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فياريال يقصي بايرن ميونخ وريال مدريد يُطيح حامل اللقب تشيلسي خارج دوري أبطال أوروبا (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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وطن- في مفاجأة لم يتوقعها عشاق وجماهير كرة القدم، نجح فريق فياريال في إقصاء بايرن ميونخ وتوديع حامل لقب النسخة الماضية تشيلسي أمام ريال مدريد في مباراة قمة الريمونتادا بين الفريقين في إياب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

فياريال وإقصاء بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا

وتمكن فريق فياريال الإسباني “الغواصات الصفراء”، من إقصاء بايرن ميونخ الألماني ” البافاري” بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتين ذهاب وإياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

كما وتأهل فريق فياريال تحت قيادة المدرب الإسباني يوناي إيمري إلى دور النصف النهائي من البطولة الأوروبية، للمرة الثانية في تاريخه على حساب منافسه بايرن ميونخ. مستفيداً من نتيجة الذهاب والتعادل الإيجابي في مباراة الإياب.

وتفوق صاحب الأرض بايرن ميونخ في المباراة على صعيد التسديدات والاستحواذ على منافسه الضيف فياريال، فقد وصل عدد التسديدات إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%، على عكس الأخير الذي وصل تسديداته إلى 4 تسديدات فقط والاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

ريال مدريد يقصي حامل اللقب تشيلسي

ونجح فريق ريال مدريد “الملكي” في حجز بطاقة العبور إلى دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا على حساب فريق تشيلسي ” البلوز”، بعد الفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/4.

كما وتفوق حامل اللقب تشيلسي على نظيره المستضيف ريال مدريد، على صعيد التسديدات. والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 28 تسديدة والاستحواذ بنسبة 57%.

ريال مدريد وتحقيق الرقم القياسي 

بينما قدم فريق ريال مدريد ” الملكي” المستوى الباهت في مباراة الإياب. أمام تشيلسي، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط، كما ووصلت نسبة استحواذه بنسبة 43%.

وحقق فريق ريال مدريد الرقم القياسي في مسابقات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تعد المرة ال31. الذي يصل فيها الفريق الملكي إلى دور النصف النهائي للمرة ال31 في تاريخ المسابقة القارية.

ويستعد فريق ريال مدريد الذي تأهل بشق الأنفس إلى دور النصف النهائي من البطولة الأوروبية على حساب تشيلسي، للمواجهة المقبلة أمام الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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