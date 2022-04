موعد مباراة برشلونة وآينتراخت والقناة الناقلة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

وطن – يستضيف ملعب ” الكامب نو” موعد مباراة برشلونة وآينتراخت، الخميس، في القمة الحاسمة من دور إياب الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

وستنطلق الأمسية الكروية بين برشلونة وآينتراخت في منافسات الدوري الأوروبي لهذا الموسم، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وستنقل مباراة برشلونة وآينتراخت في إياب دور الربع النهائي من المسابقة الأوروبية، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2. وباستقطاب أفقي.

ومن المقرر أن يعلق على المواجهة القوية بين كلا الفريقين في إياب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وفاز فريق ” البلوغرانا” الإسباني في 14 مباراة من أصل 16 مواجهة خاضها الفريق الكتالوني على ميدانه أمام الفرق الألمانية، فيما تعرض للخسارة في مباراتين في كافة المسابقات الأوروبية.

كما ولم يتلقى فريق آينتراخت فرانكفورت في مباراته التسع الأخيرة. ضد الفرق الإسبانية، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات. كان أخرها الفوز خارج ميدانه على ريال بيتيس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد هذا الموسم.

Just two more sleeps until #FCBSGE! 🛏🤩#SGEuropa #UEL pic.twitter.com/mPPVnBx3vY

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) April 12, 2022