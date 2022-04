كلوب يكشف السر وراء تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن السبب وراء تراجع مستوى النجم الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز وصيامه عن الأهداف في الآونة الأخيرة.

وقال الألماني يورغن كلوب في تصريح صحفي نشره موقع ” ليفربول إيكو” الإنجليزي، بشأن تراجع مستوى محمد صلاح مع الفريق، ” أعلم بأن مو صلاح سينهي الموسم بقوة، وعلينا في الوقت الراهن إعادته إلى مستواه السابق. لأن كل مباراة هي بالنسبة لنا مثل النهائي”.

📺 Jurgen Klopp on Mo Salah's form:

"He had the most intense period in January in his whole career. The tournament went until the wire, they played the final but all these tournaments have 120 minutes. The role in the team is super, massive responsibility on his shoulders." 🔴 pic.twitter.com/lPh1MgGYGL

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 15, 2022