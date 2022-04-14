فرانكفورت يقصي برشلونة أمام جماهيره من بطولة الدوري الأوروبي (فيديو)

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وطن – في سيناريو لم يتوقعه عشاق وجماهير برشلونة، بعد إقصاء فريقهم أمام نظيره الضيف آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في مباراة إياب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

فرانكفورت وإقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي

وافتتح فريق فرانكفورت أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة سجلها اللاعب فيليب كوستيتش من ركلة الجزاء، كما وعزز الفريق التقدم في نتيجة المباراة بالدقيقة ال36 من توقيع رافاييل موري.

فرانكفورت يتحصل على ركلة جزاء في مستهل الشوط الأول وفيليب كوستيتش يترجمها إلى هدف#الدوري_الأوروبي #فرانكفورت_برشلونة #UEL pic.twitter.com/VuwX7fIJ6F — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2022

وعاد اللاعب كوستيتش ليحرز الهدف الثالث لصالح فريق فرانكفورت في الدقيقة ال67 من عمر زمن اللقاء، كما وقلص برشلونة النتيجة بهدف عن طريق بوسكيتس في الدقيقة ال91 من الوقت البديل.

كما وسجل النجم الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من المباراة .عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الكتالوني، لتنتهي المباراة ذهاباً وإياباً بنتيجة 4-3.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق آينتراخت فرانكفورت إيفان نديكا في الدقيقة ال99، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

قمة الريمونتادا المثيرة

وتفوق فريق فرانكفورت على منافسه برشلونة على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت إلى 15 تسديدة. طيلة مجريات دقائق المباراة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

بينما استحوذ فريق برشلونة “البلوغرانا” على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 75%، فيما وصل فرانكفورت الألماني استحواذه في المباراة بنسبة 25%.

كما وتأهل فريق فرانكفورت إلى دور النصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على حساب برشلونة، ليضرب الموعد القادم أمام وست هام يونايتد في ال28 من شهر إبريل/ نيسان الجاري.

ويستعد الفريق الكتالوني بعد إقصائه من منافسات الدوري الأوروبي، للمباراة السهلة أمام فريق قادش في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز منتصف الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق برشلونة “البلوغرانا” وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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