موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقناة الناقلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

وطن- يستضيف ملعب ويمبلي موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، السبت، المثيرة والقوية في قمة منافسات دور النصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مانشستر سيتي وليفربول

وستنطلق صافرة بدء مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة السادسة والنصف مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تبث مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، الرياضية القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

وستنقل مجريات أحداث القمة المثيرة بين كلا الفريقين، على قناة “beIN Sports HD1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي. كما وبمعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة السيتي وليفربول في قمة منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو المصري علي محمد علي.

تشكيلة مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة الثانية له أمام نظيره ليفربول بعد التعادل الإيجابي بينهما في الدوري الإنجليزي بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى إيديرسون.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جواو كانسيلو، روبن دياز، كايل ووكر، جون ستونز، لكن في خط الوسط فسيكون كلاً من اللاعبين، فيل فودين، جاك جريليش، برناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان.

كما وسيعتمد في خط الهجوم على الثنائي، رياض محرز، رحيم ستيرلينغ. ومن المحتمل غياب النجم البلجيكي كيفين دي بروين عن المباراة بسبب الإصابة.

تشكيلة ليفربول

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام مانشستر سيتي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: أرنولد، فيرجيل فان ديك، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي.

بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، هارفى اليوت، فابينيو، جوردان هندرسون، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

(المصدر: وطن + تويتر)

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