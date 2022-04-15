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تعرف على القاضي عبدالعزيز آل جابر الذي اعتقله “ابن سلمان” بتهمة الخيانة العظمى!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
القاضي عبدالعزيز آل جابر watanserb.com
القاضي عبدالعزيز بن مداوي آل جابر الذي اعتقله أمن الدولة السعودي قبل يومين

وطن – نشر حساب “تحقيقات البلدة” على موقع التدوين المصغر “تويتر” تحقيقا قصيرا عرف فيه بالقاضي عبدالعزيز بن مداوي آل جابر، الذي تم اعتقاله قبل يومين من قبل أمن الدولة السعودي.

ووفقا للتحقيق، يعتبر “آل جابر” أحد أقدم قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، واشتهر بإصدارة أحكاما صادمة تتعلق بتهمة “التأليب ضد ولي الأمر”، وهو الذي أصدر حكما بالسجن والمنع من السفر بحق الشيخ الدكتور يوسف الأحمد بعد مطالبته بمنع اعتقال أهالي المعتقلين عام 2011.

كما يعرف “آل جابر” بسرعة إصداره أحكام الإعدام والسجن لفترات زمنية طويلة. حيث استخدم هذه الاحكام المشددة لتكون تذكرة لترقيته السريعة ليتم تعيينه عام 2018 في منصب مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة.

وكان ناشطون قد أكدوا بأنه متورط بإصدار 40 حكم إعدام منفذ بحق رجال وأطفال، جميعهم قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه في فترة التحقيق أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

ووفقا لنائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عادل السعيد، فإن القاضي عبدالعزيز مداوي آل جبركان قد أصدر حكم الإعدام بحق جميع ضحايا مجزرة إبريل 2019 وعددهم 37 شخصا، من بينهم ستة أطفال. وكذلك السيدان، محمد علوي الشاخوري وأسعد شبر علي. بالإضافة إلى ياسين حسين البراهيم، وجميعهم من ضحايا مجزرة 12 مارس 2022.

كما أصدر “آل جابر” في العام 2014 أيضا حكما بالإعدام بحق القاصِرين داوود المرهون وعبدالله الزاهر ، ولكن الحكم تم إلغائه واستبدل بعشر سنوات سجن بموجب نظام الأحداث، الذي اصدرته السعودية في أغسطس/آب 2018 .

وبالإضافة إلى ما سبق، أصدر “آل جابر” حكما في 2017 بسجن الناشط الحقوقي عصام كوشك لمدة أربع سنوات.

حملة اعتقالات طالت قضاة في محكمة الاستئناف

وكانت مصادر إعلامية تداولت أنباء عبر مواقع التواصل، تشير إلى ما تحدث عنه “مجتهد”. ولفتت إلى أن الاعتقالات جرت في مقرات المحاكم التي يعمل بها القضاة المشار إليهم.

قال حساب “مجتهد” عبر تويتر، إن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات بحق قضاة في محكمة الاستئناف، بلغ عددهم حتى الآن سبعة قضاة.

وأشار “مجتهد”، في تغريدة بحسابه في تويتر، إلى الخطوة التالية، التي يبدو أنها ستطال قضاة في المحكمة العليا. لافتا إلى أنه سينشر أسماء القضاة المعتقلين لاحقا.

ولفتت حسابات إلى إبلاغ القضاة المعتقلين بأنهم متهمون بـ”الخيانة العظمى” للمملكة.

ومن بين المعتقلين، أشار مغردون إلى قضاة في المحكمة المتخصصة التي تنظر قضايا “الإرهاب”، وكذلك قضاة في محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا.

وكان القضاة الذين يجري الحديث عنهم ضمن قائمة المعتقلين قد حصلوا على مناصبهم بأوامر ملكية.

وتداول نشطاء أسماء اثنين منهم، وهما خالد اللحيدان، الذي أصدر الحكم بسجن الناشطة لجين الهذلول، والآخر هو عبد العزيز ال جابر، الذي أصدر أحكاما بالإعدام بحق 81 شخصا، والذين نفذت فيهم الأحكام الشهر الماضي.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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