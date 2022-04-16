الرئيسيةرياضةرودريجيز قريب من الرحيل عن الريان القطري.. وهذه وجهته المقبلة
رياضة

رودريجيز قريب من الرحيل عن الريان القطري.. وهذه وجهته المقبلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الكولومبي رودريجيز والرغبة في الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد watanserb.com
رحيل رودريجيز عن نادي الريان القطري

وطن – كشفت صحيفة إسبانية بأن الكولومبي خاميس رودريجيز 30 عاماً، يرغب في الرحيل عن نادي الريان القطري، من أجل العودة مجدداً إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل رودريجيز عن الريان القطري

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نجم ريال مدريد السابق رودريجيز يفكر في الرحيل عن الريان القطري الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي، من أجل الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد الذي حاول قبل عدة سنوات الحصول على خدماته حينما كان يلعب في صفوف الفريق الملكي.

وبينت الصحيفة، بأن نادي ريال مدريد كان قد رفض التخلي عن اللاعب رودريجيز في عام 2019، عندما كان معاراً في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني لصالح فريقه الجار أتلتيكو مدريد.

أبرز محطاته الكروية

وبدأت مسيرة الكولومبي خاميس مع نادي إنفيغادو الذي يلعب في صفوف الدرجة الثانية في دولة كولومبيا عام 2006، ليتنقل في عام 2008 إلى صفوف بانفيلد الأرجنتيني، ثم بورتو البرتغالي، وبعدها إلى فريق موناكو الفرنسي في موسم عام 2013-2014.

كما وانتقل إلى صفوف فريق ريال مدريد في عام 2014. الذي لعب في صفوفه ل4 مواسم كاملة، انتقل من خلالها معاراً مع فريق بايرن ميونخ الألماني.

ثم الانتقال بعدها إلى الدوري الإنجليزي من بوابة إيفرتون في عام 2020، ومؤخراً انتقل إلى نادي الريان القطري مع بداية الموسم الجاري.

كما وشارك الكولومبي رودريجيز في 442 مباراة. طوال مسيرته الكروية المستمرة حتى الآن، مسجلاً 119 هدفاً مع كافة الأندية المختلفة.

ويحتل فريق الريان القطري المركز الثامن من ترتيب الدوري القطري للدرجة الممتازة برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 22 مباراة. حقق الفوز من خلالها في 6 مباريات والتعادل في مثلها.

بينما تلقى الخسارة في 10 مباريات، وبفارق كبير عن فريق السد المتربع على عرش الصدارة برصيد 62 نقطة لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + موندو ديبورتيفو + تويتر)

قد يهمك أيضاً:

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

بيلا حديد تصف جنود الاحتلال الإسرائيلي بـ”المختلين” وتوثق جرائمهم.. و”انستجرام” يعاقبها!

قائد سلاح الجو العماني السابق يقترب من شراء “إيه سي ميلان” الإيطالي بمبلغ ضخم

حاخام اليهود الأكبر في الإمارات يكشف عن مخططهم الذي سيكون لأول مرة في دول الخليج

المحامي خالد خلاوي يتباهى بإنقاذ أب اغتصب ابنه بحيلة شيطانية: “سابقة قانونية في تاريخ السعودية”!

ميلان يستعيد الصدارة وإنتر يطارده.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022

حملة لمقاطعة فندق توليب المملوك للجيش المصري لتنظيمه مهرجان موسيقى إسرائيلي

أيمن زيدان في كربلاء .. واللعنات على الصحابة و بني أمية ترافق جولته! (فيديو)

“جريمة البقاع” تهز لبنان ونانسي وإليسا أول المصدومين.. لحظة قتل سيدة لكلب بطريقة وحشية أمام أطفالها! (فيديو)

ما خفي في “هدنة مسقط” و “مشاورات الرياض” بخصوص اليمن

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة في قمة الدوري الإسباني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا