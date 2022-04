موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

وطن- ينتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، السبت، في قمة ذهاب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب ” الإنتاج الحربي”.

وستقام الأمسية الكروية بين الأهلي والرجاء المغربي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الحادية عشر مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً.

وستبث قمة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي، عبر شبكة قنوات “”Bein sport، الناقلة لكافة مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في قمة منافسات دوري أبطال أفريقيا، المعلق المصري علي محمد علي، أو التونسي عصام الشوالي.

Done with the penultimate training session in Cairo🇪🇬🦅✅ pic.twitter.com/uF1NuOKjWR

وسيلعب فريق الأهلي المواجهة أمام نظيره الرجاء المغربي بتشكيلة أساسية متوقعة، تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: محمد عبد المنعم، علي معلول، أيمن أشرف، محمد هاني، ولكن في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، حمدي فتحي، أليوديانج، مجدي قفشة، بيرسي تاو.

كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، محمد شريف، صلاح محسن.

وسيدخل المدرب رشيد الطاوسي المباراة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام حامل اللقب فريق الأهلي المصري، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أنيس الزينتي.

🚨Below the list of players who travelled to Egypt for #TotalEnergiesCAFCL quarter-final against Al Ahly SC🇪🇬 pic.twitter.com/N90NNP8V7x

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 14, 2022