الهدهد

محمد الحوثي يفضح وكالة “رويترز” بعد نشرها خبرا كاذبا عن سلطنة عمان لتعود وتعتذر

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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فضح وكالة رويترز محمد الحوثي watanserb.com
القيادي البارز في جماعة نصار الله الحوثية ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي

وطن – كشف القيادي البارز في جماعة نصار الله الحوثية ورئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، عن كذب وكالة “رويترز” للأنباء بعد تلفيقها خبرا نقلا عن حساب مزور باسمه.

الحوثي يطالب رويترز بتحري الدقة

وقال “الحوثي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “يجب على رويترز وغيرها من وسائل الاعلام الدولية أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر”.

بينما أضاف: “وعليه ندعوكم لحملة مفتوحة تحت الهاشتاق #سقوط_رويترز”.

بينما أوضح أنه كان على رويترز ان تنشر رؤيتهم التي طالبوا فيها برواتب الموظفين وقضايا أخرى تهم المواطن اليمني، وفق قوله.

في حين شدد على أن هذه الرؤية تم نشرها سابقا على الصفحات الحقيقية غير المزورة في تويتر. لافتا إلى الحساب المزيف التي اعتمدت عليه “رويترز”.

وكانت وكالة رويترز، قد نشرت في ساعة مبكرة من الثلاثاء، خبرا قالت إنه على لسان محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، وتبين بعد ذلك أنه كاذب لتسحبه الوكالة وتقول إنه خبر غير صحيح.

رويترز زعمت دعم سلطنة عمان للحوثيين بـ 5 مليارات دولار

في حين جاء في نص الخبر الكاذب الذي نشرته رويترز، “قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في تغريدة يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان قدمت للبنك المركزي اليمني خمسة مليارات دولار لمساعدتها على صرف رواتب الموظفين في حكومة صنعاء”.

الحوثي يكذب رويترز

بعدها بوقت قليل، نفى الحوثي الخبر قائلا على حسابه بتويتر، “مؤسف أن تسقط وكالة الأنباء الدولية رويترز في هذا الخطأ المهني الكبير. فتنسب لنا خبرا مزورا دون أن تتحرى من ملكية الحساب المزيف في تويتر الذي نقلت عنه”.

بعد تغريدات الحوثي عن خبر رويترز الغير صحيح. أرسلت الوكالة خبر عاجلا عبر خدمتها الإخبارية قالت فيه، “الخبر المستعجل جدا والخبر المستعجل اللذان بثتهما رويترز يوم الثلاثاء بعنوان قيادي حوثي في تغريدة. عمان قدمت 5 مليارات دولار للبنك المركزي اليمني (خطأ وسيتم سحبهما)”.

بينما أكدت وكالة رويترز أن “مصدر المعلومة حساب على تويتر لم يتم التحقق منه منسوب للقيادي الحوثي محمد علي الحوثي. ولن يتم إرسال خبر بديل”.

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المصدر
رويترز
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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