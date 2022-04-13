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بيع باريس سان جيرمان .. حقيقة الخطوة القطرية بعد كأس العالم 2022

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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بيع باريس سان جيرمان watanserb.com
ناصر الخليفي

وطن – أعلن جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك نادي باريس سان جيرمان، أنه سيبيع النادي الفرنسي بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة، بحسب ما أفاد برنامج تلفزيوني إسباني على قناة “El Chiringuito TV”.

وبحسب البرنامج التلفزيوني، فإن مالكي باريس سان جيرمان القطريين، سيتخلون عن سيطرتهم على النادي بحلول نهاية العام، بدعوى أنهم فقدوا الأمل في مشروع النادي.

هل سيتم بيع باريس سان جيرمان بعد مونديال قطر 2022؟

من جانبه نفى باريس سان جيرمان “بشكل قاطع” و “كليًا” مزاعم بيع محتمل للنادي بعد كأس العالم، وفقًا لـ RMC Sport.

ووصف النادي الباريسي  التقرير بأنه “خطأ”. وأشار في بيانه إلى أن الأخبار القادمة من “منفذ إعلامي إسباني رخيص” ليس من قبيل الصدفة.

واكتسب النادي شعبية غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية منذ أن تولى جهاز الاستثمار القطري مسؤولية النادي الفرنسي.

واشترت المجموعة القطرية نادي باريس سـان جيرمان عام 2011. وحولته إلى أحد أكبر أندية كرة القدم، ليس فقط في أوروبا ولكن في العالم بأسره.

ومع ذلك فمن المعروف أن الرئيس الحالي للنادي ناصر الخليفي، غير سعيد بأداء النادي وتأخر مستواه خلال المنافسات الأخيرة.

وفشل “سان جيرمان” مؤخرًا في التأهل إلى المراحل النهائية في دوري أبطال أوروبا “UEFA”. على الرغم من ضخ النادي ملايين الدولارات لجمع مجموعة من أعظم لاعبي كرة القدم على وجه الأرض. بما في ذلك أمثال نيمار جونيور، وليونيل ميسي، وسيرجيو راموس.

كما يمتلك النادي أيضًا بعض المواهب المحلية الرائعة مثل كيليان مبابي، وليفين كورزاوا.

واقترب النادي من الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2020 لكنه خسر أمام بايرن ميونيخ في النهائيات.

وكان هذا العام سيئًا بشكل خاص للنادي الباريسي. حيث فشل الفريق في التأهل وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد خسارته أمام ريال مدريد في مباراة الدور الأول.

ولكن على الرغم من الأداء الضعيف، فمن المفهوم أن جهاز الاستثمار القطري ليس لديه نية لبيع باريس سان جيرمان، لأنه لا يزال أحد أكبر ممتلكاتهم الرياضية من حيث الشعبية والإيرادات.

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بواسطة
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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