محمد الحوثي يفضح وكالة “رويترز” بعد نشرها خبرا كاذبا عن سلطنة عمان لتعود وتعتذر

وطن – كشف القيادي البارز في جماعة نصار الله الحوثية ورئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، عن كذب وكالة “رويترز” للأنباء بعد تلفيقها خبرا نقلا عن حساب مزور باسمه.

الحوثي يطالب رويترز بتحري الدقة

وقال “الحوثي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “يجب على رويترز وغيرها من وسائل الاعلام الدولية أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر”.

بينما أضاف: “وعليه ندعوكم لحملة مفتوحة تحت الهاشتاق #سقوط_رويترز”.

يجب على رويترز وغيرها من وسائل الاعلام الدولية أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر

وعليه ندعوكم لحملة مفتوحة تحت الهاشتاق#سقوط_رويترزhttps://t.co/zgJWXFYp9Z — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 12, 2022

بينما أوضح أنه كان على رويترز ان تنشر رؤيتهم التي طالبوا فيها برواتب الموظفين وقضايا أخرى تهم المواطن اليمني، وفق قوله.

في حين شدد على أن هذه الرؤية تم نشرها سابقا على الصفحات الحقيقية غير المزورة في تويتر. لافتا إلى الحساب المزيف التي اعتمدت عليه “رويترز”.

كان على رويترز ان تنشر هذه الرؤية التي طالبنا فيها برواتب الموظفين

وقضايا اخرى تهم المواطن اليمني

ونشرناها رسميا على الرابط https://t.co/BFrRS7sg9R

وعلى الصفحات الحقيقية غير المزورة في تويتر

وبهذا لاتحتاج الى مؤلف التغريدات للحذف كما في الصورة بالاسفل

#ReutersFallen pic.twitter.com/09TPew78W8 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 12, 2022

وكانت وكالة رويترز، قد نشرت في ساعة مبكرة من الثلاثاء، خبرا قالت إنه على لسان محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، وتبين بعد ذلك أنه كاذب لتسحبه الوكالة وتقول إنه خبر غير صحيح.

رويترز زعمت دعم سلطنة عمان للحوثيين بـ 5 مليارات دولار

في حين جاء في نص الخبر الكاذب الذي نشرته رويترز، “قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في تغريدة يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان قدمت للبنك المركزي اليمني خمسة مليارات دولار لمساعدتها على صرف رواتب الموظفين في حكومة صنعاء”.

الحوثي يكذب رويترز

بعدها بوقت قليل، نفى الحوثي الخبر قائلا على حسابه بتويتر، “مؤسف أن تسقط وكالة الأنباء الدولية رويترز في هذا الخطأ المهني الكبير. فتنسب لنا خبرا مزورا دون أن تتحرى من ملكية الحساب المزيف في تويتر الذي نقلت عنه”.

مؤسف أن تسقط وكالة الأنباء الدولية #رويترز في هذا الخطأ المهني الكبير فتنسب لنا خبرا مزورا دون أن تتحرى من ملكية الحساب المزيف في تويتر الذي نقلت عنه https://t.co/zgJWXFYp9Z@Reuters@ReutersScience@ReutersUK@ReutersBiz — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 12, 2022

بعد تغريدات الحوثي عن خبر رويترز الغير صحيح. أرسلت الوكالة خبر عاجلا عبر خدمتها الإخبارية قالت فيه، “الخبر المستعجل جدا والخبر المستعجل اللذان بثتهما رويترز يوم الثلاثاء بعنوان قيادي حوثي في تغريدة. عمان قدمت 5 مليارات دولار للبنك المركزي اليمني (خطأ وسيتم سحبهما)”.

بينما أكدت وكالة رويترز أن “مصدر المعلومة حساب على تويتر لم يتم التحقق منه منسوب للقيادي الحوثي محمد علي الحوثي. ولن يتم إرسال خبر بديل”.

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