لماذا ينبغي عليك أن تنشئ صندوق مدخرات للحالات الطارئة؟

وطن– صندوق الطوارئ، أو صندوق المدخرات هو أفضل طريقة للتأمين على أموالك الشخصية. في هذا السياق، تحدث موقع “فيغورو” الكولومبي، على صندوق الطوارئ، وكيف يمكن إنشاءه وكيفية إعداده ومكان تخزينه.

ما هو صندوق الطوارئ؟

بحسب ترجمة “وطن”، فان صندوق الطوارئ، عبارة عن مدخرات مالية، لكن ستستخدم لقضاء مصاريف وسد حاجة، قد تطرأ على المرء فجأة. والمعنى آخر، إذا كانت لدينا نفقات غير مخطط لها وكان علينا أن نستعد لها على وجه السرعة، فسنستخدم صندوق الطوارئ.

أمثلة على الاستخدامات التي يمكنك تقديمها للادخار في حالات الطوارئ:

دفع النفقات الطبية في حالة مرضنا أو تعرضنا لحادث

إصلاح الأجهزة المنزلية التي تتوقف عن العمل

تغيير هاتفك الخلوي في حال عطله

إقراض المال لأحد أفراد الأسرة الذي يحتاج إليه بشكل عاجل

سفر غير متوقع لزيارة أحبائنا الذين يحتاجون إلينا

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لماذا يجب علينا إنشاء صندوق الطوارئ؟

يكمن السبب وراء إنشاء صندوق الطوارئ، في أهمية حماية مواردنا المالية الشخصية في حالة وقوع حدث غير متوقع. في بعض الأحيان، تؤدي الانتكاسة المالية إلى التداين أو اللجوء إلى البنوك أو التضحية بالمال الذي كان له وجهة أخرى.

لهذا السبب، فإن صندوق الطوارئ، قد يكون أكثر ملاءمة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة بموارد مالية شخصية بدلاً عن الديون أو القروض البنكية. وبهذه الطريقة، لا ينتهي بنا الأمر بدفع فائدة لتلبية حاجة ملحة.

ما هي المصاريف التي تصنف على أنها غير طارئة؟

نفقات يمكنك تغطيتها بأموال أخرى.

يمكنك حل الموقف أو الحادث بوسائل أخرى لا تعرض وضعك المالي الحالي أو المستقبلي للخطر.

على العكس من ذلك، يمكنك استخدام صندوق الطوارئ الخاص بك:

البطالة.

الحوادث التي لا يغطيها التأمين الخاص بك.

الأمراض التي لا يغطيها التأمين الخاص بك (أو التي لا يوجد ما يبرر استخدام التأمين الخاص بك فيها).

قضايا قانونية.

أعمال التخريب.

كوارث طبيعية.

الإضرار بالأجهزة المهمة لنمط حياتك.

كيف يمكن إنشاء صندوق الطوارئ

يمكنك إنشاء صندوق الطوارئ الخاص بك باتباع أربع خطوات:

حدد المقدار المالي لصندوق الطوارئ الذي تريده

ابدأ في تجميع الأموال في الصندوق

ابتكر هذه العادة وحسّن مدخراتك

بالنسبة لمعظمنا، يستغرق صندوق الطوارئ وقتًا. لذلك، كلما بدأت مبكرًا، كان ذلك أفضل.

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سيكون صندوق الطوارئ كبيرًا بقدر المخاطر التي قد تواجهها في المستقبل، والتأثير الذي قد يكون لهذه المخاطر على أموالك. نظرًا لأنه من المستحيل حساب هذا رقميًا بالضبط فإن الطريقة السهلة للقيام بذلك ستكون:

افتراض أن الخطر الأكبر الذي يتعرض له معظمنا هو البطالة.

في حالة العاملين لحسابهم الخاص، قد يكون هذا الخطر هو انقطاع أو انخفاض في الدخل لفترة طويلة.

خذ بعض الوقت للتفكير في المخاطر الأخرى التي قد تتعرض لها في حياتك والتي تعتقد أنها كبيرة. مثال قد يكون الأمراض الوراثية. في هذه الحالات، يمكنك محاولة حساب مقدار الأموال التي قد تحتاجها في حالة الطوارئ المتعلقة بهذه المخاطر:

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، فقد تفكر أيضًا في أطول فترة تراجع في الدخل في الماضي. على أي حال، إذا لم يكن لدينا مدخرات أو تأمين لحمايتك، فسنواجه مشاكل في دفع نفقاتك العادية. وهذا من شأنه أن يعرض استقرارك المالي للخطر ومن ثم الحاجة إلى صندوق الطوارئ.

وبناءً على هذه الافتراضات، سنقرر حجم المدخرات. سنحسب المبلغ المالي بناءً على نفقاتنا الشهرية. لهذا السبب، من المهم أن يكون لدينا ميزانية أساسية.

في العادة، لا يميز صندوق الطوارئ ما إذا كنت رجلاً أو امرأة. ومع ذلك، قد يكون هناك اختلاف. في كولومبيا، على سبيل المثال، يختلف الوقت الذي تظل فيه الكولومبية عاطلة عن العمل – في المتوسط – عن مدة البطالة في حالة الرجال.

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