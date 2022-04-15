ذي يزن هيثم بن طارق يؤدي العمرة ويتشرف بدخول الكعبة ويسلم على سدنتها

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي عهد سلطنة عمان السيد ذي يزن هيثم بن طارق أثناء تأديته العمرة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر السيد ذي يزن الذي يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة برفقة عدد من المسؤولين وهو يؤدي مناسك العمرة ويصلي داخل الحرم المكي.

كما أظهر الفيديو تشرف السيد ذي يزن بدخول الكعبة المشرفة، حيث ظهر وهو خارج منها ويقوم بالسلام على سدنتها.

من هو ذي يزن هيثم بن طارق؟

يشار إلى ان ذي يزن بن هيثم هو أصغر وزير شاب في حكومة سلطنة عُمان الجديدة. حيث لم يتعد عمره حين استلم مهامه الـ 30 عاماً، فهو من مواليد عام 1990.

وفي أغسطس/ آب 2020، صدر مرسوم بتعيين ذي يزن وزيراً للثقافة والرياضة والشباب في السلطنة.

وعمل ذي يزن قبل أن توكل إليه ولاية العهد والوزارة بالحكومة الجديدة في وزارة الخارجية العُمانية كسكرتير ثانٍ لسفارة مسقط لدى لندن في بريطانيا.

وولي العهد الجديد حاصل على درجة بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة “أوكسفورد” في المملكة المتحدة.

آلية انتقال الحكم في سلطنة عمان

وكانت سلطنة عمان، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2021 أن الآلية الجديدة لانتقال الحكم في البلاد، تتضمن تعيين أكبر أبناء السلطان سنا وليا للعهد.

جاء ذلك في إفادة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة العدل العمانية، حول نص النظام الأساسي الجديد للدولة الذي يحدد طريقة انتقال السلطة في البلاد.

وجاءت الإفادة عقب يوم من مرسوم سلطاني بشأن إجراء تعديلات تشمل آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد ومهام ولي العهد.

ووفق النظام الجديد الذي نشره موقع وزارة العدل، يتم نقل ولاية الحكم (ولاية العهد) من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا (ذي يزن بن هيثم). على أن يتم بعد ذلك لأكبر أبناء هذا الابن.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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