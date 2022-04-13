كريم بنزيما أمام فرصة تاريخية بعد إقصاء ليفاندوفسكي من دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – يواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما الملقب ب “الحكومة”، تقديم المستوى الملفت للأنظار لكل عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة مع فريق ريال مدريد، كما أن أمامه فرصة تاريخية لنيل لقب هداف دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته بعد إقصاء ليفاندوفسكي.

كريم بنزيما ومكينة الأهداف مع ريال مدريد

ونجح الفرنسي بنزيما في بلوغ فريق ريال مدريد ” الميرنيغي” إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد تسجيله هدف التأهل في الشوط الإضافي الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل. بنتيجة 4-4، أمام حامل لقب النسخة الماضية فريق تشيلسي.

كما وسجل قائد ريال مدريد كريم بنزيما هدفه الرابع في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الربع النهائي، من منافسات دوري أبطال أوروبا داخل شباك مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي “البلوز”.

بنزيما وليفاندوفسكي

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف رقم (13)، في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في شباك منافسه فياريال الإسباني، إلا أن فريقه بايرن ميونخ أقصي من المسابقة. أمام الأخير المتأهل إلى دور النصف النهائي من المسابقة الأوروبية للمرة الثانية في مسيرته بهدفين مقابل هدف وحيد.

عاد بايرن ميونيخ ! ⚽️ روبرت ليفاندوفسكي ينقذ البايرن ويفتتح التسجيل 🥅#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/QghI9mRoKx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

كما ويتصدر ليفاندوفسكي صدارة ترتيب هدافي مسابقة أبطال أوروبا، بفارق هدف وحيد عن مطارده الفرنسي كريم بنزيما الذي جاء في وصافة الترتيب. برصيد 12 هدفاً، ليكون أمام الأخير الفرصة الذهبية في اعتلاء الصدارة للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل كريم بنزيما رابع ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخية. برصيد 83 هدفاً، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

أول لاعب فرنسي

ويعد بنزيما أول لاعب فرنسي يسجل 12 هدفاً في منافسات دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية، كما وسجل اللاعب الأهداف في النسخة ال17 على التوالي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ) 13 هدفاً.

كريم بنزيما ( ريال مدريد) 12 هدفاً.

ترتيب هدافي دوري أبطال اوروبا : ليفاندوفسكي 3️⃣1️⃣

بنزيما 2️⃣1️⃣

هالير 1️⃣1️⃣ بنزيما هو الوحيد المُتبقي بين مُتصدري القائمة، والفارق بينه وبين باقي الهدافين المُستمرين، كبير. هل سينجح النجم الفرنسي بالفوز بلقب الهداف أم سيستمر البولندي ليفاندوفسكي في صدارته حتى النهاية، رغم الخروج؟ pic.twitter.com/EGAAA7hbGb — Mahmoud Sh Al-Hamdany – محمود (@Mahmoudhamdany9) April 13, 2022

سبيستيان هيلير ( أياكس الهولندي) 11 هدفاً.

محمد صلاح ( ليفربول) 8 أهداف.

كريستوفر نكونو ( لايبرنغ) 7 أهداف.

ويستعد فريق ريال مدريد ” الملكي” المتأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة القارية، لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

(المصدر: وطن + تويتر)

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