عملية ملك الأردن: جراحة نادرة ولا يجريها إلا طبيب واحد بالعالم وتفاصيل تُكشف لأول مرة

وطن – كشف الطبيب بالجيش الأردني المقدم راكان اللوزي، الذي كان مرافقا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أثناء رحلته العلاجية بألمانيا، السبب وراء عدم إجراء هذه العملية داخل الأردن.

عملية جراحية لملك الأردن في ألمانيا

وفي مداخلة له على قناة “المملكة” أوضح الدكتور “اللوزي”، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري بالخدمات الطبية الأردنية، أن العملية التي أجريت للعاهل الأردني هي “جراحة نادرة”.

ولفت إلى أنه يوجد طبيب واحد فقط على مستوى العالم هو من يقوم بها في ألمانيا وهو الأول عالميا بعدد الحالات.

ويشار إلى أن الديوان الملكي الأردني، كان قد أعلن بداية الأسبوع الجاري عن سفر عاجل للملك عبدالله الثاني، إلى فرانكفورت في ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة، بعد إصابته بانزلاق غضروفي “ديسك” في منطقة العمود الفقري الصدري.

وأعلن الديوان في بيان جديد له، الأربعاء، أن الجراحة تمت على أعلى مستوى وتكللت بالنجاح.

الطبيب المقدم راكان اللوزي قال أيضا، إن بعض المعدات والأجهزة الطبية التي تم تطويرها مؤخرا بألمانيا، لم تحصل عليها الأردن بعد الأمر الذي استلزم إجراء العملية هناك.

كما لفت إلى أنه تم إجراء العملية للملك عبدالله الثاني، على أعلى مستوى احترافي وفني عن طريق فريق أردني وألماني مشترك.

“اللوزي” طمأن في نهاية حديثه شعب الأردن على صحة الملك ونجاح الجراحة. مؤكدا أنه بخير وعافية ومعنوياته مرتفعة.

ويقضي عاهل الأردن حاليا ـ بحسب الديوان ـ فترة راحة في ألمانيا قبل عودته لأرض الوطن.

وتلقى ملك الأردن عبدالله بن الحسين، العديد من برقيات التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها، من قبل العديد من الزعماء ورؤساء الدول.

وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق، الأربعاء، ببرقية لعاهل الأردن هنأه فيها بنجاح العملية وتمنى له الشفاء التام والعافية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.