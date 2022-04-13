فتاة أوكرانية حامل ذات 16 عاما تروي كيف تم اغتصابها من قبل جندي روسي: إخلعي ملابسك وإلا!

وطن – روت فتاة أوكرانية حامل تبلغ من العمر 16 عامًا عملية اغتصابها المروع تحت تهديد السلاح على يد جندي روسي أمرها بخلع ملابسها وإلا قتلها بالرصاص.

وقالت داشا، من قرية كراسنيفا في خيرسون أوبلاست المحررة الآن ، إنها كانت تحتمي مع أسرتها في قبو عندما اختارها جندي مخمور وهاجمها بوحشية مع والدتها وإخوتها المجاورين لها.

أحدث الجرائم

ووفقا لصحيفة “ديلي ميلي” التي نقلت الواقعة عن صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن قصة الفتاة هي فقط الأحدث في سلسلة من المزاعم الهمجية عن اغتصاب النساء والأطفال في أوكرانيا، مع اتهام جنود بوتين باستخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب.

وأوضحت الصحيفة أنه في بوتشا ، تُتهم روسيا بتنفيذ بعض من أسوأ الفظائع التي ارتكبتها. حيث تعرضت 25 فتاة وامرأة تتراوح أعمارهم بين 14 و 25 عامًا للاغتصاب “بشكل منهجي” أثناء احتجازهم في قبو، وأصبح تسعة نساء منهن حوامل الآن.

وقالت داشا إن قوات الكرملين احتلت قريتها كراسنيفا في 13 مارس عندما خرجت من الطابق السفلي مع أسرتها للحصول على الطعام.

استهدفوا الشابات والجدات

وأخبرت داشا صحيفة “بيلد” أنه “في البداية كانوا طبيعيين تمامًا. ثم بدأوا في الشرب. وجدوا الفودكا بين الناس في القرية وشربوا. ثم بدأوا في البحث عن الشابات. وبعض الجدات أيضا.”

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وقالت إن الشابات تم إخفاؤهن في أقبية في جميع أنحاء القرية، لذا هربن من الحيوانات المفترسة.

وأوضحت أنه في المساء تعرضت القرية للهجوم، ثم رآها روسيان وهي تغادر الطابق السفلي حيث كانت تختبئ مع والدتها وثلاثة أشقاء وأخت واحدة.

وقالت إن أحد الروس فتش الأسرة وسأل عن أعمارهم قبل استجواب الأم وحدها، ثم أطلق سراحها وأخذ داشا.

وأوضحت: كلمني ثم قال لي أن أخلع ملابسي. قلت له إنني لن أخلع ملابسي. ثم هدد بقتلي بالرصاص. خلعت ملابسي.

بينما قالت إن رفيق الجندي حاول بفتور إيقافه، لكن الروسي المخمور استمر على الرغم من ذلك.

وتابعت داشا: قال له رفيقه أن لا يلمسني. كان رصينًا. لكن الشخص الذي أخذني كان مخمورًا وكان معه رشاشًا. الرصين لم يكن لديه رشاش.

ولفتت إلى أنه عندما بدأ الهجوم ، غادر الروسي الرصين. محذرا من أنه سيعود بعد نصف ساعة ، وكانت عائلة داشا في المطبخ المجاور لها.

قالت: قلت له إنني في السادسة عشرة من عمري وحامل، قلت له إنني في الشهر السادس، لكنه قال إنه في هذه المرحلة لا يحدث شيء للطفل ، والكثير يفعلون ذلك.

ولفتت أنه ثم شرع في ملامستها مرارًا وتكرارًا ولكن عندما قاومته خنقها وهددها بإطلاق النار عليها مرة أخرى.

وأشارت إلى أن عملية الاغتصاب استمرت نصف ساعة. وبعد ذلك قال لها أن ترتدي ملابسها وتتبعه إلى المنزل الذي كان يحتله في القرية.

حاول اغتصابها مرة أخرى

ووفقا للصحيفة، حاول الجندي مدّها بالكحول واغتصابها مرة أخرى لكن رفاقه جاءوا في اللحظة التي كان يحاول فيها خلع ملابسها مرة أخرى.

وذكرت أنه أخبر القوات أن داشا كانت صديقته وجاءت لزيارته بمفردها ولم تعترض، خوفًا من عواقب قول الحقيقة.

ثم أخذ جنديان الفتاة إلى المنزل وقالا إنهما سيهتمان بالأمر ويطلقان النار على المغتصب.

لكن بعد ثلاثة أيام، نُقل المهاجم إلى داشا ونفى كل شيء أمام زملائه الغزاة.

ثم حاولت الفتاة وعائلتها الفرار من القرية لكن قيل لهم إنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم “يعرفون الكثير”.

ولم يتمكنوا من الفرار إلا بعد أن استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها وتحريرها.

ووفقا للصحيفة، فإن داشا ليست الضحية الوحيدة من قرية كراسنيفكا، حيث تعرضت جدتها البالغة من العمر 78 عامًا للاغتصاب أيضًا.

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