تغريدة للسفيرة الأمريكية عن حقوق المرأة تثير غضب الكويتيين وفجر السعيد ترد: “موشغلج”

وطن – أثارت السفيرة الأمريكية في الكويت، أرينا رومانوسكي موجة غضب عارمة لدى الكويتيين، عقب تغريدة لها تحدثت فيها عن حقوق المرأة الكويتية، وفق ما صدر عن تقرير الخارجية الأمريكية لحالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2021.

ونشرت السفيرة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” جزءا مما ورد في التقرير عن الكويت: “لا تستطيع المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي نقل جنسيتها لأبنائها. ولا يمكن لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وراثة منازل وعقارات أمهاتهم.”

لا تستطيع المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي نقل جنسيتها لأبنائها، ولا يمكن لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وراثة منازل وعقارات أمهاتهم. – تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2021 عن حقوق الإنسان – الجزء الخاص بالكويت pic.twitter.com/LLMUcxRhbP — Ambassador Alina Romanowski (@USAmbKuwait) April 13, 2022

تغريدة السفيرة الامريكية أثارت غضب الكثير من الكويتيين بشكل عام، والإعلاميين والكتاب وأعضاء من مجلس الأمة بشكل خاص.معتبرين ما تحدثت به السفيرة تدخلا في الشؤون الداخلية، مطالبين إياها باحترام قوانين البلد وعاداتها.

وفي هذا السياق، رد عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين على تغريدة السفيرة الامريكية قائلا:” سعادة السفيرة، نختلف مع حكومتنا في أمور، ونتفق معها في أخرى. ولكننا لا نستعين ولا نقبل تدخل سفراء أجانب في شؤوننا الداخلية! حبذا لو تفرغتم لإنصاف المستضعفين، بسبب السياسات الأمريكية، في فلسطين والهند وغيرهما. بدل هذا الشطط. أطيب التمنيات”.

سعادة السفيرة، نختلف مع حكومتنا في أمور، ونتفق معها في أخرى، ولكننا لا نستعين ولا نقبل تدخل سفراء أجانب في شؤوننا الداخلية! حبذا لو تفرغتم لإنصاف المستضعفين، بسبب السياسات الأمريكية، في فلسطين والهند وغيرهما، بدل هذا الشطط. أطيب التمنيات ،،، — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) April 13, 2022

من جانبها، هاجمت الإعلامية فجر السعيد السفيرة قائلة في ردها عليها:”موشغلج #شيلي_قشج”.

ورد الناشط نواف مشعل السويط على تغريدة “رومانوسكي” بالقول:” ليس لكم حق التدخل في الشأن الداخلي الكويتي مع اني مع تجنيس ابناء الكويتيه. لكن تدخلكم في الشان الداخلي لدولة ذات سيادة يعد تجاوز غير مقبول.”

ليس لكم حق التدخل في الشأن الداخلي الكويتي مع اني مع تجنيس ابناء الكويتيه لكن تدخلكم في الشان الداخلي لدولة ذات سيادة يعد تجاوز غير مقبول . — نواف مشعل السويط (@N_TMBKQSL) April 13, 2022

وقالت الدكتورة نوال العسال معبرة عن غضبها من تدخل السفيرة في شأن داخلي: “هذه سفيرة ام مندوب سامي يطبق الوصاية علي الدولة؟”.

هذه سفيرة ام مندوب سامي يطبق الوصاية علي الدولة ؟ — د.نوره العتال (@DrNoura_Kh) April 13, 2022

أما المحامي أحمد العثمان، فرد بالقول: “في نظامكم تدفعون ضريبة سنوية على ملكية العقار، مما يجعل ملكية العقار أشبه باستئجاره في نظامنا. ونحن أيضاً لا يمنع نظامنا من اكتساب الوارث غير الكويتي لحق انتفاع على عقار، ويقدم مقابل سنوي عليه لمالك الرقبة أو جهة تدير العقار. فالحال من بعضه لو تتأملين”.

في نظامكم تدفعون ضريبة سنوية على ملكية العقار، مما يجعل ملكية العقار أشبه باستئجاره في نظامنا. ونحن أيضاً لا يمنع نظامنا من اكتساب الوارث غير الكويتي لحق انتفاع على عقار، ويقدم مقابل سنوي عليه لمالك الرقبة أو جهة تدير العقار. فالحال من بعضه لو تتأملين. 😊🌹 — A.S. Alothman (@A_S_A_Alothman) April 14, 2022

إشادة بالإجراءات الحكومية لمعاقبة المسؤولين

وأشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 2021 بالإجراءات الحكومية الكويتية في معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو الحكومية. كما أكد أن الحكومة “لم تنفذ قانون مكافحة الفساد بشكل فعّال”.

وقال التقرير الصادر، منذ يومين إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” تلقت 431 بلاغاً عن الفساد وأحالت 13 حالة منها إلى النيابة العامة اعتباراً من نوفمبر، وأحيلت قضية واحدة إلى المحاكم، وأُسقطت قضية واحدة.

خسائر الدولة من الفساد

واستشهد بما أشارت إليه الجمعية الاقتصادية الكويتية من أن الدولة تخسر قرابة 1.2 مليار دينار سنوياً بسبب الفساد، “إذ وقعت العديد من حالات الفساد الخطيرة”.

قد يهمك أيضا

وأوضح التقرير أن “الداخلية” طبقت إجراءات تأديبية، بما في ذلك الغرامات والاحتجاز والعزل أو الفصل من الوظائف المهنية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم ترد تقارير عن حالات اختفاء من السلطات الحكومية أو نيابة عنها.

فاعلية إدارة الرقابة والتفتيش بوزارةالداخلية

بينما كشف التقرير أن إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية تلقت 591 شكوى ضد موظفي الوزارة بتهمة إساءة استخدام السلطة، والتطبيق التعسفي للقانون، إذ حققت في 413 شكوى، أسفرت 71 منها عن إجراءات تأديبية و96 منها أحيلت إلى المحاكم.

ولفت التقرير إلى أن نيابة شؤون الدعاية والإعلام والمطبوعات نظرت في ما يقرب من 9000 قضية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي أو منشورات وسائل الإعلام التقليدية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ارتفاع حالات الانتحار بين العاملين الوافدين

وأوضح أن وسائل الإعلام المحلية أفادت أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، كانت هناك 120 حالة انتحار، معظمها بين مجتمع العمال المهاجرين.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى البلاد ألينا رومانوسكي، في تصريح لها على “توتير” تعليقاً على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إن الدفاع عن حقوق الإنسان يصب في مصلحة كل دولة.

في حين أضافت قائلة: “وبينما تواصل الكويت إحراز تقدم في هذا الصدد. ما يزال هناك المزيد من العمل يتعين علينا القيام به.”

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2021. إن الدفاع عن حقوق الإنسان يصب في مصلحة كل دولة، وبينما تواصل الكويت إحراز تقدم في هذا الصدد، ما يزال هناك المزيد من العمل يتعين علينا القيام به. — Ambassador Alina Romanowski (@USAmbKuwait) April 12, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)