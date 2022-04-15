الجمعة, أبريل 15, 2022
الرئيسيةرياضةموعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا
رياضة

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وطن- ينتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، السبت، في قمة ذهاب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب ” الإنتاج الحربي”.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وستقام الأمسية الكروية بين الأهلي والرجاء المغربي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الحادية عشر مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث قمة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي، عبر شبكة قنوات “”Bein sport، الناقلة لكافة مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في قمة منافسات دوري أبطال أفريقيا، المعلق المصري علي محمد علي، أو التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة الأهلي المصري

وسيلعب فريق الأهلي المواجهة أمام نظيره الرجاء المغربي بتشكيلة أساسية متوقعة، تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: محمد عبد المنعم، علي معلول، أيمن أشرف، محمد هاني، ولكن في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، حمدي فتحي، أليوديانج، مجدي قفشة، بيرسي تاو.

كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، محمد شريف، صلاح محسن.

تشكيلة الرجاء المغربي

وسيدخل المدرب رشيد الطاوسي المباراة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام حامل اللقب فريق الأهلي المصري، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أنيس الزينتي.

 كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: جمال حركاس، إلياس حداد، عبد الإله مدكور، مروان هدهودي، أما في خط الوسط سيأتي ثلاثي اللاعبين، محمد زريدة، محسن متولي، بدر بولهرود.

وفي خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، حميد أحداد، كاديما كابانجو، بيني باديبانجا.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً:

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

حدث مؤسف في مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي بالدوري المصري

ذي يزن هيثم بن طارق يؤدي العمرة ويتشرف بدخول الكعبة ويسلم على سدنتها

إغراق سفينة موسكفا .. خبير يكشف التكتيكات المحتملة للهجوم الأكثر جرأة

الكشف عن قرائن تؤكد على وفاة غير طبيعية للباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود

الجيش الباكستاني يحسم أمره ويكذب عمران خان ويرفض نظرية تآمر واشنطن لعزله من منصبه

لم تكن تعلم بحملها .. أم تُنجب في مرحاض المستشفى بعد شعورها بآلام في المعدة (صور)

بعد رفض عرضه لشراء تويتر .. إيلون ماسك يحرج الوليد بن طلال ونجل “الجبري” يدخل على الخط

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقناة الناقلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

الرئيس الأمريكي يصافح “الهواء” ويبحث عن مخرج لمغادرة المنصة

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل وتعذب المصلين والمرابطون يتصدون (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC