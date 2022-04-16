برشلونة يخرج عن صمته بعد فضيحة ” الكامب نو”

وطن – علق نادي برشلونة على الفضيحة التي تسبب فيها جماهير البلوغرانا، بعد قيامهم ببيع تذاكرهم إلى مشجعي فرانكفورت لحضور مباراة فريقهم داخل ملعب الكامب نو في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

برشلونة وبيع التذاكر

وقالت ماريا إلينا فورت نائبة رئيس قطاع المؤسسي في نادي برشلونة، خلال تصريح لها مع إذاعة “EASE” الإسبانية، ” النادي لم يقم ببيع التذاكر مباشرة، إلى أكثر من 25 ألف مشجع. من فريق آينتراخت فرانكفورت الذين حضروا في ملعب الكامب نو”.

وأردفت النائبة فورت، ” برشلونة قام بإيقاف بيع التذاكر في منافذ بيع ملعب الكامب نو، إزاء احتشاد المشجعين الألمان. من أجل تفادي شراء جمهور الخصم لها، مضيفه أن النادي يبحث أسباب الإخفاق لعدم تكرار ما حدث في المستقبل”.

مقطع يُوضح أعداد جماهير فرانكفورت الكبيرة في الملعب بعد نهاية المباراة! 😰 pic.twitter.com/zDL0Rfk9iR — Amr (@Amr21DS) April 14, 2022

وكان ملعب الكامب نو قد امتلئ بأكثر من 25 ألف مشجع ألماني لدعم فريقهم فرانكفورت. أمام صاحب الأرض برشلونة وفق تقارير إسبانية.

بطاقات ائتمان إسبانية

وأوضحت فورت، بأن تذاكر حضور المباراة بيعت عن بعد، كما أنها حظرت منذ الدقيقة الأولى عناوين البروتوكولات الإنترنت “IP”، وبطاقات الائتمان الألمانية. وهذا الأمر معتاد عليه في المباريات الأوروبية لتفادي ما حدث أمام الفريق الألماني فرانكفورت.

في حدث غريب حصل اثناء مباراة برشلونة و فرانكفورت، قامت جماهير برشلونة ببيع تذاكرهم لجمهور الفريق الالماني مما جعل اغلبية الحضور في الكامب نو هم جماهير فرانكفورت 🇩🇪❗️ pic.twitter.com/1EiFzxyRN4 — E P L W O R L D (@EPLworld) April 14, 2022

كما وأضافت، ” نادي برشلوة يحقق الآن في أسباب انتهاء هذه التذاكر في أيدي جماهير آينتراخت فرانكفورت، ومن المرجح أن شركات إعادة بيع التذاكر .قد اشترتها ببطاقات ائتمان إسبانية ومن ثم تم بيعها إلى المشجعين الألمان”.

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🆚 🔴 مباراة الرجال بين برشلونة وفرانكفورت بالأمس حضر 30 الف مشجع لفرانكفورت بعد بيع بعض من جماهير برشلونة تذاكرهم لصالح جماهير فرانكفورت pic.twitter.com/xnE4CBP0sv — FilGoal (@FilGoal) April 15, 2022

وختمت، ” لتفادي إمكانية تكرار ماحدث خلال المباريات القادمة، ربما سنقوم بطباعة أسماء الأشخاص على التذاكر. إلى جانب العديد من الخيارات الأخرى التي ستكون صارمة لحسم هذا الأمر”.

فرانكفورت ومواجهة وست هام

ونجح فريق فرانكفورت الألماني من إقصاء برشلونة من دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز عليه في مباراة الإياب بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين. بعد التعادل الإيجابي بينهما في مباراة الذهاب لهذا الدور.

ويستعد فرانكفورت لمواجهة قوية قادمة، بعد التأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات الدوري الأوروبي، أمام وست هام يونايتد الإنجليزي في ال28 من شهر إبريل/ نيسان الجاري.

( المصدر: وطن +تويتر+ EASE)

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