فضيحة “الكامب نو” تسببت في إقصاء برشلونة خارج الدوري الأوروبي (شاهد)

وطن- شهدت مباراة القمة الحاسمة بين برشلونة وفرانكفورت، فضيحية بعد قيام جماهير الفريق الكتالوني ببيع تذاكرهم لجماهير الفريق الألماني بأثمان باهظة، ظناً منهم بأن المباراة ستكون حاسمة بالنسبة لهم وسيتأهل إلى الدور القادم من بطولة الدوري الأوروبي.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، بأن فضيحة تسبب فيها مشجعي وجماهير برشلونة قبل المباراة، بعد قيام الآلاف منهم ببيع تذاكرهم إلى جماهير الفريق الضيف فرانكفورت الألماني بأثمان باهظة في السوق السوداء، وهو ما أثر على أداء الفريق داخل ملعب ” الكامب نو”.

The Camp Nou has been taken over by Eintracht Frankfurt fans. Wow! 🫢 pic.twitter.com/VJE8H9DINe

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) April 14, 2022