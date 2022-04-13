موعد مباراة برشلونة وآينتراخت والقناة الناقلة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

وطن – يستضيف ملعب ” الكامب نو” موعد مباراة برشلونة وآينتراخت، الخميس، في القمة الحاسمة من دور إياب الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت

وستنطلق الأمسية الكروية بين برشلونة وآينتراخت في منافسات الدوري الأوروبي لهذا الموسم، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

ميمفيس وأومتيتي يواصلان العمل 💪 pic.twitter.com/VZvkIYpRwd — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 11, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة برشلونة وآينتراخت في إياب دور الربع النهائي من المسابقة الأوروبية، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية.

👋 يا هلا ويا مرحبا. كيف يومكم؟ pic.twitter.com/JYgwVMCuEe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 11, 2022

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2. وباستقطاب أفقي.

معلق مباراة برشلونة وآينتراخت

ومن المقرر أن يعلق على المواجهة القوية بين كلا الفريقين في إياب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق التونسي عصام الشوالي.

المتعة جزء مهم من بناء روح الفريق pic.twitter.com/CvJXoC4DRq — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 12, 2022

تاريخ المواجهات في المسابقات الأوروبية

وفاز فريق ” البلوغرانا” الإسباني في 14 مباراة من أصل 16 مواجهة خاضها الفريق الكتالوني على ميدانه أمام الفرق الألمانية، فيما تعرض للخسارة في مباراتين في كافة المسابقات الأوروبية.

كما ولم يتلقى فريق آينتراخت فرانكفورت في مباراته التسع الأخيرة. ضد الفرق الإسبانية، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات. كان أخرها الفوز خارج ميدانه على ريال بيتيس بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد هذا الموسم.

وخيم التعادل الإيجابي بين برشلونة وآينتراخت بهدف لكليهما، في ذهاب دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية.

ويتقاسم فريق برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني مع إشبيلية. برصيد 60 نقطة، خلف المتربع على عرش الصدارة بفارق 12 نقطة فريق ريال مدريد برصيد 72 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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