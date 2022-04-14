مصادر تكشف مضمون تقدير استخباراتي أمريكي نادر قدم لـ”بايدن” حول العلاقة السعودية الأمريكية

وطن – نشر الصحفي العراقي ومراسل “التلفزيون العربي” في واشنطن، زيد بنيامين مقطع فيديو عبر قناته على “اليوتيوب” استعرض فيه تداعيات التقدير الاستخباري الذي طلبه الرئيس جو بايدن من وكالات الاستخبارات الأمريكية حول تحديد العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.

السعودية لا يمكن الاعتماد عليها

وأشار “بنيامين” إلى أن هذا التقدير الاستخباري يمثل ضغطا إضافيا على العلاقات الامريكية-السعودية. موضحا أنه لا يوجد الكثير مثل هذه التقديرات الاستخبارية على مدى التاريخ الأمريكي، الامر الذي يؤكد وجود خلل كبير في العلاقة بين البلدين.

وأكد “بنيامين” على أن التقدير الاستخباري الذي تم تقديمه للرئيس الأمريكي بناء على طلبه توصل إلى ان “الولايات المتحدة لا تعتبر السعودية حليفا يمكن الاعتماد عليه”، وفقا لما أدلت به مصادر خاصة.

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تاريخ مثل هذه التقديرات

ووفقا لـ”بنيامين” فإن التاريخ يظهر بأن التقديرات الاستخبارية لم تحمل في غالبها أمر مفرحا. مشيرا إلى ان حرب “بوش الابن” ضد العراق كانت مبنية على مثل هذا التقدير، وهو ما يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتم التواصل فيه إلى نتيجة. مشيرا إلى انه في مثل هذه الحالة (السعودية) فإن التقدير قد استغرق عاما.

وأشار “بنيامين” إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية في العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة ربما يعكس نتيجة التقدير الاستخباري، موضحا إلى استقبال واشنطن لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأول زعيم خليجي يزور البيت الأبيض.

تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض

وكانت صحيفة “إنترسبت” الأمريكية قد أكدت أنه بالتزامن مع تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض، كشف مصدر أمني أمريكي رفيع عن اكتمال تقييم استخباراتي وطني أمريكي نادر عن العلاقات الأمريكية السعودية. مشيرة إلى أن التقرير المذكور يركز على موضوعات مثل ولي عهد المملكة الأمير “محمد بن سلمان” ورفض المملكة الخليجية نداءات الرئيس “جو بايدن” المتكررة زيادة إنتاج النفط لتهدئة أسعاره.

وذكرت المجلة أن مشرعين بالكونجرس الأمريكي طلبوا الحصول على معلومات عن التقرير الاستخباراتي، وذلك خلال رسالة أرسلت لوزير الخارجية الأمريكية “أنتوني بلينكن” الأربعاء تطالب بـ”إعادة التوازن” للعلاقات الأمريكية- السعودية ودعم واشنطن للرياض.

وسبق أن أكد “بلينكن” خلال جلسة المصادقة على ترشيحه لمنصب وزير الخارجية إن الإدارة ستقوم بمراجعة واسعة للعلاقات الأمريكية- السعودية، لكن لم تتم مناقشة أي مراجعة منذ ذلك الوقت.

واعتبرت الصحيفة أن رسالة المشرعين تشير إلى وجود مراجعة واسعة وغير مسبوقة للعلاقات الأمريكية- السعودية، قامت بها الإدارة ولم تعلن عنها بعد.

التقدير الاستخباري اكتمل ووضع أمام “بايدن”

ونقلت المجلة في هذا الصدد عن مسؤول أمني أمريكي على معرفة مباشرة بالتقدير الاستخباراتي الوطني قوله إن التقرير المذكور اكتمل مع بداية العام وتم تضمينه في الإيجازات اليومية للرئيس “بايدن” والجهات المختصة في إدارته.

وبحسب “إنترسبت”؛ فإن التقدير الاستخباراتي الوطني يعتبر المعيار الذهبي للاستخبارات، ويقوم على معلومات أمنية يتم استخلاصها من كل الوكالات الأمنية الأمريكية ويحتاج في بعض الأحيان أشهرا وسنوات لكي يكتمل.

ومن المحتمل أن هذا التقدير هو الأول منذ إدارة “جورج دبليو بوش” وإشارة عن تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض.

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