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فيديو “جمعية الظهر” يفجر غضباً واسعاً في الكويت.. مشاهد صادمة لما فعله صاحب سوابق بمُسن!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
فيديو "جمعية الظهر" يفجر غضباً واسعاً في الكويت.. مشاهد صادمة لما فعله صاحب سوابق بمُسن! watanserb.com
مشهد من الفيديو المتداول

وطن– تصدر اسم “جمعية الظهر”، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت. وذلك بعدما شهدت الجمعية حادثة أثارت الغضب.

جمعية الظهر

حيث تداول ناشطون فيديو يوثق لحظة الاعتداء على مُسن كويتي في جمعية الظهر التي تقع في محافظة الأحمدي.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة دخول المعتدي إلى الجمعية، واعتدى بعنف على أحد الأشخاص عند الباب، ودفعه خارجاً.

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ثم توجه المعتدي إلى الرجل المسن الذي كان يجلس على أحد مقاعد الجمعية، وبدون إنذار انهال عليه بالضرب المُبرح مستخدماً العقال والحذاء.

سحل وضرب

ثم قام المعتدي بسحل المُسن إلى خارج الجمعية بوحشية، واستمر بضربه على رأسه وظهره، فيما بدا العجوز مستسلماً ضعيفاً وعجز عن المقاومة أو الدفاع عن نفسه.

وتصدر هاشتاج “جميعة الظهر”، التريند عبر “تويتر”، وعبر خلاله ناشطون وحقوقيون عن غضبهم، مطالبين بمحاسبة المعتدي فوراً.

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بينما طالب آخرون بحذف الفيديو، مراعاةً لمشاعر المسن وعائلته.

كما عرض عدة محامين الترافع في القضية لصالح المسن دون مقابل، لأخذ حقه بالقانون من المعتدي.

تم القبض

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، عن تمكنها من ضبط المعتدي، وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على “تويتر”: “تم ضبط شخص اعتدى على مواطن كويتي ومقيمين من الجنسية الآسيوية في أحد أفرع الجمعيات التعاونية. واتضح أنه من أرباب السوابق ومسجَل بحقه عدة قضايا”.

المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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