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رياضة

فرانكفورت يقصي برشلونة أمام جماهيره من بطولة الدوري الأوروبي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
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وطن – في سيناريو لم يتوقعه عشاق وجماهير برشلونة، بعد إقصاء فريقهم أمام نظيره الضيف آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في مباراة إياب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

فرانكفورت وإقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي

وافتتح فريق فرانكفورت أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة سجلها اللاعب فيليب كوستيتش من ركلة الجزاء، كما وعزز الفريق التقدم في نتيجة المباراة بالدقيقة ال36 من توقيع رافاييل موري.

وعاد اللاعب كوستيتش ليحرز الهدف الثالث لصالح فريق فرانكفورت في الدقيقة ال67 من عمر زمن اللقاء، كما وقلص برشلونة النتيجة بهدف عن طريق بوسكيتس في الدقيقة ال91 من الوقت البديل.

كما وسجل النجم الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من المباراة .عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الكتالوني، لتنتهي المباراة ذهاباً وإياباً بنتيجة 4-3.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق آينتراخت فرانكفورت إيفان نديكا في الدقيقة ال99، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

قمة الريمونتادا المثيرة

وتفوق فريق فرانكفورت على منافسه برشلونة على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت إلى 15 تسديدة. طيلة مجريات دقائق المباراة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

بينما استحوذ فريق برشلونة “البلوغرانا” على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 75%، فيما وصل فرانكفورت الألماني استحواذه في المباراة بنسبة 25%.

كما وتأهل فريق فرانكفورت إلى دور النصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي على حساب برشلونة، ليضرب الموعد القادم أمام وست هام يونايتد في ال28 من شهر إبريل/ نيسان الجاري.

ويستعد الفريق الكتالوني بعد إقصائه من منافسات الدوري الأوروبي، للمباراة السهلة أمام فريق قادش في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز منتصف الأسبوع المقبل.

ويحتل فريق برشلونة “البلوغرانا” وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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