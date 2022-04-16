المحامي خالد خلاوي يتباهى بإنقاذ أب اغتصب ابنه بحيلة شيطانية: “سابقة قانونية في تاريخ السعودية”!

وطن– تباهى المحامي السعودي، خالد خلاوي، بقيامه بتخفيف عقوبة أب قام باغتصاب ابنه، ليتم تخفيف العقوبة من 25 سنة إلى 5 سنوات فقط.

فاحشة أم تحرش!

وظهر خالد خلاوي بفيديو عبر “سناب شات”، قال فيه: “قام الأب بالتحرش فقط ولكن حُكم عليه كأنه فعل الفاحشة”.

وتابع: “ذكرت أنه ظلم وحكم عليه بالسجن 25 عاماً، وحين تقدمنا بلائحتنا الاعتراضية، نقض الاستئناف الحكم وأعاده إلى الصواب. وهو الحكم ب5 سنوات فقط”.

وزاد خلاوي: “تعد هذه سابقة قانونية في تاريخ السعودية تقريباً. الجديد والعظيم الجدير بالذكر أنه تم تأييد هذا القرار من قبل المحكمة العليا بفضل الله قبل أسبوعين”.

فاحشة دون إيلاج

ونشر خلاوي صورة الحكم النهائي، وجاء فيه أن الأب قام بالفاحشة دون إيلاج، لذلك فهي فاحشة غير موجبة للحد إنما ينطبق عليها قانون التحرش.

وبرر خلاوي الأمر الذي رآه إنجازاً، بأن العقوبة لا بد أن تكون متناسبة مع الجريمة، وأن الأب تحرش فقط ولم يغتصب.

وأثار تصرف خلاوي غضباً واسعاً في السعودية، خاصة في أوساط المحاميين الذين دشنوا هاشتاج “لا توكل خالد خلاوي”.

لا توكل خالد خلاوي

وكتب المحامي والصحفي عبدالرحمن اللاحم: ” حسبي الله عليهم. عجزت انام من يوم سمعت مقطع محامي الأب اللي اغتصب ولده وكيفتها المحكمة بأنها واقعة تحرش”.

وتابع: “كل البارح والصباح و أنا أتخيل تفاصيل الواقعة الشنيعة !! اتخيل رعب ذلك الطفل المغلوب على أمره و شعور اخوته و خواته تجاه ذلك الأب المغتصب !! أنا حزين ومصدوم و محبط”.

حسبي الله عليهم 💔

عجزت انام من يوم سمعت مقطع محامي الأب اللي اغتصب ولده وكيفتها المحكمة بأنها واقعة تحرش !

كل البارح والصباح و أنا أتخيل تفاصيل الواقعة الشنيعة !! اتخيل رعب ذلك الطفل المغلوب على أمره و شعور اخوته و خواته تجاه ذلك الأب المغتصب !!

أنا حزين ومصدوم و محبط — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) April 16, 2022

ورد عليه الكاتب السعودي تركي الحمد: ” كل هذا كوم والطامة الكبرى كوم: كيف لأب أن يشتهي طفله؟ حتى لو لم يكن الطفل ابنه كيف يشتهيه؟ بعض البهائم تفترس صغارها حين تجوع، ولكني لا أعرف بهيمة تغتصب صغيرها”.

كل هذا كوم والطامة الكبرى كوم: كيف لأب أن يشتهي طفله؟ حتى لو لم يكن الطفل ابنه كيف يشتهيه؟ بعض البهائم تفترس صغارها حين تجوع، ولكني لا أعرف بهيمة تغتصب صغيرها.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 16, 2022

وكتب ناشط: ” تخيلوا “أب أغتصب أبنه وتم الحكم عليه لمدة ٢٥سنة. و محامي الغفلة يتفاخر و راز وجهه بالسناب وكأنه مسوي إنجاز أنه طالب بتخفف العقوبه لمدة ٥سنوات لأنه ظلم للأب”.

بيدوفيلي مغتصب

وتابع: ” من المفترض البيدوفيلي المغتصب-قصاص-طيب والطفل كيف بيعيش باقي حياته!”.

#لاتوكل_خالد_خلاوي

تخيلوا

"أب أغتصب أبنه وتم الحكم عليه لمدة ٢٥سنة و محامي الغفله يتفاخر و راز وجهه بالسناب وكأنه مسوي إنجاز أنه طالب بتخفف العقوبه لمدة ٥سنوات لأنه ظلم للأب من المفترض البيدوفيلي المغتصب-قصاص-طيب والطفل كيف بيعيش باقي حياته!لاتوكلون خالد الخلاوي محامي عندكم🚫. pic.twitter.com/m1Ay26Ixv6 — ْ (@_0dona) April 16, 2022

ونوهت ناشطة إلى أن ما فعله خلاوي، تزامن مع شهر التوعية بالاعتداءات الجنسية، وكتبت: ” في شهر الوعي بالاعتداءات الجنسية إبريل، قام خالد خلاوي بلوم ضحية التحرش عبير والاستهزاء بها. بالاضافة لترافعه في قضية الأب المتحرش والاعلان عن كسبها بفخر. سقطتين بينها أيام مبروك أنت في طريقك لتكوين قاعدة عملاء مميزة من المتحرشين”.

في شهر الوعي بالاعتداءات الجنسية #ابريل، قام خالد خلاوي بلوم ضحية التحرش عبير والاستهزاء بها، بالاضافة لترافعه في قضية الأب المتحرش والاعلان عن كسبها بفخر. سقطتين بينها أيام

مبروك أنت في طريقك لتكوين قاعدة عملاء مميزة من المتحرشين.

pic.twitter.com/KZ6eKy1fWh#لاتوكل_خالد_خلاوي — أم لوسي (عبدة القطط) (@Soyaso60953165) April 16, 2022

وسخر متابع من تباهي خلاوي، وعقب: ” يقول هذي سابقه قانونية بتاريخ المملكة. مبروك عليك يالخلاوي. اول محامي يترافع عن قضية تسود الوجه ، وتقف مع شخص ارتكب جريمة حتى الحيوانات ماتسويها “.

#لاتوكل_خالد_خلاوي يقول هذي سابقه قانونية بتاريخ المملكه

مبروك عليك يالخلاوي اول محامي يترافع عن قضية تسود الوجه ، وتقف مع شخص ارتكب جريمة حتى الحيوانات ماتسويها .. — مــســافر (@I_Msafr) April 16, 2022

انتشار البيدوفيليا في السعودية

بينما ألقت ناشطة باللوم على النظام كاملاً وكتبت: ” العيب مو في المحامي. العيب بالانظمة المطاطية و تقدير القضاة و المجاملات للمدمنين والمرضى النفسيين و اصحاب السوابق على حساب المجتمع”.

العيب مو في المحامي العيب بالانظمة المطاطية و تقدير القضاة و المجاملات للمدمنين و المرضى النفسيين و اصحاب السوابق على حساب المجتمع #لاتوكل_خالد_خلاوي — هانم♥️ (@SuhafSuha) April 16, 2022

وتشهد السعودية بشكل كبير، حوادث تؤكد انتشار “البيدوفيليا” بشكل واسع، أشهرها حين انتشر مقطع يوثق مشاهد خادشة للحياء لامرأة تضع طفلاً عند منطقة حساسة بين قدميها .

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين. ودعوات لمعاقبة المتحرشة التي اتهموها باستخدام طفل لتفريغ شهوتها .

و قال “مركز بلاغات العنف الأسري” في حينها إنه تم رصد الحالة واتخاذ اللازم حيالها.

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