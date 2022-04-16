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رياضة

كلوب يكشف السر وراء تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
يورغن كلوب وتوضيح سبب تراجع مستوى محمد صلاح watanserb.com
يورغن كلوب وتوضيح سبب تراجع مستوى محمد صلاح

وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن السبب وراء تراجع مستوى النجم الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز وصيامه عن الأهداف في الآونة الأخيرة.

كلوب وتراجع مستوى محمد صلاح

وقال الألماني يورغن كلوب في تصريح صحفي نشره موقع ” ليفربول إيكو” الإنجليزي، بشأن تراجع مستوى محمد صلاح مع الفريق، ” أعلم بأن مو صلاح سينهي الموسم بقوة، وعلينا في الوقت الراهن إعادته إلى مستواه السابق. لأن كل مباراة هي بالنسبة لنا مثل النهائي”.

ولم يسجل هداف فريق ليفربول صلاح أي من الأهداف مع الفريق في 753 دقيقة، على الرغم من الجهد المبذول له في المباريات القوية الماضية. إلى جانب صنع تمريرة حاسمة لزميله السنغالي ساديو ماني في المباراة أمام مانشستر سيتي.

أصعب فترات مسيرته

وأضاف مدرب ليفربول كلوب، ” الوضع بدأ مع صلاح هكذا منذ شهر يناير، هذا جنون. لكن المشكلة التي نواجهها هو أن محمد صلاح مر في أصب فترة في مسيرته كلها، حيث لعب نهائي كأس الأمم الأفريقية. مع منتخب مصر، كما وخاض 120 دقيقة أكثر من مرة في البطولة الأفريقية”.

وأردف، ” بالتأكيد صلاح له دور كبير للغية مع منتخب بلاده، وهناك مسؤولية كبيرة تقع على كتفيه، في ظل عقد الاجتماعات في غرفة تبديل الملابس وأشياء من هذا القبيل. دون الحصول على أي تعافي”.

كما وتابع كلوب حديثه، ” المشكلة هو عندما تكون نجماً رائعاً في بلدك، والجميع ينتظر شيئاً منك، ونحن في فترة لا يوجد فيها أي توقف وهذا أمر طبيعي تماماً”.

مراوغات صلاح

وتحدث كلوب عن المراوغات الرائعة التي يقوم بها محمد صلاح في المباريات مع الفريق، قائلاً: ” لاعب مثل موصلاح يحب المراوغات، وهذا الأمر جيد حقاً. فقد سجل العديد من الأهداف من خلالها”.

وختم، ” هل أقول له لا تراوغ؟!. لا بالطبع، ولكن عليه أن يستخدمها في اللحظات المناسبة مع الاحتفاظ بالكرة. وجعل الأمر بسيطاً”.

كما ويتصدر المصري صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 20 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف فقط عن نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 17 هدفاً لهذا الموسم.

وجاء فريق ليفربول في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة.

( المصدر: وطن + ليفربول إيكو + تويتر) 

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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