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عملية ملك الأردن: جراحة نادرة ولا يجريها إلا طبيب واحد بالعالم وتفاصيل تُكشف لأول مرة

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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ملك الأردن عبدالله الثاني يجري جراحة نادرة في ألمانيا watanserb.com
ملك الأردن عبدالله الثاني أجرى جراحة نادرة في ألمانيا

وطن – كشف الطبيب بالجيش الأردني المقدم راكان اللوزي، الذي كان مرافقا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أثناء رحلته العلاجية بألمانيا، السبب وراء عدم إجراء هذه العملية داخل الأردن.

عملية جراحية لملك الأردن في ألمانيا

وفي مداخلة له على قناة “المملكة” أوضح الدكتور “اللوزي”، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري بالخدمات الطبية الأردنية، أن العملية التي أجريت للعاهل الأردني هي “جراحة نادرة”.

ولفت إلى أنه يوجد طبيب واحد فقط على مستوى العالم هو من يقوم بها في ألمانيا وهو الأول عالميا بعدد الحالات.

ويشار إلى أن الديوان الملكي الأردني، كان قد أعلن بداية الأسبوع الجاري عن سفر عاجل للملك عبدالله الثاني، إلى فرانكفورت في ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة، بعد إصابته بانزلاق غضروفي “ديسك” في منطقة العمود الفقري الصدري.

وأعلن الديوان في بيان جديد له، الأربعاء، أن الجراحة تمت على أعلى مستوى وتكللت بالنجاح.

الطبيب المقدم راكان اللوزي قال أيضا، إن بعض المعدات والأجهزة الطبية التي تم تطويرها مؤخرا بألمانيا، لم تحصل عليها الأردن بعد الأمر الذي استلزم إجراء العملية هناك.

كما لفت إلى أنه تم إجراء العملية للملك عبدالله الثاني، على أعلى مستوى احترافي وفني عن طريق فريق أردني وألماني مشترك.

“اللوزي” طمأن في نهاية حديثه شعب الأردن على صحة الملك ونجاح الجراحة. مؤكدا أنه بخير وعافية ومعنوياته مرتفعة.

ويقضي عاهل الأردن حاليا ـ بحسب الديوان ـ فترة راحة في ألمانيا قبل عودته لأرض الوطن.

وتلقى ملك الأردن عبدالله بن الحسين، العديد من برقيات التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها، من قبل العديد من الزعماء ورؤساء الدول.

وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق، الأربعاء، ببرقية لعاهل الأردن هنأه فيها بنجاح العملية وتمنى له الشفاء التام والعافية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

المصدر
المملكة
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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