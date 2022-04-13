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(شاهد) طائرة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الفارهة.. تضم 50 مقعداً!

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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شاهد طائرة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الفارهة watanserb.com
يشتهر أبراموفيتش بإنفاقه الملايين على العقارات الفخمة واليخوت الباهظة الثمن والطائرات الخاصة

وطن– وفقا لتقرير نشر في صحيفة ديلي ستار البريطانية، تعرض الملياردير الروسي مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش لعقوبات شديدة من قبل الحكومة البريطانية. إلا أنه أنفق 270 مليون جنيه إسترليني على طائرته الخاصة الجديدة، والتي اشتراها في ديسمبر من العام الماضي والتي يمكن أن تتجاوز طاقة استيعابها 50 راكبًا.

عقارات ويخوت

يشتهر أبراموفيتش بإنفاقه الملايين على العقارات الفخمة واليخوت الباهظة الثمن والطائرات الخاصة.

وربما اشتهر رجل الأعمال الروسي، الذي يقال إن ثروته تقدر بحوالي 6.4 مليار جنيه إسترليني، بتوسيع مجال نفقاته. ليشمل كرة القدم منذ توليه ملكية النادي في عام 2003.

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عمل أبراموفيتش على مدار العقدين الماضيين على إنفاق الكثير من المال على لاعبين ذوي أسماء كبيرة كطريقة لجعل تشيلسي أحد أنجح الأندية في العالم.

أسطول طائرات

كما ضم لأسطوله الخاص، طائرة خاصة موديل بوينغ 787 دريملاينر، بقيمة 270 مليون جنيه إسترليني.

استبدل أبراموفيتش طائرته بوينج 767-300ER بطائرة من طراز “Boeing  787-8 في أواخر عام 2021. ليصبح الشخص الثالث الذي يمتلك نسخة خاصة من هذه الطائرة.

الاثنان الآخران ينتميان إلى الحكومة المكسيكية وشركة مستأجرة.

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طائرة فاخرة

تقول مجلة فوربس الروسية أن طائرته الجديدة تكلفت حوالي 350 مليون دولار (269 مليون جنيه إسترليني). بما في ذلك 100 مليون دولار (77 مليون جنيه إسترليني) لمقصورة فاخرة وميزات أخرى.

وقد تم تخصيص الطائرة لتناسب 50 مقعدًا مترفًا، 10 أفراد أمن و 10 موظفين و 30 ضيفًا على مساحة 224 مترًا مربعًا.

لا يعرف الكثير ما يوجد بداخل الطائرة، لكن من المرجح أنها تحتوي على مقاعد مريحة على الأريكة ومطبخ يقدم أطعمة طازجة، والعديد من الحمامات وكذلك غرف النوم.

نظام دفاع جوي

ومن المحتمل أيضًا أن تمتلك الطائرة على متنها نظام دفاع جوي.

ومن ناحية أخرى، تم وضع طائرته القديمة للبيع مقابل 100 مليون دولار، والتي تضم ثلاث غرف ضيوف، غرفة قراءة، غرفة طعام، غرفة معيشة، وحمامين للضيوف.

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المصدر
ديلي ستار
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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