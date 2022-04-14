مقتل مئات البحارة الروس في استهداف للطراد “موسكفا” بصواريخ أوكرانية ومساعدة البيرقدار

وطن – تعرضت سفينة القيادة الروسية في البحر الأسود (الطراد موسكفا) لأضرار بالغة وربما غرقت بعد أن ادعت أوكرانيا أنها أطلقت عليها صواريخ كروز، فيما سيكون خسارة مذلة أخرى لقوات فلاديمير بوتين المسلحة.

تدمير طراد موسكفا

ووفق موقع “ديلي ميل” البريطاني فقد تعرض طراد موسكفا، وهو طراد صواريخ موجه من طراز Slava من الحقبة السوفيتية، لصاروخين من طراز نيبتون تم إطلاقهما من بطارية ساحلية قبالة سواحل أوديسا مساء الأربعاء، وفقًا للحكومة الأوكرانية.

واعترفت موسكو بوقوع حريق على متن السفينة مع وسائل الإعلام الحكومية، قائلة إن طاقمها المكون من 510 أفراد تم إجلاؤهم عندما انفجرت الذخيرة وتركت السفينة، رغم أنها رفضت الكشف عن سبب الحريق، واكتفت بالقول إن الحادث قيد “التحقيق”.

دور طائرة بيرقدار في العملية

لكن قناة Telegram على صلة بالجيش الروسي زعمت أن السفينة تعرضت للقصف بصواريخ بعد أن استخدمت أوكرانيا طائرات بدون طيار من طراز Bayraktar لإلهاء أنظمة الإنذار بالرادار الخاصة بها، وزعمت المصادر أن السفينة تعرضت للقصف مرتين على جانب الميناء، وانقلبت وغرقت.

فيما نفت وزارة الدفاع الروسية ذلك، قائلة إن السفينة لا تزال “طافية”.

وأضاف أنطون جيراشينكو، مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، أن مئات البحارة ربما لقوا حتفهم في الانفجار. وافق إيليا بونوماريف، وهو سياسي روسي مناهض لبوتين، على هذا التقييم – قائلاً إنه تم تأكيد إنقاذ 50 فقط من أفراد الطاقم حتى الآن.

أكبر خسارة منفردة للجيش الروسي

وإذا تأكدت خسارة موسكفا، فإنها ستكون أكبر خسارة منفردة من قبل أوكرانيا للجيش الروسي خلال الحرب حتى الآن وواحدة من أكبر السفن التي فقدت في القتال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

يعد تدمير موسكفا أكثر رمزية لأنه كانت السفينة الحربية التي طالبت باستسلام 13 جنديًا أوكرانيًا في جزيرة الأفعى في الأيام الأولى من الحرب – تلقي الرد الأيقوني الآن.

لم تقدم أي من أوكرانيا أو روسيا رواية رسمية لما حدث لـموسكفا على الرغم من أن المصادر التي تحدثت إلى قناة Telegram Reverse Side of the Medal ، التي لها صلات بمجموعة Wager العسكرية الروسية ، قد قدمت سردًا تفصيليًا.

وبحسب تلك المصادر، فإن موسكفا كانت تبحر في البحر الأسود بين مدينتي أوديسا وميكولايف الأوكرانيين عندما تم استهدافها مساء الأربعاء.

وبحسب ما ورد استخدمت أوكرانيا طائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز Bayraktar لإلهاء الدفاعات الصاروخية للسفينة ، مما سمح بصاروخين من طراز Neptune تم إطلاقهما من بطارية ساحلية بالتسلل عبرها.

غرق الطراد

وزعمت المصادر أنهم ضربوا السفينة على جانب الميناء ، مما تسبب في انقلابها جزئياً. مما يعني أن الظروف المتقلبة في البحر جنبًا إلى جنب مع انفجار أن السفينة فقد بدأت في امتصاص الماء.

وأضافت المصادر أنه بسبب مخاوف من احتمال انفجار ذخيرة السفينة ، تم إجلاء موسكفا وغرق الآن.انقاذ 51 بحارا من أصل 510.

في الوقت الحالي ، من المعروف على نحو موثوق عن إنقاذ 50 شخصًا من أصل 510 من أفراد الطاقم.

اشتباك سابق للطراد

واكتسبت Mosvka (موسكو) سمعة سيئة في وقت مبكر من حرب موسكو عندما سمعت قوات الحدود الأوكرانية التي تدافع عن “جزيرة الأفعى” الإستراتيجية في تسجيل صوتي فيروسي يخبر السفينة الحربية “بالذهاب بنفسك” بعد أن دعاها طاقمها للاستسلام.

وتم اعتقال المدافعين الثلاثة عشر عن الجزيرة من قبل القوات الروسية، ثم أطلق سراحهم فيما بعد. وحصل رومان غريبوف ، الذي أدلى بالتعليق الشهير الآن ، على ميدالية.

وقالت أوكرانيا الشهر الماضي إنها دمرت سفينة دعم إنزال روسية كبيرة، أورسك، على بحر آزوف الأصغر إلى الشمال الشرقي من البحر الأسود.

ولم تعلق موسكو على ما حدث للسفينة ، لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير سفينة كبيرة وغرقها جزئيًا في بيرديانسك.

اقرأ أيضا