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3 شهداء في الضفة خلال ساعات .. تصعيد إسرائيلي وتحذير من انفجار كبير (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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3 شهداء في الضفة خلال ساعات watanserb.com
شبان يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة سلود قرب رام الله / (وفا)

وطن – استشهد 3 فلسطينيين الأربعاء، خلال مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة سلواد قرب رام الله، وآخر في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، وثالث في مدينة نابلس .

شهيد في سلواد واشتباكات عنيفة 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد الشاب عمر محمد عليان (20 عاما) بعد إصابته برصاصة حي في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال عملية عسكرية في بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

الشهيد عمر محمد عليان
الشهيد عمر محمد عليان

ودارت مواجهات عنيفة في البلدة، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال سلواد. حيث حاصرت منازل تحصن بها مقاومون، وسط إطلاق كثيف للرصاص والقذائف تجاه المنزل. مطالبة بمن فيه بتسليم أنفسهم.

بينما خرج مئات الشبان بمسيرات في البلدة تهتف للشهيد بعد الاعلان عن ارتقائه.

وقالت مصادر من البلدة إن المحاصر في المنزل هو المطارد أحمد الشبراوي والذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمشاركة بقتل مستوطنة عام 2015.

ووفق مصادر محلية فإن الاحتلال اعتقل مساء اليوم رفيقه معاذ حامد خلال اقتحام قوة خاصة لقرية كوبر القريبة، بعد أن استطاع الشبراوي وحامد الهروب من أحد سجون جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.

كما أطلق مقاومون خلال الاقتحام النار صوب قوات الاحتلال في البلدة، فيما دارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين أمطروا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

في حين أعلن عن إضراب شامل يوم الخميس في محافظة رام الله والبيرة، حدادا على أرواح الشهداء.

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شهيد في حوسان 

وفي بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، استشهد الفتى قصي فؤاد حمامرة (16عامًا) مساء  الأربعاء، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.

الشهيد قصي فؤاد حمامرة
الشهيد قصي فؤاد حمامرة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على بلدة حوسان.

بينما قال شهود إن عدة رصاصات أصابت جسد حمامرة، وتركه جنود الاحتلال ينزف ومنع سيارات الاسعاف من الوصول إليه حتى استشهاده.

كما دارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بعد الاعلان عن استشهاد الطفل حمامرة، تحللها إحراق مركبة للمستوطنين كانت تمرّ على الشارع الرئيسي المحاذي للبلدة والذي يسلكه المستوطنون.

شهيد في نابلس 

وصباح الأربعاء، استشهد الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) من قرية كفر لاقف في قلقيلية شمال الضفة الغربية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب عساف وهو محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية، بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الشهيد محمد حسن محمد عساف
الشهيد محمد حسن محمد عساف

الرئاسة الفلسطينية: الوضع خطير والاحتلال يتحمل المسؤولية

وتعقيباً على التصعيد الإسرائيليّ وارتقاء 3 شهداء الأربعاء، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية زعزعة الاستقرار، عبر انتهاجه سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية ضد الفلسطينيين.

وأضاف، إن هذه السياسة الاستفزازية الإسرائيلية تدفع بالأمور نحو التصعيد. مؤكداً أن الوضع أصبح خطيراً وحساساً ويتجه بشكل متسارع نحو التدهور.

كما طالب بتدخل دولي عاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

(المصدر: وكالات) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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