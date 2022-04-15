الرئيسيةالهدهدبعد ما حدث في الأقصى .. انتقادات حادّة تطال عبدالله الثاني ومحمد...
الهدهد

بعد ما حدث في الأقصى .. انتقادات حادّة تطال عبدالله الثاني ومحمد السادس .. ما السبب!؟

"الأردن وصيّ على المقدسات والمغرب يرأس لجنة القدس"

باسل النجار
كتب باسل النجار
عبدالله الثاني ومحمد السادس watanserb.com
عبدالله الثاني ومحمد السادس

وطن – وجّه ناشطون بمواقع التواصل انتقاداتٍ حادة لكلّ من ملك الأردن عبدالله الثاني، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

وجاء الهجوم نظرا للصفة التي يحملها كلا منهما، حيث أن ملك الأردن هو الوصي على القدس، وفقا للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات بفلسطين.

وكذلك فإن ملك المغرب محمد السادس، يرأس “لجنة القدس” التي تشكلت بقرار إسلامي برئاسة الملك الحسن الثاني ملك المغرب عام 1975.

وقد ترأس اللجنة بعد وفاة الملك الحسن الثاني ابنه الملك محمد السادس، الذي يلقبه المغاربة بـ”أمير المؤمنين”.

وهاجم النشطاء ملك الأردن، رغم إصدار وزارة الخارجية الأردنية بيانا تدين فيه بشدة اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

بيانات شكلية

ورأى النشطاء أن كل هذه البيانات شكلية معتبرين العاهل الأردني ـ المتواجد في ألمانيا حاليا ـ من أكبر المطبعين في المنطقة ويخدم أجندة إسرائيل مقابل الحفاظ على منصبه ومكتسبات أسرته.حسب رأيهم

وكان الأمير حمزة بن الحسين، قد اتهم بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه الملك، واستنكرت إسرائيل هذا الأمر وعبرت عن دعمها الكامل للعاهل الأردني.

في حين سخر الأكاديمي والسياسي نصير العمري بقوله:”استغلت إسرائيل مرض ملك الأردن وغيابه عن غرفة العمليات في عمان وشنت هجوما على المسجد الأقصى.”

وتابع:”والله ثم والله لو لا اصابة الملك لرد عليكم بما يغيضكم. انتظروا حتى يتعافى الملك من الديسك في ظهره ويقف على رجليه ويرسم بيديه خطا أحمرا جديدا بدل الخط الذي تخطته أقدامكم الأردن”

واتهم آخر الملك عبدالله بن الحسين، بأنه يستغل الأحداث في الأراضي المقدسة لصالحه.

وكتب:”كلما اضطربت الأوضاع في غرب النهر وخاصة في المسجد الأقصى كلما تنفس عبدالله الثاني وزبانيته الصعداء.”

كما اضاف:”فيجيشون إعلامهم ومخابراتهم لصرف عيون الشعب عن فساد الهاشميين وتوجيهها إلى الاقصى.”

من جانبه تساءل الدكتور صالح النعامي:”هل سيوقف ملك الأردن لفتاته الحميمية تجاه إسرائيل بعد جريمتها في الأقصى، وآخرها عرضه تدشين مخزون مشترك للمواد الغذائية؟.”

كما استكمل تساؤلاته:”وهل ستيراجع عن مشروع “الماء مقابل الكهرباء”، الذي سيزود الأردن بموجبه المستوطنات اليهودية في الضفة والنقب بالكهرباء؟ فهل يعقل أن تغذى المستوطنات بطاقة عربية؟”

وشهدت الأردن، الجمعة، تظاهرات شعبية غاضبة داعمة للفلسطينيين والأقصى.

المغرب .. لا إدانة لما حدث في الأقصى

وفي المغرب لم يصدر حتى الآن أي بيان إدانة لاقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وتدنيسه، والاعتداء على الفلسطينيين.

وكان المغرب قد وقع اتفاقية تطبيع علني مع الاحتلال في 2020 أيام حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، برعاية ودعم من الإمارات مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وبات محمد السادس ـ أمير المؤمنين المزعوم ـ الذي يرأس لجنة القدس، يستقبل الصهاينة في قصره بكل الحب والترحاب.

وافتتحت قنصلية إسرائيلية في المغرب وفتحت البلاد أبوابها على مصراعيها للسياح الإسرائيليين.

كما عقدت المغرب مع إسرائيل العديد من الاتفاقات التجارية بمليارات الدولارات، ليدوس “أمير المؤمنين” على دماء الفلسطينيين في بجاحة منقطعة النظير وهو من يحمل لقب “رئيس لجنة القدس”.

ودون أحد النشطاء بتويتر مهاجما ملك المغرب:”محمد السادس هو شريك فيما يحدث للمسجد الأقصى، لأنه طبع مع الصهاينة وتخلى عن دوره في نصرة المسجد الأقصى.”

فيما دون آخر ساخرا:”قوات الاحتلال تعتدي على المسجد الأقصى.. ننتظر بفارغ الصبر قرار الملك محمد السادس وتنديداته.”

اقتحام الأقصى

ومع بداية ساعات فجر، الجمعة، أقدمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال على اقتحام الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني، وأصابت عشرات الفلسطينيين.

وكانت حصيلة اعتداءات الاحتلال على الأقصى أكثر من 160 مصابا في صفوف المصلين، بعضهم وصفت إصابتهم بالخطيرة، ونحو 400 معتقل.

كما نجم عن الاعتداءات تخريب وتدمير في المسجد ومصلياته خاصة المصلى القبلي الذي اعتكف فيه نحو 2000 مصل.بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”

في حين قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 60 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب قبلة المسلمين الأولى، رغم اجراءات الاحتلال العسكرية، ومحاولته عرقلة وصول المصلين إلى القدس.

اقرأ أيضاً: بينما الأقصى يُدنّس .. سفارة الإمارات للإسرائيليين: “عطلة مليئة بالسلام والمحبة” وردود

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بينما الأقصى يُدنّس .. سفارة الإمارات للإسرائيليين: “عطلة مليئة بالسلام والمحبة” وردود

الهدهد

مقربون من محمد بن سلمان يشيطنون المرابطين في الأقصى! (شاهد)

الهدهد

ملك الأردن في أول ظهور بعد جراحة نادرة أجراها والملكة رانيا تحتضنه (شاهد)

تقارير

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل وتعذب المصلين والمرابطون يتصدون (شاهد)

الهدهد

عملية ملك الأردن: جراحة نادرة ولا يجريها إلا طبيب واحد بالعالم وتفاصيل تُكشف لأول مرة

تقارير

المقاومة تهدد: أيام سوداء للاحتلال ومستوطنيه إذا نفّذوا ذبح القرابين في الأقصى

الهدهد

ملك الأردن عبدالله الثاني يخضع لعملية جراحية عاجلة .. ما هو وضعه الصحي؟!

الهدهد

ملك البحرين لإسرائيليين في قصره: سأزور إسرائيل .. والدي حمى اليهود في حرب السويس!

تقارير

بيغاسوس .. مفاجأة عن استثمار الإمارات في برنامج التجسس الإسرائيلي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

رامز جلال ومايان السيد .. تحرش متعمد بالضيوف النساء وألفاظ وإيحاءات جنسية (فيديو)

بينما الأقصى يُدنّس .. سفارة الإمارات للإسرائيليين: “عطلة مليئة بالسلام والمحبة” وردود

مقربون من محمد بن سلمان يشيطنون المرابطين في الأقصى! (شاهد)

انتحار النائب الأردني السابق معتصم العواملة بجانب قبر شقيقه! (شاهد)

فاندام يثير جنون تركي آل الشيخ ويصدم رامز جلال.. فشل ذريع لـ”رامز موفي ستار”

ملك الأردن في أول ظهور بعد جراحة نادرة أجراها والملكة رانيا تحتضنه (شاهد)

المناطق الزرقاء.. سر الأماكن التي يوجد فيها أطول الأشخاص عمراً وأكثرهم صحة

برودة اليدين.. هذا ما يحاول جسدك إخبارك به 

أكبر اختراق إلكتروني.. قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا عملات رقمية بقيمة 620 مليون دولار عبر لعبة!

كاتب سوري يتهم القائمين على مسلسل ” كسر عضم” بسرقته من هذا العمل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا