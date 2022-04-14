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تغريدة للسفيرة الأمريكية عن حقوق المرأة تثير غضب الكويتيين وفجر السعيد ترد: “موشغلج”

سالم حنفي
By سالم حنفي
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وطن – أثارت السفيرة الأمريكية في الكويت، أرينا رومانوسكي موجة غضب عارمة لدى الكويتيين، عقب تغريدة لها تحدثت فيها عن حقوق المرأة الكويتية، وفق ما صدر عن تقرير الخارجية الأمريكية لحالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2021.

ونشرت السفيرة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” جزءا مما ورد في التقرير عن الكويت: “لا تستطيع المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي نقل جنسيتها لأبنائها. ولا يمكن لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وراثة منازل وعقارات أمهاتهم.”

تغريدة السفيرة الامريكية أثارت غضب الكثير من الكويتيين بشكل عام، والإعلاميين والكتاب وأعضاء من مجلس الأمة بشكل خاص.معتبرين ما تحدثت به السفيرة تدخلا في الشؤون الداخلية، مطالبين إياها باحترام قوانين البلد وعاداتها.

وفي هذا السياق، رد عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين على تغريدة السفيرة الامريكية قائلا:” سعادة السفيرة، نختلف مع حكومتنا في أمور، ونتفق معها في أخرى. ولكننا لا نستعين ولا نقبل تدخل سفراء أجانب في شؤوننا الداخلية! حبذا لو تفرغتم لإنصاف المستضعفين، بسبب السياسات الأمريكية، في فلسطين والهند وغيرهما. بدل هذا الشطط. أطيب التمنيات”.

من جانبها، هاجمت الإعلامية فجر السعيد السفيرة قائلة في ردها عليها:”موشغلج #شيلي_قشج”.

ورد الناشط نواف مشعل السويط على تغريدة “رومانوسكي” بالقول:” ليس لكم حق التدخل في الشأن الداخلي الكويتي مع اني مع تجنيس ابناء الكويتيه. لكن تدخلكم في الشان الداخلي لدولة ذات سيادة يعد تجاوز غير مقبول.”

وقالت الدكتورة نوال العسال معبرة عن غضبها من تدخل السفيرة في شأن داخلي: “هذه سفيرة ام مندوب سامي يطبق الوصاية علي الدولة؟”.

أما المحامي أحمد العثمان، فرد بالقول: “في نظامكم تدفعون ضريبة سنوية على ملكية العقار، مما يجعل ملكية العقار أشبه باستئجاره في نظامنا. ونحن أيضاً لا يمنع نظامنا من اكتساب الوارث غير الكويتي لحق انتفاع على عقار، ويقدم مقابل سنوي عليه لمالك الرقبة أو جهة تدير العقار. فالحال من بعضه لو تتأملين”.

إشادة بالإجراءات الحكومية لمعاقبة المسؤولين

وأشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 2021 بالإجراءات الحكومية الكويتية في معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو الحكومية. كما أكد أن الحكومة “لم تنفذ قانون مكافحة الفساد بشكل فعّال”.

وقال التقرير الصادر، منذ يومين إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” تلقت 431 بلاغاً عن الفساد وأحالت 13 حالة منها إلى النيابة العامة اعتباراً من نوفمبر، وأحيلت قضية واحدة إلى المحاكم، وأُسقطت قضية واحدة.

خسائر الدولة من الفساد

واستشهد بما أشارت إليه الجمعية الاقتصادية الكويتية من أن الدولة تخسر قرابة 1.2 مليار دينار سنوياً بسبب الفساد، “إذ وقعت العديد من حالات الفساد الخطيرة”.

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وأوضح التقرير أن “الداخلية” طبقت إجراءات تأديبية، بما في ذلك الغرامات والاحتجاز والعزل أو الفصل من الوظائف المهنية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم ترد تقارير عن حالات اختفاء من السلطات الحكومية أو نيابة عنها.

فاعلية إدارة الرقابة والتفتيش بوزارةالداخلية

بينما كشف التقرير أن إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية تلقت 591 شكوى ضد موظفي الوزارة بتهمة إساءة استخدام السلطة، والتطبيق التعسفي للقانون، إذ حققت في 413 شكوى، أسفرت 71 منها عن إجراءات تأديبية و96 منها أحيلت إلى المحاكم.

ولفت التقرير إلى أن نيابة شؤون الدعاية والإعلام والمطبوعات نظرت في ما يقرب من 9000 قضية تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي أو منشورات وسائل الإعلام التقليدية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ارتفاع حالات الانتحار بين العاملين الوافدين

وأوضح أن وسائل الإعلام المحلية أفادت أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، كانت هناك 120 حالة انتحار، معظمها بين مجتمع العمال المهاجرين.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى البلاد ألينا رومانوسكي، في تصريح لها على “توتير” تعليقاً على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إن الدفاع عن حقوق الإنسان يصب في مصلحة كل دولة.

في حين أضافت قائلة: “وبينما تواصل الكويت إحراز تقدم في هذا الصدد. ما يزال هناك المزيد من العمل يتعين علينا القيام به.”

(المصدر: تويتر – وطن)

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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