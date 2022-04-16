الرئيسيةرياضةبرشلونة يخرج عن صمته بعد فضيحة " الكامب نو"
رياضة

برشلونة يخرج عن صمته بعد فضيحة ” الكامب نو”

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة وفضيحة بيع التذاكر لجماهير فرانكفورت watanserb.com
برشلونة يعلق على فضيحة ملعب الكامب نو في المباراة أمام فرانكفورت

وطن – علق نادي برشلونة على الفضيحة التي تسبب فيها جماهير البلوغرانا، بعد قيامهم ببيع تذاكرهم إلى مشجعي فرانكفورت لحضور مباراة فريقهم داخل ملعب الكامب نو في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

برشلونة وبيع التذاكر

وقالت ماريا إلينا فورت نائبة رئيس قطاع المؤسسي في نادي برشلونة، خلال تصريح لها مع إذاعة “EASE” الإسبانية، ” النادي لم يقم ببيع التذاكر مباشرة، إلى أكثر من 25 ألف مشجع. من فريق آينتراخت فرانكفورت الذين حضروا في ملعب الكامب نو”.

وأردفت النائبة فورت، ” برشلونة قام بإيقاف بيع التذاكر في منافذ بيع ملعب الكامب نو، إزاء احتشاد المشجعين الألمان. من أجل تفادي شراء جمهور الخصم لها، مضيفه أن النادي يبحث أسباب الإخفاق لعدم تكرار ما حدث في المستقبل”.

وكان ملعب الكامب نو قد امتلئ بأكثر من 25 ألف مشجع ألماني لدعم فريقهم فرانكفورت. أمام صاحب الأرض برشلونة وفق تقارير إسبانية.

بطاقات ائتمان إسبانية

وأوضحت فورت، بأن تذاكر حضور المباراة بيعت عن بعد، كما أنها حظرت منذ الدقيقة الأولى عناوين البروتوكولات الإنترنت “IP”، وبطاقات الائتمان الألمانية. وهذا الأمر معتاد عليه في المباريات الأوروبية لتفادي ما حدث أمام الفريق الألماني فرانكفورت.

كما وأضافت، ” نادي برشلوة يحقق الآن في أسباب انتهاء هذه التذاكر في أيدي جماهير آينتراخت فرانكفورت، ومن المرجح أن شركات إعادة بيع التذاكر .قد اشترتها ببطاقات ائتمان إسبانية ومن ثم تم بيعها إلى المشجعين الألمان”.

وختمت، ” لتفادي إمكانية تكرار ماحدث خلال المباريات القادمة، ربما سنقوم بطباعة أسماء الأشخاص على التذاكر. إلى جانب العديد من الخيارات الأخرى التي ستكون صارمة لحسم هذا الأمر”.

فرانكفورت ومواجهة وست هام

ونجح فريق فرانكفورت الألماني من إقصاء برشلونة من دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز عليه في مباراة الإياب بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين. بعد التعادل الإيجابي بينهما في مباراة الذهاب لهذا الدور.

ويستعد فرانكفورت لمواجهة قوية قادمة، بعد التأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات الدوري الأوروبي، أمام وست هام يونايتد الإنجليزي في ال28 من شهر إبريل/ نيسان الجاري.

( المصدر: وطن +تويتر+ EASE)

قد يهمك  أيضاً: 

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

كلوب يكشف السر وراء تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

هذه عقوبة من يسخر من ياسر جلال لتمثيله دور “السيسي” في “الاختيار3”!

صور أقمار صناعية تظهر احتراق “موسكفا” فخر أسطول بوتين ومقتل جميع بحارتها الـ510

بيلا حديد تصف جنود الاحتلال الإسرائيلي بـ”المختلين” وتوثق جرائمهم.. و”انستجرام” يعاقبها!

قائد سلاح الجو العماني السابق يقترب من شراء “إيه سي ميلان” الإيطالي بمبلغ ضخم

حاخام اليهود الأكبر في الإمارات يكشف عن مخططهم الذي سيكون لأول مرة في دول الخليج

رودريجيز قريب من الرحيل عن الريان القطري.. وهذه وجهته المقبلة

المحامي خالد خلاوي يتباهى بإنقاذ أب اغتصب ابنه بحيلة شيطانية: “سابقة قانونية في تاريخ السعودية”!

ميلان يستعيد الصدارة وإنتر يطارده.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022

حملة لمقاطعة فندق توليب المملوك للجيش المصري لتنظيمه مهرجان موسيقى إسرائيلي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا