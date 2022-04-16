زوجة جندي روسي تأمره باغتصاب الأوكرانيات: “استخدم الواقي وافعلها”! (شاهد)

وطن – رصدت مكالمة لزوجة جندي روسي، تأمر فيها زوجها باغتصاب النساء الأوكرانيات في تسجيل هاتف مروع، حسبما زُعم.

زوجة جندي روسي تأمره باغتصاب الأوكرانيات

وبحسب صحيفة “ديلي ستار dailystar” فقد نشرت دائرة الأمن الأوكرانية (SBU) التسجيل الصادم لمدة 30 ثانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويمكن فيه سماع امرأة تعطي شريكها الإذن باغتصاب النساء الأوكرانيات طالما أنه يستخدم وسائل منع الحمل.

والآن تم التعرف على الزوجين على أنهما “رومان بيكوفسكي” وزوجته “أولغا بيكوفسكايا”.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية بارتكاب “مئات عمليات الاغتصاب”. بما في ذلك الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

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وجاء المقطع الصوتي المسرب بعنوان: “زوجات الغزاة الروس يسمحون لرجالهم باغتصاب النساء الأوكرانيات”.

ثم يُسمع صوت امرأة تدعى “بيكوفسكايا”: “حسنًا افعلها هناك. النساء الأوكرانيات هناك اغتصبهم. نعم لا تخبرني بأي شيء، افهم”.

ثم سُمع صوت رجل – يُزعم أنه زوجها رومان بيكوفسكي، يقول: “نعم لذا يجب أن اغتصب ولا أخبرك بأي شيء؟”.

لتجيب المرأة وهي تضحك: “نعم حتى لا أعرف شيئًا. لماذا تسأل؟”، ليرد مرة أخرى: “هل يمكنني حقا؟”.

فأجابت زوجة الجندي الروسي وهي تضحك: “نعم أسمح لك، فقط استخدم الحماية ـ وسائل منع الحمل ـ”.

زوجات الروس يسمحن لأزواجهنّ باغتصاب الأوكرانيات

وذكر بيان صادر عن ادارة أمن الدولة الأوكرانية على Telegram: “زوجات المعتدين الروس يحثون أزواجهن على اغتصاب النساء الأوكرانيات.”

واعتبر البيان أن هذا التسجيل الصادم الذي تم رصده من قبل إدارة أمن الدولة يعكس القيم الأخلاقية ليس فقط للمحتلين، ولكن أيضًا لأقاربهم الذين يؤيد 80٪ منهم الآن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف:”نحن نعمل من أجل النصر لطرد هذه الروح الشريرة من أوكرانيا في أسرع وقت ممكن!”

هذا وادعى الصحفيون الاستقصائيون من راديو “ليبرتي” أنهم عملوا مع سلطات إنفاذ القانون الأوكرانية لتتبع المكالمة والتعرف على الزوجين.

ويقولون إن المكالمة تم تتبعها إلى منطقة “خيرسون” في أبريل وتم ربطها برقمين، ينتمون إلى رومان بيكوفسكي البالغ من العمر 27 عامًا وزوجته أولغا بيكوفسكايا.

هذا وتم إغلاق صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة برومان للجمهور. ولكن باستخدام الملفات الشخصية الخاصة بصديقه وعائلته، تم العثور على صورة له وهو يرتدي زيه العسكري، مما يثبت أنه أصبح الآن جزءًا من فوج الاعتداء العسكري التابع للحرس الروسي رقم 108.

في غضون ذلك، كانت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة Olga مفتوحة ولكن تم حذفها منذ ذلك الحين.

وعلى حسابها، ظهرت في صور مع الرجل المعروف باسم رومان بيكوفسكي. كما ظهر الزوجان يتشاركان طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات معًا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” فقد حاول الصحفيون الاتصال بالزوجين بشأن الأرقام المحددة.

وبحسب ما ورد فقد رد “رومان” لكنه نفى أنه هو الرجل الذي ظهر صوته في المقطع. على الرغم من أن راديو “ليبرتي” قال إن صوته كان متطابقًا.

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