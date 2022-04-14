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الهدهد

“الاختيار3” .. إعلامي مصري يكشف عن أوامر سيادية للصحف المصرية تتعلق بالمسلسل

"عمل أنتجته وأشرفت عليه المخابرات المصرية"

باسل النجار
كتب باسل النجار
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الاختيار3 watanserb.com
الاختيار3
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وطن – كشف إعلامي مصري عن توجيهات سيادية صدرت من نظام عبدالفتاح السيسي، في مصر لجميع الصحف والمواقع المصرية تخص مسلسل “الاختيار3″ الذي أثار ضجة كبيرة في رمضان.

أسامة جاويش الإعلامي المصري المعارض المقيم في بريطانيا، قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، إنه صدرت تعليمات سيادية لكل الصحف والمواقع المصرية بعدم ذكر اسم” السيسي” في أي خبر أو تعليق على مشاهد مسلسل الاختيار3.

وأضاف أن هذه الجهات السيادية وجهت المواقع في ذات الوقت إلى استبدال اسم السيسي باسم الممثل ياسر جلال، في الأخبار التي تخص المسلسل المخابراتي.

ويشار إلى أن الفنان ياسر جلال، هو من يؤدي شخصية عبدالفتاح السيسي في مسلسل “الاختيار3”، وكانت انتقادات ساخرة طالت تلك الشخصية بسبب الاختلاف الرهيب بين جلال والسيسي في الشخصية والجسم والطول والملامح

وسخر أسامة جاويش من هذه التسريبات بقوله:”السيسي شكله اتقمص من التريقة عليه.”

مسلسل “الاختيار3″، عمل أنتجته وأشرفت عليه المخابرات المصرية؛ بهدف تلميع صورة السيسي ونظامه القمعي وشيطنة معارضي النظام.

ويتعمد إظهار جماعة الإخوان والرئيس الراحل محمد مرسي، على أنهم إرهابيين. كانوا يهدفون لتخريب مصر دون تقديم أي دليل على ذلك.

“للتغلب على العقد النفسية”

ويرى ناقدون لـ”الاختيار3″ أن عبدالفتاح السيسي حاول التغلب على عقده النفسية من خلال هذا المسلسل.

وتمثل ذلك في اختياره لشخص طويل القامة ومفتول العضلات يجسد شخصيته. رغم أنه رجل قصير القامة ما يعني أن السخرية منه عبر مواقع التواصل طيلت السنوات الماضية كان لها تأثير سلبي عليه.

كما يصور المسلسل السيسي على أنه كان ندا للإخوان والرئيس مرسي. وصاحب شخصية قوية عندما كان وزيرا للدفاع.

بينما الحقيقة تظهر جلية في مئات الصور الحقيقية التي تنتنشر في الصحف ومواقع التواصل. والتي أظهرت كيف كان يجلس السيسي في حضرة مرسي وكيف يتحدث معه منكسرا.

واتهم نشطاء النظام المصري بتأجيج الفتنة بين طوائف الشعب عبر “الاختيار3”.

وذهب آخرون إلى أن السيسي يمهد لإعدام قيادات الإخوان المعتقلين عبر شيطنتهم لدى الشعب ومحاولة نزع أي تعاطف معهم، من الأكاذيب الواردة بالمسلسل الذي يعرض نظرة أحادية تخدم أجندة النظام فقط.

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المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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