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الوليد بن طلال غاضب من عرض إيلون ماسك .. هكذا رد عليه حاسماً الأمر

مالك شركة "تسلا" قدم عرضا لشراء تويتر

باسل النجار
كتب باسل النجار
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الوليد بن طلال يرفض عرض إيلون ماسك watanserb.com
الوليد بن طلال - إيلون ماسك
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وطن – عبر الأمير السعودي والملياردير الوليد بن طلال، عن استيائه من عرض رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي قدمه لشراء تويتر.

ومعروف أن الأمير الوليد بن طلال، هو أحد المساهمين في شركة “تويتر” وتملك مجموعته الاقتصادية “المملكة القابضة” نسبة 5.2%.

واعتبر الأمير السعودي الذي اعتقله ابن سلمان في “الريتز كارلتون” لفترة، أن عرض إيلون ماسك غير عادل ولا يمثل السعر الحقيقي لأسهم تويتر بعد النمو الذي حققه.

وقال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة “تويتر”:”لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك ـ 54.20 دولارا للسهم يقترب من القيمة الحقيقية لأسهم تويتر بالنظر إلى النمو الذي حققه مؤخرا.”

وتابع الوليد بن طلال، أنه كونه أحد أكبر المساهمين على المدى الطويل في تويتر، فإنه يرفض هذا العرض هو وشركته.”

إيلون ماسك قدم عرضا لشراء تويتر

وكان مالك شركة “تسلا” إيلون ماسك، قد قدم عرضا لشراء تويتر. وقال إنه يعتقد أن الشركة المالكة له تحتاج إلى تغيير، حسب وصفه.

إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك

وتضمن العرض حصوله على جميع الأسهم في تويتر التي لا يمتلكها مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد، مما يقيم الشركة بـ 43.4 مليار دولار.

وقال إن ذلك يمثل علاوة بنسبة 38٪ على سعر الإغلاق في الأول من إبريل/نيسان، وهو آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك عن أنه أصبح أكبر مساهم في تويتر، وعلاوة بنسبة 18٪ عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء.

العرض النقدي الذي قدمه ماسك وصفه بأنه “العرض الأفضل والأخير”، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأضاف أنه إذا لم يتم قبوله، فسيتعين عليه إعادة النظر في وضعه كمساهم بمنصة تويتر.

ويحقق موقع التواصل “تويتر” نجاحا كبيرا في الفضاء الإلكتروني، كما أنه متفوق على “فيسبوك” في دول الخليج.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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