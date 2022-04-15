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رياضة

فضيحة “الكامب نو” تسببت في إقصاء برشلونة خارج الدوري الأوروبي (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة

وطن- شهدت مباراة القمة الحاسمة بين برشلونة وفرانكفورت، فضيحية بعد قيام جماهير الفريق الكتالوني ببيع تذاكرهم لجماهير الفريق الألماني بأثمان باهظة، ظناً منهم بأن المباراة ستكون حاسمة بالنسبة لهم وسيتأهل إلى الدور القادم من بطولة الدوري الأوروبي.

فضيحة جماهير برشلونة

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن فضيحة تسبب فيها مشجعي وجماهير برشلونة قبل المباراة، بعد قيام الآلاف منهم ببيع تذاكرهم إلى جماهير الفريق الضيف فرانكفورت الألماني بأثمان باهظة في السوق السوداء، وهو ما أثر على أداء الفريق داخل ملعب ” الكامب نو”.

وكشفت تقارير إسبانية آخرى، بأن نحو 30 ألف مشجع ألماني قد تواجدوا داخل مدرجات ” الكامب نو”، معقل نادي برشلونة لمساندة وتشجيع فريقم آينتراخت فرانكفورت، على الرغم من توقع حضور 5 آلاف مشجع فقط للمباراة الحاسمة. في إياب دور الربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وأردفت تلك التقارير، ” بأن جماهير فريق فرانكفورت الألماني، كانوا يرتادون الملابس البيضاء ومنتشرين في جميع الأماكن داخل مدرجات ملعب الكامب نو”.

كما وعلق رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على ما حدث من قبل جماهير الفريق الكتالوني بعد بيع تذاكرهم لجماهير فرانكفورت، قائلاً : ” ما حدث هو عار!”.

باعوا تذاكرهم بأسعار باهظة

واستكملت، ” عدد لا بأس به من جماهير برشلونة قاموا بشراء التذاكر. وباعوها بأسعار عالية، كما أن مشجو الفريق الضيف فرانكفورت قاموا بالفعل بشراء التذاكر عبر الإنترنت. وهو ما دفع النادي الكتالوني إلى إيقاف البيع إلكترونياً في اللحظات الأخيرة”.

كما وعللت التقارير الإسبانية، بأن سبب بيع جماهير برشلونة ” البلوغرانا” تذاكرهم بأثمان باهظة، ظناً منهم بأن المواجهة ستكون في صالح فريقهم. لكن الأمر انعكس عليهم بالسلب.

ونجح فريق فرانكفورت الألماني في إقصاء برشلونة على أرضه وأمام جماهيره الحاضرة، من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز التاريخي بنتيجة 4-3. في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الربع النهائي.

ويستعد فريق فرانكفورت المتأهل للمواجهة القوية المرتقبة. أمام وست هام يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور النصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي مع أواخر الشهر الجاري.

( المصدر: وطن + سبورت + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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