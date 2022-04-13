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قرية تركية تمنع قرع الطبول في رمضان منذ 600 عام لهذا السبب!

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
قرية تركية تمنع قرع الطبول في رمضان منذ 600 عام لهذا السبب! watanserb.com
يستيقظ الأهالي على السحور في رمضان بوسائلهم الخاصة

وطن– فيما اعتاد أهالي الكثير من مدن بلاد الشام الاستيقاظ على صوت طبلة المسحراتي، لتناول طعام السحور في شهر رمضان، تمنع  قرية Dedeler التركية التابعة لولاية كيليس قرع الطبول في هذا الشهر المبارك منذ أكثر منذ 6 قرون.

روح الشيخ صلاح الدين البخاري

وأفادت وسائل إعلام تركية أن سكان قرية Dedeler التابعة لناحية كيليس في بورصة، لم يقرعوا الطبول خلال شهر رمضان وفي الأيام الأخرى منذ 600 عام. احتراما للمقبرة في القرية.

ولوجود اعتقاد مترسخ لدى الأهالي بأن هذا الأمر  يزعج روح الشيخ صلاح الدين البخاري، المعروف أنه استقر في المنطقة في القرن الرابع عشر الميلادي، لإرشاد الإغريق في بورصة. وأن مخالفة هذا الاعتقاد تنذر بحصول الزلازل والعواصف وحلول الكوارث على الشخص الذي يقرع الطبل.

وبحسب  تقرير لموقع  bursa التركي ترجمته “وطن”، كان هناك تقليد عدم العزف على الطبول، الذي استمر منذ 600 عام.

وسائل خاصة للاستيقاظ

وهو مستمر في قرية ديدلر إلى هذا العام أيضًا. حيث يستيقظ الأهالي على السحور في رمضان بوسائلهم الخاصة.

وقال رئيس بلدية كيليس، محمد كسكين، وهو من قرية ديدلير: “يوجد قبر الشيخ صلاح الدين بخاري في قرية ديدلير، ولا تُقرع أي طبول في القرية لإظهار الاحترام لهذا القبر. ولم تعزف الطبول أبدًا في القرية في أي وقت آخر خلال شهر رمضان”.

وينسب القبر الموجود في قرية ديدلر لشيخ خرساني، يدعى صلاح الدين بخاري، كما تدل الكتابة عليه.  وهي :(الشيخ صلاح الدين سيف الله بخاري).

مشايخ خراسان

ويبعد الضريح 13 كم عن مركز المدينة، ويعتقد أنّ صاحب القبر أحد مشايخ خراسان.

واعتاد أهالي المنطقة والمناطق الأخرى على الوفود إلى الضريح لإقامة الموالد والنذور؛ لما له من هالة قدسية طاغية في نفوس أهل القرية. لدرجة أن سكان القرية لا يسمحون بقرع الطبول والأبواق في حفلات الزفاف أيضاً منذ 600 عام.

وهو نفس التقليد الموجود حول قبر الأمير سلطان ساري بابا في بورصة.

عين آسا

ويروى أن الشيخ البخاري الذي انتقل من بخارى إلى خراسان ثم إلى الأناضول، وجاء إلى قرية ديدلر / كيليس في بداية القرن الرابع عشر، كان يقرع “العصا” في يده على الأرض. فيتدفق الماء منها ولا تزال هذه المياه تسمى “عين آسا” في باحة مسجد القرية القريب من الضريح.

المصدر
bursa
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صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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