طائر يتغوط على بايدن خلال خطابه في “آيوا” ويضعه في موقف محرج (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف عن تعرّض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج أثناء خلال إلقائه خطابا أمام مؤيديه بولاية آيوا، الأمر الذي جعله حديث السوشيال ميديا.

ووفقا للمقطع الذي رصدته “وطن”، فإنه وأثناء حديثه أمام المجتمعين، تفاجأ الرئيس “بايدن” بطائر يتغوط عليه، إلا أنه لم يبد أي اهتمام بما حدث حسبما أظهر الفيديو.

WATCH: Bird poops on Joe Biden during speech.

Even the birds know he's a crappy president! pic.twitter.com/XMR0KANJUT

— Nick Adams (@NickAdamsinUSA) April 12, 2022