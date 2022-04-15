أكبر اختراق إلكتروني.. قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا عملات رقمية بقيمة 620 مليون دولار عبر لعبة!

وطن– كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن قراصنة من كوريا الشمالية، يقفون خلف سرقة عملات رقمية بقيمة 620 مليون دولار. مشيرا إلى أن القراصنة استهدفوا مستخدمين للعبة الفيديو الشهيرة “آكسي انفينيتي”.

حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، قامت مجموعة من المتسللين مرتبطة بالزعيم المستبد لكوريا الشمالية كيم جونغ أون، بسرقة أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة.

أكبر اختراق إلكتروني

وقد تم وصف هذه العملية، التي قامت بها هذه المجموعة من القراصنة. التي تتخذ من كوريا الشمالية مقراً لها. بأنها من أكبر الاختراقات في عالم العملات المشفرة.

وفي هذا السياق، تضمن بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي “من خلال تحقيقاتنا، تمكنا من التأكد من أن مجموعتي “لازاروس غروب” و”آي بي تي 38″ المرتبطتين بكوريا الشمالية تتحملان مسؤولية السرقة”.

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كما قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية لرويترز “تدرك الولايات المتحدة أن كوريا الديمقراطية تعتمد بشكل متزايد على الأنشطة غير المشروعة – بما في ذلك الجرائم الإلكترونية – لتوفير إيرادات لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية. في الوقت الذي تحاول فيه التهرب من العقوبات الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.”

ونتيجة لعملية الاختراق، دعا المسؤولون الأمريكيون الأمم المتحدة إلى تجميد أصول مجموعة ‘’لازاروس غروب”.

السجن لأميركي قدم نصائح بشأن العملات الرقمية لكوريا الشمالية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حكم على فيرجيل جريفيث وهو من أصل أمريكي بالسجن لمدة خمس سنوات. لاتهامه بتقديم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات المشفرة.

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كما اعترف جريفيث (39 عاما) بتقديم محاضرة حول العملات المشفرة لأكثر من 100 شخص في بيونغ يانغ في عام 2019. رغم رفض الحكومة الأمريكية طلبه السفر إلى البلاد التي يدريها الطاغية كيم جونغ أون.

يذكر أن مؤتمر 2019 الذي تحدث فيه جريفيث حول كيفية استخدام العملة المشفرة للتهرب من العقوبات وتحقيق الاستقلال عن الأنظمة المصرفية، حضره أكثر من 100 شخص، بعضهم عمل في حكومة كوريا الشمالية.

ومن جهة، تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية شديدة بسبب برامجها النووية والصاروخية.

المصدر: (وطن- ديلي ستار)

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