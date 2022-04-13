إيهاب جلال يتولى مهمة تدريب منتخب مصر بعد إقالة كيروش

وطن – قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين المدرب المصري إيهاب جلال 54 عاماً، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش بعد فشله في تأهل منتخب مصر للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022.

الاتحاد المصري وتعيين إيهاب جلال

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن تعيين المدرب الوطني إيهاب جلال. لقيادة تدريب المنتخب المصري “الفراعنة”، بعد أيام قليلة من فسخ التعاقد بالتراضي مع البرتغالي كيروش.

🔴 | إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر.. وتوجيه الشكر لفينجادا …. ⬇️⬇️ قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء ، برئاسة الأستاذ جمال علام ، تعيين الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة. EFA pic.twitter.com/IVcZE8xGVv — EFA.eg (@EFA) April 12, 2022

وأوضح البيان، بأن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لجأ إلى التصويت من أجل تحديد هوية المدرب الجديد سواء كان مصرياً أو أجنبياً لقيادة تدريب المنتخب الوطني، كما واستقر رأي المجلس على أن يكون المدرب محلياً. ليتم بعدها المفاضلة بين حسام حسن وإيهاب جلال.

وأضاف البيان، ” اتفق أعضاء اتحاد كرة القدم على استمرار عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد، إلى جانب رحيل ضياء السيد عن الجهاز الفني. بعدما كان مساعداً للمدرب السابق كيروش”.

إيهاب جلال ومسيرته التدريبية

تولى المدرب جلال تدريب العديد من الأندية المصري خلال السنوات الأخيرة، وكان من أبرزها الزمالك، ومصر المقاصة. وإنبي، والمصري البورسعيدي، وآخرهم نادي بيراميدز الحالي.

لكن بدايته التدريبة كانت مع الدرجات الثانية، التي كان من أبرزها فريق كهرباء الإسماعيلية، كفر الشيخ. تليفونات بني سويف، قبل تدريب فريق مصر المقاصة في دوري الدرجة الممتاز عام 2014.

🔴 | اتحاد الكرة وكيروش يتفقان علي إنهاء التعاقد بالتراضي …. ⬇️⬇️ عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام ، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد ، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون ، #EFA pic.twitter.com/iqt6lQ89EA — EFA.eg (@EFA) April 10, 2022

كما وخاض المدرب المصري إيهاب جلال مع فريق مصر المقاصة كأول مشوار تدريبي له مع فريق في دوري الدرجة الأولى 104 مباراة، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 51 مباراة. والتعادل في 26 مباراة والهزيمة في 27 مباراة.

بينما كان مشواره القصير مع الزمالك خلال أشهر قليلة في موسم عام 2018، فقد خاض مع الفريق البيضاوي 17مباراة فقط، تمكن في تحقيق الفوز في 9 مباريات. والخسارة في 6 مباريات والتعادل في مباراتين فقط.

كما ونجح مع فريقه الحالي بيراميدز قبل تعيينه كمدرب للمنتخب المصري، بعد خوض 13 مباراة في الدوري المصري لهذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث من جدول الترتيب. برصيد 29 نقطة خلف الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك.

منتخب مصر وتصفيات أمم أفريقيا

وسيخوض المدرب جلال مع منتخب الفراعنة “مصر”، أولى لمساته التدريبية في منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 14 يوليو القادم.

فيما ستقام قرعة تصفيات البطولة الأفريقية في ال19 من شهر إبريل الحالي في دولة جنوب أفريقيا.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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