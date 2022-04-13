طائر يتغوط على بايدن خلال خطابه في “آيوا” ويضعه في موقف محرج (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف عن تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج أثناء خلال إلقائه خطابا أمام مؤيديه بولاية آيوا، الأمر الذي جعله حديث السوشيال ميديا.

ووفقا للمقطع الذي رصدته “وطن”، فإنه وأثناء حديثه أمام المجتمعين، تفاجأ الرئيس “بايدن” بطائر يتغوط عليه، إلا أنه لم يبد أي اهتمام بما حدث حسبما أظهر الفيديو.

WATCH: Bird poops on Joe Biden during speech. Even the birds know he's a crappy president! pic.twitter.com/XMR0KANJUT — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) April 12, 2022

وقال “بايدن ” حول الخطوات التي ستنفذها واشنطن لخفض الأسعار إن “أكبر منتجين للقمح: أوكرانيا وروسيا لا تفعلان ما اعتادتا عليه، لذلك الأمور تتدهور والأسعار ترتفع”.

الغزو الروسي تسبب في رفع أسعار النفط

على الجانب الآخر، أشار بايدن إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في رفع أسعار مشتقات النفط في جميع أنحاء العالم. مؤكدًا أنه أمر بإطلاق مليون برميل يوميًا من احتياطي الوقود الاستراتيجي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أكثر من 30 دولة قامت بسحب احتياطات نفطية استراتيجية. وهو الأكبر بالتاريخ، بقيمة أكثر من 240 مليون برميل.

الرئيس الأمريكي يتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا

وللمرة الأولى، استخدم بايدن مصطلح “الإبادة الجماعية” لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا. في ما يبدو اتهاماً للجيش الروسي الذي يواصل هجومه على كييف.

وتابع في كلمته “ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود. لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم”.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وشركائها متفقون على حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القدرة على تمويل آلته العسكرية وخفض أسعار الطاقة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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