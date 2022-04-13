فياريال يقصي بايرن ميونخ وريال مدريد يُطيح حامل اللقب تشيلسي خارج دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وطن- في مفاجأة لم يتوقعها عشاق وجماهير كرة القدم، نجح فريق فياريال في إقصاء بايرن ميونخ وتوديع حامل لقب النسخة الماضية تشيلسي أمام ريال مدريد في مباراة قمة الريمونتادا بين الفريقين في إياب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

فياريال وإقصاء بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا

وتمكن فريق فياريال الإسباني “الغواصات الصفراء”، من إقصاء بايرن ميونخ الألماني ” البافاري” بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتين ذهاب وإياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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بهذا الهدف.. انتهى مشوار بايرن ميونيخ في دوري الأبطال#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Um3M4VdTdo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

كما وتأهل فريق فياريال تحت قيادة المدرب الإسباني يوناي إيمري إلى دور النصف النهائي من البطولة الأوروبية، للمرة الثانية في تاريخه على حساب منافسه بايرن ميونخ. مستفيداً من نتيجة الذهاب والتعادل الإيجابي في مباراة الإياب.

روديغر يرتقي فوق الجميع ويحرز الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ريال مدريد .. تشيلسي عادل الكفة والمباراة على صفيح ساخن 😯#دوري_أبطال_أوروبا #تشيلسي_ريال_مدريد pic.twitter.com/S8OGmTHDow — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

وتفوق صاحب الأرض بايرن ميونخ في المباراة على صعيد التسديدات والاستحواذ على منافسه الضيف فياريال، فقد وصل عدد التسديدات إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%، على عكس الأخير الذي وصل تسديداته إلى 4 تسديدات فقط والاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

ريال مدريد يقصي حامل اللقب تشيلسي

ونجح فريق ريال مدريد “الملكي” في حجز بطاقة العبور إلى دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا على حساب فريق تشيلسي ” البلوز”، بعد الفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/4.

كما وتفوق حامل اللقب تشيلسي على نظيره المستضيف ريال مدريد، على صعيد التسديدات. والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 28 تسديدة والاستحواذ بنسبة 57%.

🔥🔥 إنها حقاً موقعة تاريخية 🔥🔥 رودريغو يعيد ريال مدريد إلى الحياة بتسجيله هدف الإنقاذ !!#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/rj2T9fJsxk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

ريال مدريد وتحقيق الرقم القياسي

بينما قدم فريق ريال مدريد ” الملكي” المستوى الباهت في مباراة الإياب. أمام تشيلسي، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط، كما ووصلت نسبة استحواذه بنسبة 43%.

ريال مدريد يطيح بتشيلسي ويبلغ نصف النهائي ✅ فياريال يسطر تأهلاً تاريخياً إلى نصف النهائي ✅ ⏳ بانتظار مواجهتي الغد ⏳#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #فياريال pic.twitter.com/H3hzgB7HsC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

وحقق فريق ريال مدريد الرقم القياسي في مسابقات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تعد المرة ال31. الذي يصل فيها الفريق الملكي إلى دور النصف النهائي للمرة ال31 في تاريخ المسابقة القارية.

ويستعد فريق ريال مدريد الذي تأهل بشق الأنفس إلى دور النصف النهائي من البطولة الأوروبية على حساب تشيلسي، للمواجهة المقبلة أمام الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

(المصدر: وطن + تويتر)

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