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مقربون من محمد بن سلمان يشيطنون المرابطين في الأقصى! (شاهد)

تولوا مهمة الذباب الإلكتروني!

باسل النجار
كتب باسل النجار
اعتداءات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى watanserb.com
اعتداءات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى

وطن – لم يكفي المتصهينين العرب من السعوديين المحسوبين على النظام، تخليهم عن دعم القضية الفلسطينية وصمتهم عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، حتى خرجوا ليشوهوا المقاومة ويهاجموا المرابطين في المسجد الأقصى.

وكانت أعداد كبيرة من الفلسطينيين تدفقت من الضفة الغربية، والداخل المحتل عام 1948، على المسجد الأقصى، لأداء صلاة فجر الجمعة الثانية من رمضان والمرابطة فيه ليوم، الجمعة، لمنع مخطط المستوطنين لذبح القرابين المزعومة في باحاته.

ومع بداية ساعات فجر، الجمعة، أقدمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال على اقتحام الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني، وأصابت عشرات الفلسطينيين.

هذه المرة وبأسماء صريحة وحساباتهم الشخصية بعيدا عن “كتائب الذباب” التي كانت مخصصة لهذه المهمة في العادة، خرجت تلك الشخصيات السعودية البارزة بوجهها القبيح دون مواربة لتدعم الاحتلال بأسلوب خبيث.

فبدلا من دعم المقاومة التي رابطت داخل المسجد الأقصى لإفشال مخطط المتطرفين. ذهبوا لشيطنتها بمزاعم أنهم يدنسون الأقصى بالحجارة.

 

فهد الجبيري

رسام الكاريكاتير السعودي فهد الجبيري، المحسوب على النظام السعودي، ادّعى أن الأحجار التي جمعها المرابطون للدفاع عن الأقصى هي “قذارة وتدنيس له”.

كما نشر صورة المرابطين داخل الأقصى اليوم وبجانبهم الأحجار، ليعلق بقوله:”هل وضع القذارة والحجارة في المسجد مكاومة”.

بينما ردّ عليه أحد المعلقين بسؤاله:”هل يضع لك الورد في مواجهة الأفعال الخسيسة من جنود الاحتلال الإسرائيلي؟!”.

كما هاجمه آخر بالقول:”يا صهيوني يا يا عبد المنشار الصهيوني. ليس هذا غريبا عليكم يا حثالة الاعراب.”.

منذر آل الشيخ

الكاتب السعودي منذر آل الشيخ، المقرب من ولي العهد السعودي، نشر هو الآخر مقطعا مصورا للمرابطين وهم يلعبون الكرة، معتبراً ذلك إساءة للمسجد.حسب زعمه

وكتب:”حسبنا الله ونعم الوكيل. بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهؤلاء قلبوها ملعب لكرة القدم !!”.

في حين لم يدين الكاتب السعودي بأي صورة من الصور، إجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ما يكشف عن هدفه ونيته بوضوح.

أحد النشطاء رد على منذر آل الشيخ، مفندا تهجمه الذي أراد من خلاله تشويه صورة الفلسطينيين فقط:”مش فاهم وين الغلط؟. ايام الرسول كانو يقعدو في المسجد و ياكلون و يضحكون و يلعبو عادي.”

كما تابع موضحا:”ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “روحُوا الْقُلُوبَ ساعة وساعَة”. وأذن لعائشة أن تنظر للأحباش يتلاعبون في المسجد. وقال: “لِتعلمِ يَهودُ أَن فِي دِينِنَا فُسْحةً، إِنِّي أُرْسِلْتُ بحنيفية سمحة.”

حصيلة الهجوم على الاقصى

وكانت حصيلة اعتداءات الاحتلال على الأقصى أكثر من 160 مصابا في صفوف المصلين، بعضهم وصفت إصابتهم بالخطيرة، ونحو 400 معتقل. إضافة لتخريب وتدمير في المسجد ومصلياته خاصة المصلى القبلي الذي اعتكف فيه نحو 2000 مصل.بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا

بينما قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 60 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب قبلة المسلمين الأولى، رغم اجراءات الاحتلال العسكرية، ومحاولته عرقلة وصول المصلين إلى القدس .

كما كان حاخامات قد أعلنوا أنهم سيقتحمون الأقصى يوم الجمعة، لذبح القرابين بداخله، الأمر الذي استنفر الفلسطينيين من كل المناطق وتوافدوا للاعتكاف بالأقصى .

 

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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