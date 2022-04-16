إصابة بيدري تبعده لفترة طويلة عن برشلونة

وطن – أوضح نادي برشلونة، الجمعة، تفاصيل إصابة بيدري في المواجهة الأخيرة أمام آينتراخت فرانكفورت، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي ومدة غيابه عن الفريق الكتالوني خلال الأسابيع المقبلة.

برشلونة وتفاصيل إصابة بيدري

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، بأن نجمه الإسباني بيدري يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين في منطقة الفخذ الأيسر. كما وستوقف فترة غيابه على وتيرة تعافيه من الإصابة.

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيدري بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/qH9qGJOg8y — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 15, 2022

من جانبه، كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن نجم فريق برشلونة المهاري بيدري 19 عاماً، سيغيب عن فريق برشلونة ” البلوغرانا” لمدة قد تصل إلى شهر كامل على الأقل، وهو ما يعني غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

بيدري واستبداله في مباراة فرانكفورت

وكان مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز، قد أخرج بيدري مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة أمام فرانكفورت داخل ملعب ” الكامب نو”. بعد شعور اللاعب بالألم بعد التشاور مع الفريق الطبي داخل الفريق الكتالوني، ليدخل الهولندي فرنكي دي يونغ كبديل عنه.

بيدري يعاني من آلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر. ستُجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى الإصابة. pic.twitter.com/f1xd6D0VoB — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 14, 2022

كما وشارك الإسباني بيدري مع فريق برشلونة في 73 مباراة في كافة المسابقات المختلفة الموسم الماضي، إلا أنه تعرض لذات الإصابة في مباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيدري بعد عودته إلى صفوف الفريق الكتالوني في شهر يناير الماضي، 5 أهداف خلال مشاركته في 18 مباراة. هذا الموسم قبل إصابته الأخيرة أمام فرانكفورت الألماني.

فرانكفورت وإقصاء برشلونة

وكان فريق فرانكفوت تمكن من إقصاء برشلونة، من دور الربع النهائي من منافسات بطولة الدوري الأوروبي. بنتيجة في مجموع المباراتين 4-3.

كما ويعود فريق برشلونة ” البلوغرانا” بعد تلك الهزيمة، لمواصلة تقليص الفارق. مع غريمه التقليدي ريال مدريد في الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث تنتظره مواجهة ليست سهلة على ميدانه أمام نظيره قادش.

وجاء فريق برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 60 نقطة، خلف المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 72 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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