إسرائيلي يهين القرآن في دبي أمام ضابط شرطة إماراتي .. ما مصيره؟!

وطن – اعتقلت شرطة دبي إسرائيلياً، بتهمة إهانة القرآن وضابط شرطة، بعد وصوله إلى مركز شرطة لتقديم شكوى بزعم تعرضه للخداع، في إطار رحلة سياحية منظمة، إلى الإمارة، مدفوعة مسبقا.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إنّ ضابط الشرطة الإماراتي وعلى إثر الشكوى من الإسرائيلي اتصل بوكيل السياحة ووعد الأخير بإعادة المبلغ إلى الإسرائيلي في اليوم التالي. لكن التعويض لم يصل، وهو ما أثار غضب الإسرائيلي الذي بدأ بالصراخ في وجه ضابط الشرطة.

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وبحسب شرطة دبي، قال الإسرائيلي غاضبا إن دبي “مكان غير نظيف” وإن إسرائيل “أفضل بكثير”. كما أهان القرآن، “رغم أن الرجل نفسه مسلم”. وفق الصحيفة الإسرائيلية

وإثر اتهامه بإهانة ضابط الشرطة، والقرآن، من المتوقع أن تعمد السلطات في دبي إلى سجن الرجل في انتظار ترحيله.

ونقلت “يديعوت” عن مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن الأخيرة “تشعر بالقلق من أنه خلال عطلة عيد الفصح اليهودي. سيواجه العديد من الإسرائيليين مشاكل في دبي. حيث من المتوقع أن يصل عشرات السياح الإسرائيليين إلى هذه الدولة الخليجية.

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ومؤخرا، اتُهم إسرائيلي بالسرقة بعد أن وثقت كاميرات المراقبة أخذه حقيبة، قالت الصحيفة إنه “وجدها في متجر لبيع الملابس” في دبي.

وأصدرت محكمة إماراتية، حكما بالإعدام قبل أيام، في حق فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، من سكان حيفا، وتدعى فداء كيوان؛ بتهمة حيازة مخدرات.

وأكدت عائلة “كيوان” التي صدر بحقها حكم بالإعدام في دبي، أن ابنتها مظلومة، ووقعت ضحية.

وكلفت محامية من حيفا تقديم استئناف على الحكم. إذ يسمح القانون الإماراتي بتقديم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً.