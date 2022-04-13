رياضة

كريم بنزيما أمام فرصة تاريخية بعد إقصاء ليفاندوفسكي من دوري أبطال أوروبا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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وطن – يواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما الملقب ب “الحكومة”، تقديم المستوى الملفت للأنظار لكل عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة مع فريق ريال مدريد، كما أن أمامه فرصة تاريخية لنيل لقب هداف دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته بعد إقصاء ليفاندوفسكي.

كريم بنزيما ومكينة الأهداف مع ريال مدريد

ونجح الفرنسي بنزيما في بلوغ فريق ريال مدريد ” الميرنيغي” إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد تسجيله هدف التأهل في الشوط الإضافي الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل. بنتيجة 4-4، أمام حامل لقب النسخة الماضية فريق تشيلسي.

كما وسجل قائد ريال مدريد كريم بنزيما هدفه الرابع في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الربع النهائي، من منافسات دوري أبطال أوروبا داخل شباك مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي “البلوز”.

بنزيما وليفاندوفسكي

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف رقم (13)، في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في شباك منافسه فياريال الإسباني، إلا أن فريقه بايرن ميونخ أقصي من المسابقة. أمام الأخير المتأهل إلى دور النصف النهائي من المسابقة الأوروبية للمرة الثانية في مسيرته بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما ويتصدر ليفاندوفسكي صدارة ترتيب هدافي مسابقة أبطال أوروبا، بفارق هدف وحيد عن مطارده الفرنسي كريم بنزيما الذي جاء في وصافة الترتيب. برصيد 12 هدفاً، ليكون أمام الأخير الفرصة الذهبية في اعتلاء الصدارة للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل كريم بنزيما رابع ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخية. برصيد 83 هدفاً، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

أول لاعب فرنسي

ويعد بنزيما أول لاعب فرنسي يسجل 12 هدفاً في منافسات دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية، كما وسجل اللاعب الأهداف في النسخة ال17 على التوالي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

  1. روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ) 13 هدفاً.

 

  1. كريم بنزيما ( ريال مدريد) 12 هدفاً.

  1. سبيستيان هيلير ( أياكس الهولندي) 11 هدفاً.

 

  1. محمد صلاح ( ليفربول) 8 أهداف.

 

  1. كريستوفر نكونو ( لايبرنغ) 7 أهداف.

ويستعد فريق ريال مدريد ” الملكي” المتأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة القارية، لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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