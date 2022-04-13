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“إسرائيل” تتراجع عن السماح للمستوطنين بذبح القرابين في الأقصى رُعباً من تهديد المقاومة

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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ذبح القرابين watanserb.com
المقاومة هددت بأيام سوداء على المستوطنين إذا نفذوا ذبح القرابين في الأقصى

وطن – على وقع تهديدات المقاومة الفلسطينية، تراجعت اسرائيل عن السماح للمستوطنين بـ”ذبح القرابين” في المسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة، كما سبق وأعلنت ما تسمى “جماعات الهيكل المزعوم”.

ذبح القرابين في الأقصى

وذكر المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جندلمان عبر “تويتر” إن “المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودًا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تمامًا”.

وزعم جندلمان أن تنظيمات فلسطينية وجهات أخرى روّجت ذلك “بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات”.كما جاء في تغريدته التي رصدته “وطن

من جهته، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن جندلمان هو فقط من نشر التغريدة بالعربية ولم يصدر أي بيان باللغة العبرية لوسائل الإعلام في “إسرائيل” أو وسائل الإعلام الأجنبية حول القضية.

وأشار إلى أن هذا الإعلان من جانب جندلمان جاء بعد تهديد حماس من الإقدام على هذه الخطوة.

إبعاد المسؤول عن نشر دعوات تقديم القرابين

إلى ذلك، قالت قناة الجزيرة القطرية إن شرطة الاحتلال قررت إبعاد المسؤول عن نشر دعوات تقديم القرابين في باحات الأقصى عن البلدة القديمة في القدس، حتى منتصف مايو/ أيّار المقبل.

ونفذت تلك الجماعات، الإثنين الماضي، محاكاة لـ”تقديم القربان” في منطقة القصور الأموية الملاصقة للسور الجنوبي للأقصى.

وكانت المقاومة الفلسطينية توعدت إسرائيل بـِ “أيام سوداء”؛ بسبب استفزاز الاحتلال والمستوطنين لمشاعر العرب والمسلمين بذبح قرابين مزعومة في المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر في المقاومة الفلسطينية قوله، إن مخطط المستوطنين لـذبح القرابين المزعومة في الأقصى يتجاوز الخطوط الحمراء، ونعتبره “لعبا بالنار”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، تصعيداً اسرائيلياً متواصلاً منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقتلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين بعضهم في عملياتٍ نفذتها قوات خاصة. بينما تستمر في تنفيذ حملة اعتقالات يومية ضد من تسميهم “مطلوبين”، وخاصةً في منطقة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة .

ونفذ مقاومون فلسطينيون عملياتٍ فدائية في الداخل المحتل أسفرت عن مقتل 14 اسرائيلياً وإصابة آخرين. فيما تتوقع أجهزة الامن الإسرائيلية تنفيذ عمليات أخرى .

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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