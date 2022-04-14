الوليد بن طلال غاضب من عرض إيلون ماسك .. هكذا رد عليه حاسماً الأمر

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وطن – عبر الأمير السعودي والملياردير الوليد بن طلال، عن استيائه من عرض رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي قدمه لشراء تويتر.

ومعروف أن الأمير الوليد بن طلال، هو أحد المساهمين في شركة “تويتر” وتملك مجموعته الاقتصادية “المملكة القابضة” نسبة 5.2%.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects. Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022

واعتبر الأمير السعودي الذي اعتقله ابن سلمان في “الريتز كارلتون” لفترة، أن عرض إيلون ماسك غير عادل ولا يمثل السعر الحقيقي لأسهم تويتر بعد النمو الذي حققه.

وقال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة “تويتر”:”لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك ـ 54.20 دولارا للسهم يقترب من القيمة الحقيقية لأسهم تويتر بالنظر إلى النمو الذي حققه مؤخرا.”

وتابع الوليد بن طلال، أنه كونه أحد أكبر المساهمين على المدى الطويل في تويتر، فإنه يرفض هذا العرض هو وشركته.”

إيلون ماسك قدم عرضا لشراء تويتر

وكان مالك شركة “تسلا” إيلون ماسك، قد قدم عرضا لشراء تويتر. وقال إنه يعتقد أن الشركة المالكة له تحتاج إلى تغيير، حسب وصفه.

وتضمن العرض حصوله على جميع الأسهم في تويتر التي لا يمتلكها مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد، مما يقيم الشركة بـ 43.4 مليار دولار.

وقال إن ذلك يمثل علاوة بنسبة 38٪ على سعر الإغلاق في الأول من إبريل/نيسان، وهو آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك عن أنه أصبح أكبر مساهم في تويتر، وعلاوة بنسبة 18٪ عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء.

العرض النقدي الذي قدمه ماسك وصفه بأنه “العرض الأفضل والأخير”، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأضاف أنه إذا لم يتم قبوله، فسيتعين عليه إعادة النظر في وضعه كمساهم بمنصة تويتر.

ويحقق موقع التواصل “تويتر” نجاحا كبيرا في الفضاء الإلكتروني، كما أنه متفوق على “فيسبوك” في دول الخليج.

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