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رياضة

مانشستر سيتي وليفربول يقصيان أتلتيكو مدريد وبنفيكا من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فارس أبو شيحة
By فارس أبو شيحة
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وطن – في ريمونتادا مثيرة تمكن فريق مانشستر سيتي وليفربول بإقصاء فريقا أتلتيكو مدريد وبنفيكا البرتغالي، من دور الربع النهائي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

مانشستر سيتي وإطاحة أتلتيكو مدريد

ونجح فريق مانشستر سيتي ” السماوي”، في إقصاء منافسه أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” خارج منافسات دوري أبطال أوروبا، مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب بعد التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الإياب لهذا الدور.

وشهدت المباراة المثيرة بين الفريقين، طرد نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فيليب مونتيرو في الدقيقة الأولى من الوقت البديل على نهاية المباراة، بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

كما وتفوق صاحب الأرض أتلتيكو مدريد على نظيره مانشستر سيتي على صعيد التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 14 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

بينما وصلت نسبة الاستحواذ لفريق مانشستر سيتي على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة إلى 61%، فيما وصلت نسبة الاستحواذ للفريق المنافس أتلتيكو مدريد بنسبة 39%.

ليفربول وإقصاء بنفيكا من دوري أبطال أوروبا

وتمكن فريق ليفربول “الريدز” من إقصاء منافسه بنفيكا البرتغالي، من دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وتأهل ليفربول إلى دور النصف النهائي من البطولة القارية على حساب منافسه بنفيكا البرتغالي، مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب بعد التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف ثمينة لمثليهما في مباراة العودة بين كلا الفريقين.

كما وسجل أهداف فريق ليفربول، إبراهيم كوناتي في الدقيقة ال21، روبرتو فيرمينو في الدقيقتين ال55 وال65.

بينما أحرز نظيره بنفيكا البرتغالي أهدافه في الدقيقة ال32. عن طريق غونسالو راموس. ورمان ياريمتشوك في الدقيقة ال73، وداروين نونيز في الدقيقة ال81.

وسيواجه فريق مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد في دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022، كما وسيلتقي فريق ليفربول أمام فياريال الإسباني.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحةhttps://watanserb.com/
فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن
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