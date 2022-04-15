تعرف على القاضي عبدالعزيز آل جابر الذي اعتقله “ابن سلمان” بتهمة الخيانة العظمى!

وطن – نشر حساب “تحقيقات البلدة” على موقع التدوين المصغر “تويتر” تحقيقا قصيرا عرف فيه بالقاضي عبدالعزيز بن مداوي آل جابر، الذي تم اعتقاله قبل يومين من قبل أمن الدولة السعودي.

ووفقا للتحقيق، يعتبر “آل جابر” أحد أقدم قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، واشتهر بإصدارة أحكاما صادمة تتعلق بتهمة “التأليب ضد ولي الأمر”، وهو الذي أصدر حكما بالسجن والمنع من السفر بحق الشيخ الدكتور يوسف الأحمد بعد مطالبته بمنع اعتقال أهالي المعتقلين عام 2011.

كما يعرف “آل جابر” بسرعة إصداره أحكام الإعدام والسجن لفترات زمنية طويلة. حيث استخدم هذه الاحكام المشددة لتكون تذكرة لترقيته السريعة ليتم تعيينه عام 2018 في منصب مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة.

من هو القاضي #عبدالعزيز_بن_مداوي_آل_جابر الذي تم اعتقاله مؤخراً .. شاهدوا هذا المقطع لمعرفة انتهاكاته بحق معتقلي الرأي👇 pic.twitter.com/7Aatx9GST1 — تحقيقات البلدة🔎 (@saudibus111) April 14, 2022

وكان ناشطون قد أكدوا بأنه متورط بإصدار 40 حكم إعدام منفذ بحق رجال وأطفال، جميعهم قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه في فترة التحقيق أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

أنباء تحدثت عن اعتقال السعودية للقاضي عبدالعزيز مداوي آل جابر، المتورط بإصدار 40 حكم إعدام منفذ بحق رجال وأطفال، جميعهم قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه في فترة التحقيق أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. pic.twitter.com/SIVXsYqz9N — عادل السعيد (@AlsaeedAdil) April 14, 2022

ووفقا لنائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عادل السعيد، فإن القاضي عبدالعزيز مداوي آل جبركان قد أصدر حكم الإعدام بحق جميع ضحايا مجزرة إبريل 2019 وعددهم 37 شخصا، من بينهم ستة أطفال. وكذلك السيدان، محمد علوي الشاخوري وأسعد شبر علي. بالإضافة إلى ياسين حسين البراهيم، وجميعهم من ضحايا مجزرة 12 مارس 2022.

الضحايا الذين أصدر القاضي عبدالعزيز مداوي آل جبر بحقهم حكم الإعدام هم:

– جميع ضحايا مجزرة إبريل 2019 وعددهم 37 شخصا، من بينهم ستة أطفال.

– السيدان، محمد علوي الشاخوري وأسعد شبر علي، بالإضافة إلى ياسين حسين البراهيم، وجميعهم من ضحايا مجزرة 12 مارس 2022. pic.twitter.com/JS2itBSohD — عادل السعيد (@AlsaeedAdil) April 14, 2022

كما أصدر “آل جابر” في العام 2014 أيضا حكما بالإعدام بحق القاصِرين داوود المرهون وعبدالله الزاهر ، ولكن الحكم تم إلغائه واستبدل بعشر سنوات سجن بموجب نظام الأحداث، الذي اصدرته السعودية في أغسطس/آب 2018 .

بالإضافة إلى هؤلاء الأربعين، أصدر القاضي عبدالعزيز مداوي آل جبر في العام 2014 أيضا حكما بالإعدام بحق القاصِرين داوود المرهون وعبدالله الزاهر ، ولكن الحكم تم إلغائه واستبدل بعشر سنوات سجن بموجب نظام الأحداث، الذي اصدرته #السعودية في أغسطس/آب 2018 . pic.twitter.com/NXEMSvhSQt — عادل السعيد (@AlsaeedAdil) April 14, 2022

وبالإضافة إلى ما سبق، أصدر “آل جابر” حكما في 2017 بسجن الناشط الحقوقي عصام كوشك لمدة أربع سنوات.

حملة اعتقالات طالت قضاة في محكمة الاستئناف

وكانت مصادر إعلامية تداولت أنباء عبر مواقع التواصل، تشير إلى ما تحدث عنه “مجتهد”. ولفتت إلى أن الاعتقالات جرت في مقرات المحاكم التي يعمل بها القضاة المشار إليهم.

قال حساب “مجتهد” عبر تويتر، إن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات بحق قضاة في محكمة الاستئناف، بلغ عددهم حتى الآن سبعة قضاة.

وأشار “مجتهد”، في تغريدة بحسابه في تويتر، إلى الخطوة التالية، التي يبدو أنها ستطال قضاة في المحكمة العليا. لافتا إلى أنه سينشر أسماء القضاة المعتقلين لاحقا.

عاجل وهام

جاء الدور في اعتقالات القضاة لمستوى قضاة الاستئناف "التمييز سابقا"، حيث اعتقل سبعة منهم دفعة واحدة، ويبدو أن الخطوة التالية اعتقال قضاة المحكمة العليا 🙂 ننشر الأسماء لاحقا إن شاء الله — مجتهد (@mujtahidd) April 14, 2022

ولفتت حسابات إلى إبلاغ القضاة المعتقلين بأنهم متهمون بـ”الخيانة العظمى” للمملكة.

ومن بين المعتقلين، أشار مغردون إلى قضاة في المحكمة المتخصصة التي تنظر قضايا “الإرهاب”، وكذلك قضاة في محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا.

وكان القضاة الذين يجري الحديث عنهم ضمن قائمة المعتقلين قد حصلوا على مناصبهم بأوامر ملكية.

وتداول نشطاء أسماء اثنين منهم، وهما خالد اللحيدان، الذي أصدر الحكم بسجن الناشطة لجين الهذلول، والآخر هو عبد العزيز ال جابر، الذي أصدر أحكاما بالإعدام بحق 81 شخصا، والذين نفذت فيهم الأحكام الشهر الماضي.

(المصدر: تويتر – وطن)

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