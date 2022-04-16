كلوب يكشف السر وراء تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن السبب وراء تراجع مستوى النجم الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز وصيامه عن الأهداف في الآونة الأخيرة.

كلوب وتراجع مستوى محمد صلاح

وقال الألماني يورغن كلوب في تصريح صحفي نشره موقع ” ليفربول إيكو” الإنجليزي، بشأن تراجع مستوى محمد صلاح مع الفريق، ” أعلم بأن مو صلاح سينهي الموسم بقوة، وعلينا في الوقت الراهن إعادته إلى مستواه السابق. لأن كل مباراة هي بالنسبة لنا مثل النهائي”.

📺 Jurgen Klopp on Mo Salah's form: "He had the most intense period in January in his whole career. The tournament went until the wire, they played the final but all these tournaments have 120 minutes. The role in the team is super, massive responsibility on his shoulders." 🔴 pic.twitter.com/lPh1MgGYGL — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 15, 2022

ولم يسجل هداف فريق ليفربول صلاح أي من الأهداف مع الفريق في 753 دقيقة، على الرغم من الجهد المبذول له في المباريات القوية الماضية. إلى جانب صنع تمريرة حاسمة لزميله السنغالي ساديو ماني في المباراة أمام مانشستر سيتي.

أصعب فترات مسيرته

وأضاف مدرب ليفربول كلوب، ” الوضع بدأ مع صلاح هكذا منذ شهر يناير، هذا جنون. لكن المشكلة التي نواجهها هو أن محمد صلاح مر في أصب فترة في مسيرته كلها، حيث لعب نهائي كأس الأمم الأفريقية. مع منتخب مصر، كما وخاض 120 دقيقة أكثر من مرة في البطولة الأفريقية”.

🔴 يورغن كلوب عن مستوى صلاح: "في يناير لعب أشد فترة له بمسيرته على الإطلاق، استغرقت بطولة أمم أفريقيا وقتًا أطول وكانت المسؤولية كبيرة على كتفه ولم يقوم بالتعافي. عندما تكون نجمًا لمنتخبك فالجميع يريد منك كل شيء وهذا صعب جدًا". pic.twitter.com/Jm48bPl25T — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) April 16, 2022

وأردف، ” بالتأكيد صلاح له دور كبير للغية مع منتخب بلاده، وهناك مسؤولية كبيرة تقع على كتفيه، في ظل عقد الاجتماعات في غرفة تبديل الملابس وأشياء من هذا القبيل. دون الحصول على أي تعافي”.

كما وتابع كلوب حديثه، ” المشكلة هو عندما تكون نجماً رائعاً في بلدك، والجميع ينتظر شيئاً منك، ونحن في فترة لا يوجد فيها أي توقف وهذا أمر طبيعي تماماً”.

مراوغات صلاح

وتحدث كلوب عن المراوغات الرائعة التي يقوم بها محمد صلاح في المباريات مع الفريق، قائلاً: ” لاعب مثل موصلاح يحب المراوغات، وهذا الأمر جيد حقاً. فقد سجل العديد من الأهداف من خلالها”.

وختم، ” هل أقول له لا تراوغ؟!. لا بالطبع، ولكن عليه أن يستخدمها في اللحظات المناسبة مع الاحتفاظ بالكرة. وجعل الأمر بسيطاً”.

Simply special from @MoSalah against Manchester City ✨ pic.twitter.com/GLq4F0Bohz — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2022

كما ويتصدر المصري صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 20 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف فقط عن نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 17 هدفاً لهذا الموسم.

وجاء فريق ليفربول في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة.

( المصدر: وطن + ليفربول إيكو + تويتر)

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