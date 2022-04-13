رياضة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت والقناة الناقلة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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وطن – يستضيف ملعب ” الكامب نو” موعد مباراة برشلونة وآينتراخت، الخميس، في القمة الحاسمة من دور إياب الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت

وستنطلق الأمسية الكروية بين برشلونة وآينتراخت في منافسات الدوري الأوروبي لهذا الموسم، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة  

وستنقل مباراة برشلونة وآينتراخت في إياب دور الربع النهائي من المسابقة الأوروبية، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2. وباستقطاب أفقي.

معلق مباراة برشلونة وآينتراخت

ومن المقرر أن يعلق على المواجهة القوية بين كلا الفريقين في إياب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات في المسابقات الأوروبية

وفاز فريق ” البلوغرانا”  الإسباني في 14 مباراة من أصل 16 مواجهة خاضها الفريق الكتالوني على ميدانه أمام الفرق الألمانية، فيما تعرض للخسارة في مباراتين في كافة المسابقات الأوروبية.

كما ولم يتلقى فريق آينتراخت فرانكفورت في مباراته التسع الأخيرة. ضد الفرق الإسبانية، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات. كان أخرها الفوز خارج ميدانه على ريال بيتيس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد هذا الموسم.

وخيم التعادل الإيجابي بين برشلونة وآينتراخت بهدف لكليهما، في ذهاب دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية.

ويتقاسم فريق برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني مع إشبيلية. برصيد 60 نقطة، خلف المتربع على عرش الصدارة بفارق 12 نقطة فريق ريال مدريد برصيد 72 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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