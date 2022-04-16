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عريس يمني يقضي ليلته الأولى في السجن بعد سماع صراخ زوجته في الفندق!

الشرطة تفاجأت مما شاهدته

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عريس يمني يقضي ليلته الأولى في السجن بعد سماع صراخ زوجته في الفندق! watanserb.com
رفع العريس قضية على الشرطة بعد سرقته

وطن– شهدت اليمن حادثة غريبة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين قضى عريساً ليلته الأولى بعد الزفاف في السجن، بسبب ما فعله بزوجته في الفندق.

صراخاً داخل الفندق

وفي التفاصيل، سمع موظفاً في أحد فنادق التربة بمحافظة تعز، صراخ عروس من داخل أحد الغرف التي استأجرها عريس في العقد الخامس من عمره. وذلك من أجل قضاء شهر العسل مع زوجته الثانية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “المنتصف” المحلية، عن شهود عيان ومصادر أخرى، قام موظفو الفندق قاموا بإبلاغ إدارة البحث الجنائي ليكون على اطلاع بما يحدث من صراخ داخل غرفة العريس.

وقام عناصر البحث الجنائي بكسر الباب الغرفة، ليجدوا العريس ملقى على السرير. بينما كانت العروس داخل الحمام وتطلب منهم المساعدة لفتح الباب الذي أغلقه عليها زوجها من الخارج.

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مشروبات روحية

وأشار شهود العيان إلى أن عناصر الأمن، وجدوا العريس يغط في النوم جراء تناوله مشروبات روحية مما جعله يغلق على زوجته داخل الحمام. ونام وهو في حالة سكر ولم يسمع صراخ زوجته لساعات حتى تدخل آخرون.

وأيقظ أفراد الأمن العريس، وهو في حالة صدمة وذهول من تواجد الأمن وموظفي الفندق داخل غرفته.

وبحسب الشهود، فإن المحقق بعد أن شم رائحة الخمر في العريس، قام بتفتيش الغرفة والعبث بالملابس في دولابه.

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خمر من بائع شهير

ووجد المحقق قارورة خمر اشتراها العريس من بائع خمر شهير في التربة يبيعها علناً وأمام أعين البحث الجنائي ورجال الأمن.

وبعد حجز العروسين، والتحقيق معهما تم ترحيلهما إلى النيابة والتي أفرجت عنهما لعدم وجود قضية جنائية تستحق أن تأخذ مسارا قضائيا.

واعتبرت النيابة العثور على قارورة خمر في دولاب العريس تدخلا من رجل البحث في خصوصيات النزلاء في الفندق. وأن المهمة التي ذهب إليها ليس لضبط مشروبات روحية.

 المحقق سرق النقود!

وأشارت المصادر إلى أن العريس توجه إلى بحث الإدارة العامة في تعز وتقدم بشكوى في أفراد البحث واتهامهم بسرقة 19 الف ريال سعودي.

وأمرت إدارة التفتيش بالتحقيق مع المحقق في قضية الاتهام ورفع تقرير عن السرقة، خاصة وأن موظفا في الفندق عثر على حقيبة فارغة خلف باب الغرفة بعد كسره. ويقول العريس إنه كان بها المبلغ المفقود.

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المصدرالمنتصف
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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