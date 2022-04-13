مفاجأة صادمة بخصوص مصير الثنائي صلاح وماني مع ليفربول

وطن – كشفت صحيفة بريطانية، عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل ثنائي هجوم ليفربول محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

ليفربول وعقود صلاح وماني

وقالت صحفية ميرو البريطانية، بأن ليفربول يواجه بالفعل مشكلة خارج الملعب، بشأن تجديد عقود صلاح وساديو، اللذين شارفا على دخول عامهم الثلاثين مع بداية موسم الدوري الإنجليزي المقبل.

وبينت الصحيفة، بأن إدارة ليفربول تفكر في التعاقد مع مهاجم جديد، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة. كبديل عن صلاح وماني.

كما وأردفت، ” الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لعبا دوراً كبيراً في نجاح ليفربول مع المدرب الألماني يورغن كلوب، والتتويج العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري، إلى جانب إحرازهما 266 هدفاً في كافة المسابقات مع الفريق”.

ليفربول وسقف الصارم للأجور

وتابعت الصحيفة، ” نادي ليفربول لديه هيكل صارم بشأن أجور اللاعبين، حيث أن أغلى لاعب في الفريق هو النجم الهولندي فيرجيل فان ديك الذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد”.

واستكملت، ” الأمور تختلف مع العديد من الأندية الأخرى، حيث أن البلجيكي لوكاكو يحصل على 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ومواطنه كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي. يحصل على 400 ألف جنيه إستراليني في الأسبوع”.

كما وأضافت، ” إذا قام ليفربول بمنح صلاح وماني ما يردا لتجديد عقدهما. مع الفريق، فإن ذلك سوف يجعل باقي النجوم في الفريق يطلبون رواتب مماثلة مع نهاية عقودهم، وأبرزهم البرازيلي فيرمينو الذي سينتهي عقده في صيف عام 2023″.

وأشارت، ” إذا كان محمد صلاح وساديو ماني يريدان أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني. لتجديد عقودهم، على سبيل المثال فإنه من المحتمل توديعهما خلال الفترة القادمة. من أجل تجنب حدوث أي مشاكل بين اللاعبين داخل غرفة الملابس”.

ليفربول والبحث عن البدائل

كما وذكرت الصحيفة، ” ليفربول جلب بالفعل مهاجمين رائعين وهما دييغو جوتا ولويس دياز، حيث سيقوم هذا الصيف بالتعاقد مع مهاجم ثالث قد يكون بديل لصلاح أو ماني بعد عرضهما للبيع في الميركاتو المقبل”.

وختمت، ” اللاعب جارود بوين على ردار ليفربول للتعاقد معه. خلال المواسم المقبلة، حيث سيكون أرخص من تجدد التعاقد مع ماني أو صلاح بصفقات طويلة الأجل”.

يشار إلى أن فريق ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 73 نقطة، خلف المتصدر وحامل اللقب السابق مانشستر سيتي برصيد 74 نقطة لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + ميرو )

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