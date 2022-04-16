قائد سلاح الجو العماني السابق يقترب من شراء “إيه سي ميلان” الإيطالي بمبلغ ضخم

وطن – كشفت مصادر مطلعة بأن شركة “إنفستكورب” لإدارة الأصول البحرينية، والتي يرأسها العماني محمد العارضي دخلت في محادثات حصرية لشراء نادي إيه سي ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. فيما سيكون أول استحواذ على فريق إيطالي كبير من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.

شراء إيه سي ميلان الإيطالي

وقال مصدر قريب من المحادثات لرويترز إن صفقة شراء بطل أوروبا سبع مرات من المالك الحالي شركة إليوت مانجمنت كوربوريشن قاربت على الاكتمال.

وأوضحت المصادر إن التقييم المحتمل للنادي سيكون في حدود مليار يورو (1.08 مليار دولار)، بما في ذلك الديون.

ووفقا لـ”رويترز”، تدير شركة إنفستكورب أكثر من 42 مليار دولار من الأصول مع خطوط الأعمال بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والاستثمارات ذات العائد المطلق والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي.

وقال متحدث باسم إيه سي ميلان إن “إيه سي ميلان لا يزال يركز على تحسين أدائه على أرض الملعب وتطوير النادي”.

وأكد مصدر آخر مطلع على الأمر إجراء محادثات بين إليوت وإنفستكورب بشأن صفقة بيع محتملة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ محمد بن محفوظ العارضي، هو قائد سلاح الجو العماني السابق .

كما أنّه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب، ورئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، وورئيس مجلس إدارة بنك صحار، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني سابقا.

إيه سي ميلان في دوري أبطال أوروبا

وفاز النادي بلقب دوري أبطال أوروبا في عامي 2003 و 2007. بعد أن تمكن برلسكوني من جلب بعض أكبر الأسماء على مستوى العالم مثل البرازيلي كاكا والمهاجم الأوكراني أندري شيفتشينكو.

وباع برلسكوني النادي للمستثمر الصيني لي يونغ هونغ في عام 2017 مقابل 740 مليون يورو (نحو 800 مليون دولار) بما في ذلك الديون. قبل أن يتولى إليوت السيطرة لاحقًا.

ويحتل ميلان حاليا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن غريمه إنتر ميلان لكن الإنتر تنقصه مباراة واحدة.

وأعلن النادي عن خسارة قدرها 96.4 مليون يورو (104.18 مليون دولار) للعام المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بخسارة قياسية بلغت 194.6 مليون يورو في العام السابق.

ويسيطر المستثمرون من الشرق الأوسط على العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. حيث تمتلك شركة الاستثمارات الرياضية القطرية نادي باريس سان جيرمان. بينما تمتلك مجموعة أبوظبي المتحدة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

إنفستكورب وفروعها

كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أغلبية الحصص في نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي في أكتوبر الماضي.

ويقع مقر إنفستكورب القابضة في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينية لكنها شُطبت من بورصة البحرين العام الماضي.

وتمتلك الشركة، التي يرأسها محمد العارضي، مكاتب في نيويورك، ولندن، وسويسرا، والرياض، والبحرين، وأبو ظبي، والدوحة، ومومباي، وبكين، وسنغافورة.