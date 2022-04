عراك بالأيدي بين لاعبي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

وطن – تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لإعتداء بين لاعبي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي العنيف وتبادل للشتائم مع نهاية أحداث القمة النارية بين كلا الفريقين، في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022.

وبدأت المشاجرات العنيفة بين لاعبي أتلتيكو مدريد والسيتي.مع الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة، عقب تدخل النجم البرازيلي فيليبي العنيف على النجم الإنجليزي فيل فودين لاعب فريق مانشستر سيتي.

Footage of Atletico Madrid and Manchester City players in the tunnel after… 😳 pic.twitter.com/K7RSUVcXxu

كما وشهدت بعدها أرض الملعب مواجهات عنيفة بين لاعبي أتلتيكو و مانشستر سيتي على ضوء هذا التدخل، تكلل بالاعتداء على ثلاثي فريق مانشستر سيتي فيل فودين وجاك غريلش ورحيم ستيرليغ.

وأظهر في مقطع فيديو أخر استكمال المشاجرات بين اللاعبين. خارج أرضية ملعب المباراة، في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس، حيث اندلاع شجار بين جاك غريلش ومدافع فريق أتلتيكو مدريد الصربي ستيفان سافيتش. ليتم بعدها الفصل بينهما.

THE BIG BRAWL‼

'CAT-D Ake' found himself bang in the middle of a CAT-A match brawl! 😃

Then WATCH Fernandinho 30secs in closely. Watch how he protects young Foden, tells him get on floor & stands over him to make sure no Athletico thug comes too close. Real Soldier! #MCFC pic.twitter.com/fQA9bWjidH

— Pundit Jay (@pundit_jay) April 14, 2022