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رياضة

عراك بالأيدي بين لاعبي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لإعتداء بين لاعبي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي العنيف وتبادل للشتائم مع نهاية أحداث القمة النارية بين كلا الفريقين، في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022.

تبادل للشتائم واعتداء بالأيدي بين لاعبي أتلتيكومدريد والسيتي

وبدأت المشاجرات العنيفة بين لاعبي أتلتيكو مدريد والسيتي.مع الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة، عقب تدخل النجم البرازيلي فيليبي العنيف على النجم الإنجليزي فيل فودين لاعب فريق مانشستر سيتي.

كما وشهدت بعدها أرض الملعب مواجهات عنيفة بين لاعبي أتلتيكو و مانشستر سيتي على ضوء هذا التدخل، تكلل بالاعتداء على ثلاثي فريق مانشستر سيتي فيل فودين وجاك غريلش ورحيم ستيرليغ.

غرفة الملابس

وأظهر في مقطع فيديو أخر استكمال المشاجرات بين اللاعبين. خارج أرضية ملعب المباراة، في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس، حيث اندلاع شجار بين جاك غريلش ومدافع فريق أتلتيكو مدريد الصربي ستيفان سافيتش. ليتم بعدها الفصل بينهما.

كما واعتدى الكرواتي سيمي فرساليكو مدافع فريق أتلتيكو مدريد، على مدافع مانشستر سيتي الفرنسي أميريك لابورت، إلى جانب شجار كايل ووكر مع عدد من لاعبي فريق أتلتيكو. قبل تدخل الشرطة التي نجحت في فض الشباك والفصل بين لاعبي الفريقين.

فيما لاقي تمقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الانتقاد الواسع والهجوم على التصرف الغير الأخلاقي والغير الرياضي. الذي أقدم عليه لاعبو أتلتيكو مدريد وعدم تقبلهم لنتيجة المباراة.

إقصاء أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا

ونجح فريق مانشستر سيتي من إقصاء نظيره أتلتيكو مدريد في عقر داره، على الرغم من التعادل السلبي في المباراة بدون أي أهداف، مستفيداً من نتيجة الذهاب. التي انتهت بفوزه بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسيواجه الفريق ” السماوي” مباراة قوية وصعبة قادمة. أمام منافسه ريال مدريد ” الملكي”، في قمة منافسات دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 مع أواخر شهر إبريل/ نيسان الجاري.

( المصدر: وطن + سكاي نيوز + تويتر)

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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