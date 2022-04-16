رودريجيز قريب من الرحيل عن الريان القطري.. وهذه وجهته المقبلة

وطن – كشفت صحيفة إسبانية بأن الكولومبي خاميس رودريجيز 30 عاماً، يرغب في الرحيل عن نادي الريان القطري، من أجل العودة مجدداً إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل رودريجيز عن الريان القطري

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نجم ريال مدريد السابق رودريجيز يفكر في الرحيل عن الريان القطري الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي، من أجل الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد الذي حاول قبل عدة سنوات الحصول على خدماته حينما كان يلعب في صفوف الفريق الملكي.

وبينت الصحيفة، بأن نادي ريال مدريد كان قد رفض التخلي عن اللاعب رودريجيز في عام 2019، عندما كان معاراً في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني لصالح فريقه الجار أتلتيكو مدريد.

أبرز محطاته الكروية

وبدأت مسيرة الكولومبي خاميس مع نادي إنفيغادو الذي يلعب في صفوف الدرجة الثانية في دولة كولومبيا عام 2006، ليتنقل في عام 2008 إلى صفوف بانفيلد الأرجنتيني، ثم بورتو البرتغالي، وبعدها إلى فريق موناكو الفرنسي في موسم عام 2013-2014.

كما وانتقل إلى صفوف فريق ريال مدريد في عام 2014. الذي لعب في صفوفه ل4 مواسم كاملة، انتقل من خلالها معاراً مع فريق بايرن ميونخ الألماني.

ثم الانتقال بعدها إلى الدوري الإنجليزي من بوابة إيفرتون في عام 2020، ومؤخراً انتقل إلى نادي الريان القطري مع بداية الموسم الجاري.

كما وشارك الكولومبي رودريجيز في 442 مباراة. طوال مسيرته الكروية المستمرة حتى الآن، مسجلاً 119 هدفاً مع كافة الأندية المختلفة.

ويحتل فريق الريان القطري المركز الثامن من ترتيب الدوري القطري للدرجة الممتازة برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 22 مباراة. حقق الفوز من خلالها في 6 مباريات والتعادل في مثلها.

بينما تلقى الخسارة في 10 مباريات، وبفارق كبير عن فريق السد المتربع على عرش الصدارة برصيد 62 نقطة لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + موندو ديبورتيفو + تويتر)

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