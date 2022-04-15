فضيحة “الكامب نو” تسببت في إقصاء برشلونة خارج الدوري الأوروبي (شاهد)

وطن- شهدت مباراة القمة الحاسمة بين برشلونة وفرانكفورت، فضيحية بعد قيام جماهير الفريق الكتالوني ببيع تذاكرهم لجماهير الفريق الألماني بأثمان باهظة، ظناً منهم بأن المباراة ستكون حاسمة بالنسبة لهم وسيتأهل إلى الدور القادم من بطولة الدوري الأوروبي.

فضيحة جماهير برشلونة

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن فضيحة تسبب فيها مشجعي وجماهير برشلونة قبل المباراة، بعد قيام الآلاف منهم ببيع تذاكرهم إلى جماهير الفريق الضيف فرانكفورت الألماني بأثمان باهظة في السوق السوداء، وهو ما أثر على أداء الفريق داخل ملعب ” الكامب نو”.

The Camp Nou has been taken over by Eintracht Frankfurt fans. Wow! 🫢 pic.twitter.com/VJE8H9DINe — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) April 14, 2022

وكشفت تقارير إسبانية آخرى، بأن نحو 30 ألف مشجع ألماني قد تواجدوا داخل مدرجات ” الكامب نو”، معقل نادي برشلونة لمساندة وتشجيع فريقم آينتراخت فرانكفورت، على الرغم من توقع حضور 5 آلاف مشجع فقط للمباراة الحاسمة. في إياب دور الربع النهائي من الدوري الأوروبي.

Frankfurt celebrating with the 30,000+ traveling fans after their win at Barcelona 🤯 (via @Eintracht)pic.twitter.com/GRsKDrSlfi — B/R Football (@brfootball) April 14, 2022

وأردفت تلك التقارير، ” بأن جماهير فريق فرانكفورت الألماني، كانوا يرتادون الملابس البيضاء ومنتشرين في جميع الأماكن داخل مدرجات ملعب الكامب نو”.

كما وعلق رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على ما حدث من قبل جماهير الفريق الكتالوني بعد بيع تذاكرهم لجماهير فرانكفورت، قائلاً : ” ما حدث هو عار!”.

باعوا تذاكرهم بأسعار باهظة

واستكملت، ” عدد لا بأس به من جماهير برشلونة قاموا بشراء التذاكر. وباعوها بأسعار عالية، كما أن مشجو الفريق الضيف فرانكفورت قاموا بالفعل بشراء التذاكر عبر الإنترنت. وهو ما دفع النادي الكتالوني إلى إيقاف البيع إلكترونياً في اللحظات الأخيرة”.

جماهير إنتراخت فرانكفورت في شوارع مدينة برشلونة قبل المباراة 🤩🥁 Via: @jag_vall pic.twitter.com/BqZbgqWr7t — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 14, 2022

كما وعللت التقارير الإسبانية، بأن سبب بيع جماهير برشلونة ” البلوغرانا” تذاكرهم بأثمان باهظة، ظناً منهم بأن المواجهة ستكون في صالح فريقهم. لكن الأمر انعكس عليهم بالسلب.

ونجح فريق فرانكفورت الألماني في إقصاء برشلونة على أرضه وأمام جماهيره الحاضرة، من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز التاريخي بنتيجة 4-3. في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الربع النهائي.

مقطع يُوضح أعداد جماهير فرانكفورت الكبيرة في الملعب بعد نهاية المباراة! 😰 pic.twitter.com/zDL0Rfk9iR — Amr (@Amr21DS) April 14, 2022

ويستعد فريق فرانكفورت المتأهل للمواجهة القوية المرتقبة. أمام وست هام يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور النصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي مع أواخر الشهر الجاري.

( المصدر: وطن + سبورت + تويتر)

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