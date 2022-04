الوليد بن طلال غاضب من عرض إيلون ماسك .. هكذا رد عليه حاسماً الأمر

- Advertisement -

وطن – عبر الأمير السعودي والملياردير الوليد بن طلال، عن استيائه من عرض رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي قدمه لشراء تويتر.

ومعروف أن الأمير الوليد بن طلال، هو أحد المساهمين في شركة “تويتر” وتملك مجموعته الاقتصادية “المملكة القابضة” نسبة 5.2%.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022