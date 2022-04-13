“إسرائيل” تتراجع عن السماح للمستوطنين بذبح القرابين في الأقصى رُعباً من تهديد المقاومة

وطن – على وقع تهديدات المقاومة الفلسطينية، تراجعت اسرائيل عن السماح للمستوطنين بـ”ذبح القرابين” في المسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة، كما سبق وأعلنت ما تسمى “جماعات الهيكل المزعوم”.

ذبح القرابين في الأقصى

وذكر المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جندلمان عبر “تويتر” إن “المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودًا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تمامًا”.

المزاعم التي ادعت بأن هناك يهود ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماما وروجتها تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية. نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالاخلال بالأمن والنظام العام بأورشليم أو في أي مكان آخر. pic.twitter.com/Z0Hl0nh3qD — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 13, 2022

وزعم جندلمان أن تنظيمات فلسطينية وجهات أخرى روّجت ذلك “بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات”.كما جاء في تغريدته التي رصدته “وطن”

من جهته، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن جندلمان هو فقط من نشر التغريدة بالعربية ولم يصدر أي بيان باللغة العبرية لوسائل الإعلام في “إسرائيل” أو وسائل الإعلام الأجنبية حول القضية.

وأشار إلى أن هذا الإعلان من جانب جندلمان جاء بعد تهديد حماس من الإقدام على هذه الخطوة.

إبعاد المسؤول عن نشر دعوات تقديم القرابين

إلى ذلك، قالت قناة الجزيرة القطرية إن شرطة الاحتلال قررت إبعاد المسؤول عن نشر دعوات تقديم القرابين في باحات الأقصى عن البلدة القديمة في القدس، حتى منتصف مايو/ أيّار المقبل.

ونفذت تلك الجماعات، الإثنين الماضي، محاكاة لـ”تقديم القربان” في منطقة القصور الأموية الملاصقة للسور الجنوبي للأقصى.

وكانت المقاومة الفلسطينية توعدت إسرائيل بـِ “أيام سوداء”؛ بسبب استفزاز الاحتلال والمستوطنين لمشاعر العرب والمسلمين بذبح قرابين مزعومة في المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر في المقاومة الفلسطينية قوله، إن مخطط المستوطنين لـذبح القرابين المزعومة في الأقصى يتجاوز الخطوط الحمراء، ونعتبره “لعبا بالنار”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، تصعيداً اسرائيلياً متواصلاً منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقتلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين بعضهم في عملياتٍ نفذتها قوات خاصة. بينما تستمر في تنفيذ حملة اعتقالات يومية ضد من تسميهم “مطلوبين”، وخاصةً في منطقة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة .

ونفذ مقاومون فلسطينيون عملياتٍ فدائية في الداخل المحتل أسفرت عن مقتل 14 اسرائيلياً وإصابة آخرين. فيما تتوقع أجهزة الامن الإسرائيلية تنفيذ عمليات أخرى .

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