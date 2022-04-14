“الاختيار3” .. إعلامي مصري يكشف عن أوامر سيادية للصحف المصرية تتعلق بالمسلسل

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وطن – كشف إعلامي مصري عن توجيهات سيادية صدرت من نظام عبدالفتاح السيسي، في مصر لجميع الصحف والمواقع المصرية تخص مسلسل “الاختيار3″ الذي أثار ضجة كبيرة في رمضان.

أسامة جاويش الإعلامي المصري المعارض المقيم في بريطانيا، قال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، إنه صدرت تعليمات سيادية لكل الصحف والمواقع المصرية بعدم ذكر اسم” السيسي” في أي خبر أو تعليق على مشاهد مسلسل الاختيار3.

فيه تعليمات سيادية لكل الصحف والمواقع المصرية بعدم ذكر اسم" السيسي" في أي خبر أو تعليق على مشاهد مسلسل #الاختيار٣ واستبداله باسم الممثل #ياسر_جلال هتلاقي كل الأخبار من عينة : ياسر جلال لمرسي ياسر جلال لخيرت الشاطر وهكذا السيسي شكله اتقمص من التريقة عليه 😂 #تيران_وصنافير_مصريه pic.twitter.com/Wv0NqJNY2z — Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 14, 2022

وأضاف أن هذه الجهات السيادية وجهت المواقع في ذات الوقت إلى استبدال اسم السيسي باسم الممثل ياسر جلال، في الأخبار التي تخص المسلسل المخابراتي.

ويشار إلى أن الفنان ياسر جلال، هو من يؤدي شخصية عبدالفتاح السيسي في مسلسل “الاختيار3”، وكانت انتقادات ساخرة طالت تلك الشخصية بسبب الاختلاف الرهيب بين جلال والسيسي في الشخصية والجسم والطول والملامح

وسخر أسامة جاويش من هذه التسريبات بقوله:”السيسي شكله اتقمص من التريقة عليه.”

مسلسل “الاختيار3″، عمل أنتجته وأشرفت عليه المخابرات المصرية؛ بهدف تلميع صورة السيسي ونظامه القمعي وشيطنة معارضي النظام.

ويتعمد إظهار جماعة الإخوان والرئيس الراحل محمد مرسي، على أنهم إرهابيين. كانوا يهدفون لتخريب مصر دون تقديم أي دليل على ذلك.

“للتغلب على العقد النفسية”

ويرى ناقدون لـ”الاختيار3″ أن عبدالفتاح السيسي حاول التغلب على عقده النفسية من خلال هذا المسلسل.

وتمثل ذلك في اختياره لشخص طويل القامة ومفتول العضلات يجسد شخصيته. رغم أنه رجل قصير القامة ما يعني أن السخرية منه عبر مواقع التواصل طيلت السنوات الماضية كان لها تأثير سلبي عليه.

كما يصور المسلسل السيسي على أنه كان ندا للإخوان والرئيس مرسي. وصاحب شخصية قوية عندما كان وزيرا للدفاع.

بينما الحقيقة تظهر جلية في مئات الصور الحقيقية التي تنتنشر في الصحف ومواقع التواصل. والتي أظهرت كيف كان يجلس السيسي في حضرة مرسي وكيف يتحدث معه منكسرا.

واتهم نشطاء النظام المصري بتأجيج الفتنة بين طوائف الشعب عبر “الاختيار3”.

وذهب آخرون إلى أن السيسي يمهد لإعدام قيادات الإخوان المعتقلين عبر شيطنتهم لدى الشعب ومحاولة نزع أي تعاطف معهم، من الأكاذيب الواردة بالمسلسل الذي يعرض نظرة أحادية تخدم أجندة النظام فقط.

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