقال “سعيد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن الهدنة عبارة عن استراحة أو فاصل ومن سيستغله سيكسب، بحسب قوله.

#تحليل

ما خفي في هدنة مسقط ومشاورات الرياض

مصطلحان لٱ تطابق المعنى

هدنة مسقط المعلنه من نتائج مشاورات الرياض هي عباره عن أستراحه او فاصل الذي سوف يستغله سيكسب.

ما يدور تحت مضلة الهدنة إلى الأن هو الآتي: — د/محمد بن سعيد ✪ (@Mh_AMD_S) April 15, 2022

واعتبر الاكاديمي اليمني أن ما يدور تحت مظلة “هدنة مسقط” هو أن “أمريكا نجحت في سد ثغرة أزمة الوقود التي كانت ستفضحها أمام العالم بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على النفط الروسي وأدى إلى أزمة عالمية”.

اولآ- نجحت أمريكا في سد ثغرة أزمة الوقود التي كانت ستفضحها أمام العالم بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على النفط الروسي وأدى إلى أزمة عالميه،وهكذا تعتبر السعودية الشريان الرئيسي للغرب،فكانت الهدنة هي المنقذ لهم

العقوبات التي فرضها الغرب على النفط الروسي وأدى إلى أزمة عالميه، — د/محمد بن سعيد ✪ (@Mh_AMD_S) April 15, 2022

وقال إن ما فشلت في السعودية في الحرب ستحاول ان تعمله بالسلام وهو دخول صنعاء.

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والأن تحاول الدخول إليها بالسلام وهذه اللعبه أخطر، با تقولو كيف اتدخل بالسلام؟ ؟؟

سيناريو العراق يتكرر والسعودية وأمريكا ليست جاده لسلام،بل ستفعل الف خطة رجعة،

بعض خطط الرجعه التي اتضحت إلى الأن

اولآ – توحيد البنك المركزي في صنعاء مع البنوك الجنوبيه، — د/محمد بن سعيد ✪ (@Mh_AMD_S) April 15, 2022

وطالب “سعيد” جماعة أنصار الله بأن يدرسوا الامر بعناية وأن يقوما بفرض الشروط التي ستحمي اقتصاد بنك صنعاء وإلا فأن الاقتصاد سيصبح بأيدي السعودية كما حدث في لبنان.

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أذا لم يدرس الأنصار هذه الأمر بعناية وفرض الشروط التي ستحمي أقتصاد بنك صنعاء وإلا فأن الاقتصاد سيصبح بأيديهم كما حدث في لبنان. تانيآ- تريد السعودية في الايام القادمة أن ترجع الكثير من عملأها إلى صنعاء لمشاركة الأنصار في الحكم تحت مسمى السلام، — د/محمد بن سعيد ✪ (@Mh_AMD_S) April 15, 2022

واعتبر أن “الهدنة إلى الآن المستفيد منها السعودية وأمريكا”، مطالبا حكومة صنعاء التمعن والحذر ومراجعة التاريخ جيدآ.

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الهدنة إلى الأن المستفيد منها السعودية وأمريكا ،والحرب الباردة بدأت ،والأنصار لديهم مخزون كافي من الدروس والعبر منذ الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا.

على حكومة صنعاء التمعن والحذر ومراجعة التاريخ جيدآ. — د/محمد بن سعيد ✪ (@Mh_AMD_S) April 15, 2022

وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، قد أعلن بداية أبريل/نيسان قبول أطراف النزاع في اليمن مقترح لعقد هـدنة لمدة شهرين. و”يمكن تجديد الهـدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين”، حسب غروندبرغ.

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