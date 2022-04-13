الهدهد

طائر يتغوط على بايدن خلال خطابه في “آيوا” ويضعه في موقف محرج (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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موقف محرج بايدن watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف عن تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج أثناء خلال إلقائه خطابا أمام مؤيديه بولاية آيوا، الأمر الذي جعله حديث السوشيال ميديا.

ووفقا للمقطع الذي رصدته “وطن”، فإنه وأثناء حديثه أمام المجتمعين، تفاجأ الرئيس “بايدن” بطائر يتغوط عليه، إلا أنه لم يبد أي اهتمام بما حدث حسبما أظهر الفيديو.

وقال “بايدن ” حول الخطوات التي ستنفذها واشنطن لخفض الأسعار إن “أكبر منتجين للقمح: أوكرانيا وروسيا لا تفعلان ما اعتادتا عليه، لذلك الأمور تتدهور والأسعار ترتفع”.

الغزو الروسي تسبب في رفع أسعار النفط

على الجانب الآخر، أشار بايدن إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في رفع أسعار مشتقات النفط في جميع أنحاء العالم. مؤكدًا أنه أمر بإطلاق مليون برميل يوميًا من احتياطي الوقود الاستراتيجي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أكثر من 30 دولة قامت بسحب احتياطات نفطية استراتيجية. وهو الأكبر بالتاريخ، بقيمة أكثر من 240 مليون برميل.

الرئيس الأمريكي يتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا

وللمرة الأولى، استخدم بايدن مصطلح “الإبادة الجماعية” لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا. في ما يبدو اتهاماً للجيش الروسي الذي يواصل هجومه على كييف.

وتابع في كلمته “ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود. لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم”.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وشركائها متفقون على حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القدرة على تمويل آلته العسكرية وخفض أسعار الطاقة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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