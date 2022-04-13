فيديو “جمعية الظهر” يفجر غضباً واسعاً في الكويت.. مشاهد صادمة لما فعله صاحب سوابق بمُسن!

وطن– تصدر اسم “جمعية الظهر”، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت. وذلك بعدما شهدت الجمعية حادثة أثارت الغضب.

جمعية الظهر

حيث تداول ناشطون فيديو يوثق لحظة الاعتداء على مُسن كويتي في جمعية الظهر التي تقع في محافظة الأحمدي.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة دخول المعتدي إلى الجمعية، واعتدى بعنف على أحد الأشخاص عند الباب، ودفعه خارجاً.

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في الكويت شخص حقير يعتدي على كبير بالسن بالضرب في نهار رمضان الله يكسر يده غبني pic.twitter.com/scHZ1Iwoa7 — خالد القاضي (@khalled770) April 12, 2022

ثم توجه المعتدي إلى الرجل المسن الذي كان يجلس على أحد مقاعد الجمعية، وبدون إنذار انهال عليه بالضرب المُبرح مستخدماً العقال والحذاء.

سحل وضرب

ثم قام المعتدي بسحل المُسن إلى خارج الجمعية بوحشية، واستمر بضربه على رأسه وظهره، فيما بدا العجوز مستسلماً ضعيفاً وعجز عن المقاومة أو الدفاع عن نفسه.

وتصدر هاشتاج “جميعة الظهر”، التريند عبر “تويتر”، وعبر خلاله ناشطون وحقوقيون عن غضبهم، مطالبين بمحاسبة المعتدي فوراً.

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مرافعة مجانية

بينما طالب آخرون بحذف الفيديو، مراعاةً لمشاعر المسن وعائلته.

فيديوهات اعتداء #جمعية_الظهر على الشايب والكاشير حقيرة جدًا وتكسر القلب والله ..

انتشرت بما فيه الكفاية والمباحث اقبضوا على المعتدي السافل وحاليًا هو بالمخفر

.

لكن راعوا مشاعر أهل الشايب والكاشير وكافي نشر .. والله امر متعب حيل وتفاصيل الفيديو مزعجة .. — ساري (@Sary_q8) April 12, 2022

اتمنى من الجميع حذف مقطع الرجل المسن اللي تعرض للضرب احتراما لأهله وتقديرا لمشاعرهم .. الموقف يهز الغريب فمابلك اهله حسبي الله ونعمه الوكيل قطع قلوبنا تفاصيل الواقعه مزعجه💔

واللي يعرف المجني عليه يخليه يتواصل معاي

اتطوع مجانا امسك قضيته لينال حقه ممن امتهن كرامته#جمعية_الظهر — ⚖Tahany BNT sarab (@TJ_SaRaB) April 12, 2022

كما عرض عدة محامين الترافع في القضية لصالح المسن دون مقابل، لأخذ حقه بالقانون من المعتدي.

المحامي أحمد صنت: أعلن تطوعي للدفاع عن الأب الكبير بالسن والأخوة الوافدين الذين تم الاعتداء عليهم في جمعية الظهر.. أرجو التواصل لمن يعرف معلومات عنهم 55503344 – 65577882#جمعيه_الظهر@Ahmad_Sanat pic.twitter.com/ICbsvF2LiA — ديوان الكويت (@aldew3n_q8) April 13, 2022

تم القبض

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، عن تمكنها من ضبط المعتدي، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على “تويتر”: “تم ضبط شخص اعتدى على مواطن كويتي ومقيمين من الجنسية الآسيوية في أحد أفرع الجمعيات التعاونية. واتضح أنه من أرباب السوابق ومسجَل بحقه عدة قضايا”.

المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

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