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سر طول عمر محارب من الحرب العالمية الثانية بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ101 (صور)

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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دينزيل كوبر محارب من الحرب العالمية الثانية watanserb.com
دينزيل كوبر محارب من الحرب العالمية الثانية

وطن – نشرت صحيفة “ميترو” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن دينزيل كوبر الذي احتفل مؤخرا ببلوغه 101 عاما في دار رعاية بيشوبس مانور في ساتون كولدفيلد والذي كشف أيضًا عن سر طول عمره.

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“دينزيل” وهو من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، والذي كان معروفا بالرقيب كوبرز.

ولد في 8 أبريل سنة 1922 في إسكس. وانتقلت عائلته إلى مدينة برمنغهام عندما كان في الثالثة من عمره.

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وهو المحارب الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من كتيبته المتكونة من 300 شخص.

بعد الحرب، تزوج دنزل من جوان وقضيا 68 عامًا معًا. وكان لديهم ثلاث بنات وتسعة أحفاد و 14 من أبناء الأحفاد.

دينزيل يحتفل بعيد ميلاده في أجواء عائلية

وللاحتفال بمناسبة عيد ميلاده ، قام مركز الرعاية بتزيين المكان بالبالونات واللافتات، كما قام طاهي المركز بإعداد كعكة عيد ميلاد خاصة ليستمتع بها الجميع.

دينزيل يحتفل بعيد ميلاده
دينزيل يحتفل بعيد ميلاده

وفي دار الرعاية، دائما ما يستمتع المحارب القديم دينزيل كوبر بمشاركة ذكريات ماضيه، فضلاً عن المشاركة في أنشطة مثل الغناء والرقص.

سر البقاء على قيد الحياة في هذا العمر

في هذا السياق، يقول دنزل “يكمن سر عيش حياة طويلة في كوني لم أدخن أبدًا، وشربت القليل جدًا من الكحول، إلا أنني استمتعت بنظام غذائي غير صحي مع استهلاك أقل قدر ممكن من الخضار.”

وأضاف: “أعتقد أيضًا أن الحفاظ على التوازن والهدوء في مواجهة الصعوبات. كان بالتأكيد عاملاً مساهماً في حياتي الطويلة والسعيدة.”

من جهتها، تقول سارة دايموند، المديرة العامة في مركز الرعاية “دينزيل شخص محب للحياة ومحبوب للغاية هنا. وكان من الرائع مساعدته في الاحتفال ببلوغه عام 101.”

مركز رعاية جامع

تم تصميم مركز رعاية Bishops Manor لتمكين المقيمين من عيش حياة نشطة ومرضية، مع تعزيز عامل الاستقلال لديهم، كما يضم هذا المركز مساحة لممارسة العديد من الهوايات والأنشطة الترفيهية.

وقد تم تصميمه للمساعدة في تسهيل إنشاء مجتمعات متماسكة وتشجيع التفاعل الاجتماعي بين المقيمين.

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المصدر
metro
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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